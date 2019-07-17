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Дороги и транспорт
Проблема

Починим, если будут деньги: мэрия рассказала, когда исчезнут колеи с дорог Новосибирска

Только две улицы, попавшие в фоторепортаж НГС про ямы на асфальте, сделают в этом году

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Мэрия рассказала, когда заделает колеи на дорогах Новосибирска

Фото: Густаво Зырянов

В мэрии изучили колеи, которые корреспонденты НГС замеряли на дорогах города, и сообщили, когда их уберут. Судя по ответу чиновников, в этом году ситуацию с колеями исправят только на двух дорогах.

«Планово-предупредительный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части по улице Александра Невского и улице Красина будет выполнен в текущем году на общей площади 8500 квадратных метров», — сообщили в пресс-центре мэрии со ссылкой на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

Остальные улицы, по данным мэрии, отремонтируют только в следующем году. Причём часть из них уже включена в список работ, другие же сделают только в том случае, если найдут деньги.

Точно отремонтируют: 

  • улицу Сибиряков-Гвардейцев, 
  • перекрёсток улиц Писарева и Мичурина, 
  • перекрёсток улиц Титова и Пермской.

Отремонтируют, если будет финансирование:

  • площадь Труда, 
  • улицу Ватутина, 
  • перекрёсток проспекта Димитрова и Вокзальной магистрали, 
  • перекрёсток проспекта Дзержинского и улицы Королёва, 
  • перекрёсток улиц Народная и 25 лет Октября, 
  • перекрёсток улиц Кропоткина и Ипподромская. 

Напомним, 10 июля НГС опубликовал фоторепортаж, для которого наши корреспонденты проехали по основным улицам города и замерили колеи на них. На большинстве дорожных участков колея была глубиной 60-80 мм (при нормативе — не более 50 мм). В районе пересечения улиц Кропоткина и Ипподромской корреспонденты НГС обнаружили колею глубиной 90 мм, а после перекрёстка улицы Блюхера с улицей Ватутина — самую глубокую — 100 мм.

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колеяубитые дороги

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КОММЕНТАРИИ (7)

17 июл 2019 в 12:59

Зато на красный проспект каждый год деньги вы находите, удивительно.

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17 июл 2019 в 12:59

То есть и это ещё не факт что починят. Когда мэрия будет говорить точно, а не только пустые слова, ничем не подкреплённые.

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17 июл 2019 в 12:58

А где деньги то? Сколько миллионов выделяли на БКАД, куда все это делось? Мэр отчитываться будет?