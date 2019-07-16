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Страна и мир

Госдума запретила отдавать коллекторам долги за «коммуналку»

Закон приняли в третьем чтении

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Долги россиян за «коммуналку» сегодня составляют 750 миллиардов рублей

Фото: Роман Данилкин / 63.RU

Депутаты Госдумы запретили отдавать долги жителей за услуги ЖКХ третьим лицам, имея в виду коллекторов, которые ведут себя слишком агрессивно, пытаясь заставить должников вернуть деньги. По словам председателя думы Вячеслава Володина, люди регулярно обращались к депутатам с такой инициативой. Сегодня, 16 июля, закон приняли в третьем чтении. Далее документ отправится в Совет Федерации, его рассмотрят в течение двух недель.

Согласно документу требовать долг теперь могут только организации, которые оказывали услуги ЖКХ или их вновь выбранные преемники — управляющие компании, ТСЖ, жилищные или потребительские кооперативы, ресурсоснабжающие организации или региональные операторы. Так или иначе, это будет один из представителей рынка коммунальных услуг. 

По последним данным Минстроя РФ, россияне задолжали поставщикам тепла, воды, света и газа 750 миллиардов рублей — это только долги физических лиц. Еще 4,5 миллиарда не выплатили управляющие компании.

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КоллекторыЖКХГосдума РФ

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КОММЕНТАРИИ (8)

16 июл 2019 в 18:02

Ясно,а когда ГД примет закон в третьем чтении,что зарплату и пенсии поднимать на 10% выше уровня инфляции..

лена путина
16 июл 2019 в 18:02

и как с такими будут бороться? а кто защитит тех, кто платит???

лена путина
16 июл 2019 в 17:58

то есть теперь можно не платить? то есть теперь, тот кто платит, тот лошарка?