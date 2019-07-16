В ДТП на трассе Новосибирск — Челябинск погибла женщина

Сегодня утром в Чановском районе Новосибирской области на автодороге Новосибирск — Челябинск столкнулись Suzuki Escudo и «ГАЗель».

Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе МВД России по Новосибирской области, авария случилась утром в 9:50 на 1047-м километре автодороги, неподалёку от посёлка Чаны.

«В результате ДТП две пассажирки автомобиля 1960 г. р. и 2000 г. р. с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение, где через несколько часов 58-летняя женщина скончалась», — сообщили в ведомстве.