Госдума запретила отдавать коллекторам долги за «коммуналку»

Депутаты Госдумы запретили отдавать долги жителей за услуги ЖКХ третьим лицам, имея в виду коллекторов, которые ведут себя слишком агрессивно, пытаясь заставить должников вернуть деньги. По словам председателя думы Вячеслава Володина, люди регулярно обращались к депутатам с такой инициативой. Сегодня, 16 июля, закон приняли в третьем чтении. Далее документ отправится в Совет Федерации, его рассмотрят в течение двух недель.

Согласно документу требовать долг теперь могут только организации, которые оказывали услуги ЖКХ или их вновь выбранные преемники — управляющие компании, ТСЖ, жилищные или потребительские кооперативы, ресурсоснабжающие организации или региональные операторы. Так или иначе, это будет один из представителей рынка коммунальных услуг.