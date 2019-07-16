Министр экономического развития пообещал всё-таки построить на ОбьГЭС поликлинику

«В настоящее время ведётся проработка возможных форм реализации проекта [строительства поликлиники], в том числе в соответствии с Федеральным законом <...> "О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации <...>"», — говорится в ответе на запрос корреспондента НГС, подписанном Львом Решетниковым.

Врио министра экономического развития Лев Решетников рассказал, что правительство не оставит жителей ОбьГЭСа без новой поликлиники. Пока власти не знают, в какой форме будет реализован этот проект.

Таким образом, власти рассматривают возможность строительства поликлиники за счёт государственно-частного партнёрства или же муниципально-частного. Изначально предполагалось, что медицинское здание построят по концессии.

О том, что правительство провело торги на заключение концессионного соглашения, стало известно в сентябре 2018 года. Право на концессию выиграла компания «Полимедика Новосибирск», учредителем которой является «Медицинская инвестиционная группа» из Санкт-Петербурга. МИГ специализируется на медицинских концессиях — она уже обслуживает жителей по полисам ОМС в 4 поликлиниках в Челябинске и 1 поликлинике в Белгороде.

Характеристики новой поликлиники были опубликованы на федеральном сайте торгов. «Полимедика Новосибирск» планировала построить взрослую поликлинику на участке 0,9 га на улице Энгельса напротив поликлиники № 3 и рядом с рынком. Кроме того, планировалось реконструировать медицинские учреждения на улицах Барьерной и Гидромонтажной.



Согласно проекту, поликлиника должна была быть не выше 16 этажей. По предложению инвестора поликлиника могла обслуживать 600 человек за смену.

