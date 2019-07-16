Центр Новосибирска встал в гигантскую пробку из-за дождя

В Центральном и Железнодорожном районах Новосибирска собрались огромные пробки — движение затруднено по нескольким главным улицам города.

Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Егор, уточнив, что почти полностью парализовано движение автомобилей на площади Лунинцев.

«А вообще пробки везде, Красный проспект стоит, на Коммунальный мост в сторону левого [берега], тоже стоят», — сказал он.

После дождя новосибирцы встали в пробки на Красном проспекте, проспекте Дмитрова, Вокзальной и Октябрьской магистралях, улицах Гоголя, Нарымской, Орджоникидзе, Максима Горького, Державина и Советской. Сейчас в городе уровень пробок достиг 9 баллов.