УАЗ показал салон нового внедорожника с двумя педалями и загадал россиянам загадку

Отечественный УАЗ впервые показал фото салона внедорожника «Патриот» c автоматической коробкой передач. Снимок сопровождается вопросом-загадкой: «Сегодня у нас тест на внимательность. Что не так на фотографии?». Видно, что у автомобиля две педали; примечательно, что педальный узел серьезно смещен влево — обычно педаль тормоза находится на линии оси рулевой колонки. Но до конца так и не понятно, что именно имели в виду авторы фото.

УАЗ начал производить обновленные «Патриоты» с 6-ступенчатым автоматом Punch Powertrain и улучшенной системой охлаждения 2,7-литрового двигателя. В Новосибирске машиной уже интересуются покупатели.

«Были звонки, ждем тестовый автомобиль. Мотор остался тот же самый, коробка 6-ступенчатая производства Франции, собираются во Франции. Обычный гидротрансформатор, есть режим ручного переключения — 6 ступеней можно пощелкать вручную», — уточнили в отделе продаж дилерского центра «Луна Авто».

Недавно дилеры УАЗ получили прайс-листы на новую модель: самый доступный вариант с автоматом обойдется в 1 034 000 рублей. Оснащенная комплектация с кожаным салоном и хромом будет стоить 1 298 000 рублей.

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