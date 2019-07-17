Починим, если будут деньги: мэрия рассказала, когда исчезнут колеи с дорог Новосибирска

Мэрия рассказала, когда заделает колеи на дорогах Новосибирска
Фото: Густаво Зырянов
В мэрии изучили колеи, которые корреспонденты НГС замеряли на дорогах города, и сообщили, когда их уберут. Судя по ответу чиновников, в этом году ситуацию с колеями исправят только на двух дорогах.
«Планово-предупредительный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части по улице Александра Невского и улице Красина будет выполнен в текущем году на общей площади 8500 квадратных метров», — сообщили в пресс-центре мэрии со ссылкой на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.
Остальные улицы, по данным мэрии, отремонтируют только в следующем году. Причём часть из них уже включена в список работ, другие же сделают только в том случае, если найдут деньги.
Точно отремонтируют:
- улицу Сибиряков-Гвардейцев,
- перекрёсток улиц Писарева и Мичурина,
- перекрёсток улиц Титова и Пермской.
Отремонтируют, если будет финансирование:
- площадь Труда,
- улицу Ватутина,
- перекрёсток проспекта Димитрова и Вокзальной магистрали,
- перекрёсток проспекта Дзержинского и улицы Королёва,
- перекрёсток улиц Народная и 25 лет Октября,
- перекрёсток улиц Кропоткина и Ипподромская.
Напомним, 10 июля НГС опубликовал фоторепортаж, для которого наши корреспонденты проехали по основным улицам города и замерили колеи на них. На большинстве дорожных участков колея была глубиной 60-80 мм (при нормативе — не более 50 мм). В районе пересечения улиц Кропоткина и Ипподромской корреспонденты НГС обнаружили колею глубиной 90 мм, а после перекрёстка улицы Блюхера с улицей Ватутина — самую глубокую — 100 мм.