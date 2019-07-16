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Здоровье

Министр экономического развития пообещал всё-таки построить на ОбьГЭС поликлинику

Ранее власти решили отказать компании из Санкт-Петербурга в заключении концессии на строительство

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Жители микрорайона протестовали против строительства поликлиники — они требовали изменить проект, который им не нравился 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Врио министра экономического развития Лев Решетников рассказал, что правительство не оставит жителей ОбьГЭСа без новой поликлиники. Пока власти не знают, в какой форме будет реализован этот проект.

«В настоящее время ведётся проработка возможных форм реализации проекта [строительства поликлиники], в том числе в соответствии с Федеральным законом <...> "О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации <...>"», — говорится в ответе на запрос корреспондента НГС, подписанном Львом Решетниковым.

Таким образом, власти рассматривают возможность строительства поликлиники за счёт государственно-частного партнёрства или же муниципально-частного. Изначально предполагалось, что медицинское здание построят по концессии.

О том, что правительство провело торги на заключение концессионного соглашения, стало известно в сентябре 2018 года. Право на концессию выиграла компания «Полимедика Новосибирск», учредителем которой является «Медицинская инвестиционная группа» из Санкт-Петербурга. МИГ специализируется на медицинских концессиях — она уже обслуживает жителей по полисам ОМС в 4 поликлиниках в Челябинске и 1 поликлинике в Белгороде.

Характеристики новой поликлиники были опубликованы на федеральном сайте торгов. «Полимедика Новосибирск» планировала построить взрослую поликлинику на участке 0,9 га на улице Энгельса напротив поликлиники № 3 и рядом с рынком. Кроме того, планировалось реконструировать медицинские учреждения на улицах Барьерной и Гидромонтажной.

Согласно проекту, поликлиника должна была быть не выше 16 этажей. По предложению инвестора поликлиника могла обслуживать 600 человек за смену.

Однако в начале месяца стало известно, что министерство экономического развития сообщило о невозможности заключения соглашения — причиной стало отсутствие необходимости реставрировать медицинские учреждения на улице Барьерной и Гидромонтажной.

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КОММЕНТАРИИ (19)

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16 июл 2019 в 19:08

Так люди же пробастовали против полеклиники. Не нужна она им.

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16 июл 2019 в 19:05

Я в мэрию заявку подавал на эту землю, хотел коровники и свинокомплекс там построить, но мне отказали, для жителей НСК мясо и молоко за копейки

Мнение
16 июл 2019 в 18:35

Ой, разлимонились-рассиропились. Уже в поликлинику собрались. Губы закатайте. Кто-то и доживет, надеюсь. 16 этажей... Надеюсь, что лифтов там будет достаточно и они будут работать. И врачи найдутся - в такую даль ездить.