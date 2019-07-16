Госдума запретила отдавать коллекторам долги за «коммуналку»

Долги россиян за «коммуналку» сегодня составляют 750 миллиардов рублей
Фото: Роман Данилкин / 63.RU
Депутаты Госдумы запретили отдавать долги жителей за услуги ЖКХ третьим лицам, имея в виду коллекторов, которые ведут себя слишком агрессивно, пытаясь заставить должников вернуть деньги. По словам председателя думы Вячеслава Володина, люди регулярно обращались к депутатам с такой инициативой. Сегодня, 16 июля, закон приняли в третьем чтении. Далее документ отправится в Совет Федерации, его рассмотрят в течение двух недель.
Согласно документу требовать долг теперь могут только организации, которые оказывали услуги ЖКХ или их вновь выбранные преемники — управляющие компании, ТСЖ, жилищные или потребительские кооперативы, ресурсоснабжающие организации или региональные операторы. Так или иначе, это будет один из представителей рынка коммунальных услуг.
По последним данным Минстроя РФ, россияне задолжали поставщикам тепла, воды, света и газа 750 миллиардов рублей — это только долги физических лиц. Еще 4,5 миллиарда не выплатили управляющие компании.