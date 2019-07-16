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Дороги и транспорт

Центр Новосибирска встал в гигантскую пробку из-за дождя

Сложнее всего сейчас в Центральном и Железнодорожном районах

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Весь центр Новосибирска встал в гигантскую пробку

Фото: читатель НГС

В Центральном и Железнодорожном районах Новосибирска собрались огромные пробки — движение затруднено по нескольким главным улицам города.

Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Егор, уточнив, что почти полностью парализовано движение автомобилей на площади Лунинцев. 

«А вообще пробки везде, Красный проспект стоит, на Коммунальный мост в сторону левого [берега], тоже стоят», — сказал он.

После дождя новосибирцы встали в пробки на Красном проспекте, проспекте Дмитрова, Вокзальной и Октябрьской магистралях, улицах Гоголя, Нарымской, Орджоникидзе, Максима Горького, Державина и Советской. Сейчас в городе уровень пробок достиг 9 баллов.

На некоторых участках дорог скорость упала до 2 км/ч

На некоторых участках дорог скорость упала до 2 км/ч

Сегодня днём на улице Владимировской в Железнодорожном районе Новосибирска контактные провода упали на крышу автомобиля — это спровоцировало пробку перед Димитровским мостом.

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КОММЕНТАРИИ (38)

...Точняк...
16 июл 2019 в 18:56

Дождь= пробка
Снег= пробка
Провод упал= пробка
Короче, что ни произойди= пробка.....
А может этим пробочникам продать машины и сесть на ОТ????
Один черт ездить не умеют.....

Фото пользователя
16 июл 2019 в 18:57

Таксисты как по команде взвинтили цены в три раза)))

Урукхай
16 июл 2019 в 18:55

Ничего удивительного, ливневки стоят забитые с весны, мэрия ничего не сделала. Сейчас поплывет город в далекое плавание