Починим, если будут деньги: мэрия рассказала, когда исчезнут колеи с дорог Новосибирска

В мэрии изучили колеи, которые корреспонденты НГС замеряли на дорогах города, и сообщили, когда их уберут. Судя по ответу чиновников, в этом году ситуацию с колеями исправят только на двух дорогах.



«Планово-предупредительный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части по улице Александра Невского и улице Красина будет выполнен в текущем году на общей площади 8500 квадратных метров», — сообщили в пресс-центре мэрии со ссылкой на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

