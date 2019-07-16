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УАЗ показал салон нового внедорожника с двумя педалями и загадал россиянам загадку

Обновленный УАЗ «Патриот» с автоматом будет стоить от 1 034 000 рублей

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УАЗ «Патриот» после рестайлинга

Фото: УАЗ

Отечественный УАЗ впервые показал фото салона внедорожника «Патриот» c автоматической коробкой передач. Снимок сопровождается вопросом-загадкой: «Сегодня у нас тест на внимательность. Что не так на фотографии?». Видно, что у автомобиля две педали; примечательно, что педальный узел серьезно смещен влево — обычно педаль тормоза находится на линии оси рулевой колонки. Но до конца так и не понятно, что именно имели в виду авторы фото.

Педальный узел смещен влево

Педальный узел смещен влево

УАЗ начал производить обновленные «Патриоты» с 6-ступенчатым автоматом Punch Powertrain и улучшенной системой охлаждения 2,7-литрового двигателя. В Новосибирске машиной уже интересуются покупатели. 

«Были звонки, ждем тестовый автомобиль. Мотор остался тот же самый, коробка 6-ступенчатая производства Франции, собираются во Франции. Обычный гидротрансформатор, есть режим ручного переключения — 6 ступеней можно пощелкать вручную», — уточнили в отделе продаж дилерского центра «Луна Авто».

Недавно дилеры УАЗ получили прайс-листы на новую модель: самый доступный вариант с автоматом обойдется в 1 034 000 рублей. Оснащенная комплектация с кожаным салоном и хромом будет стоить 1 298 000 рублей.

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КОММЕНТАРИИ (11)

рыбак и грибник
16 июл 2019 в 21:08

Если мне понадобится УАЗик для выездов на природу, я возьму себе Хантера, года так 2010-2011, тысяч за 250-300, но отдавать такие деньжищи больше миллиона это идиотизм!

Простак
16 июл 2019 в 20:50

За лям триста? Вы серьёзно?

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16 июл 2019 в 21:00

Где ручник спрятан, я не увидела.У меня на машине есть кнопка такая большая сбоку руля слева.А тут как его отжимать -педалью тормоз?1,3мтллиона рублей ,ну вы смеётесь однозначно с народа:((.За 1,0 млн можно купить неплохую иномарку (без квадратных(совковых форм,кожаный салон,да она невиноват будет, но она востребована)