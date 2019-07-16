Министр экономического развития пообещал всё-таки построить на ОбьГЭС поликлинику

Жители микрорайона протестовали против строительства поликлиники — они требовали изменить проект, который им не нравился
Фото: Александр Ощепков / НГС
Врио министра экономического развития Лев Решетников рассказал, что правительство не оставит жителей ОбьГЭСа без новой поликлиники. Пока власти не знают, в какой форме будет реализован этот проект.
«В настоящее время ведётся проработка возможных форм реализации проекта [строительства поликлиники], в том числе в соответствии с Федеральным законом <...> "О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации <...>"», — говорится в ответе на запрос корреспондента НГС, подписанном Львом Решетниковым.
Таким образом, власти рассматривают возможность строительства поликлиники за счёт государственно-частного партнёрства или же муниципально-частного. Изначально предполагалось, что медицинское здание построят по концессии.
О том, что правительство провело торги на заключение концессионного соглашения, стало известно в сентябре 2018 года. Право на концессию выиграла компания «Полимедика Новосибирск», учредителем которой является «Медицинская инвестиционная группа» из Санкт-Петербурга. МИГ специализируется на медицинских концессиях — она уже обслуживает жителей по полисам ОМС в 4 поликлиниках в Челябинске и 1 поликлинике в Белгороде.
Характеристики новой поликлиники были опубликованы на федеральном сайте торгов. «Полимедика Новосибирск» планировала построить взрослую поликлинику на участке 0,9 га на улице Энгельса напротив поликлиники
Согласно проекту, поликлиника должна была быть не выше 16 этажей. По предложению инвестора поликлиника могла обслуживать 600 человек за смену.
Однако в начале месяца стало известно, что министерство экономического развития сообщило о невозможности заключения соглашения — причиной стало отсутствие необходимости реставрировать медицинские учреждения на улице Барьерной и Гидромонтажной.