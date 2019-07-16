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Происшествия

В ДТП на трассе Новосибирск — Челябинск погибла женщина

После аварии её увезли в больницу, где врачи пытались спасти ей жизнь

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Сейчас на месте работают сотрудники полиции — им предстоит выяснить обстоятельства происшествия 

Фото: 54.мвд.рф

Сегодня утром в Чановском районе Новосибирской области на автодороге Новосибирск — Челябинск столкнулись Suzuki Escudo и «ГАЗель». 

Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе МВД России по Новосибирской области, авария случилась утром в 9:50 на 1047-м километре автодороги, неподалёку от посёлка Чаны. 

«В результате ДТП две пассажирки автомобиля 1960 г. р. и 2000 г. р. с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение, где через несколько часов 58-летняя женщина скончалась», — сообщили в ведомстве.

Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливая причины и обстоятельства происшествия.

Совсем недавно в лобовом ДТП с участием грузовика и «Тойоты Короллы» на федеральной трассе в Черепановском районе Новосибирской области погибли три человека. Иномарка пошла на обгон, столкнувшись с грузовиком.

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КОММЕНТАРИИ (4)

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16 июл 2019 в 20:19

146 процентов погибшая сидела сзади непристёгнутая.

непруль
16 июл 2019 в 20:19

водятел прулехлама отправил на тот свет 2-х пассажирок!)) молодец)) что ещё сказать?)

Роуди
16 июл 2019 в 20:43

Солнце. Ветер. Плохая дорога...теперь еще и Газель.