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Дороги и транспорт

Ждите зимы: чиновники рассказали, когда поставят фонари на улице, отремонтированной за счёт жителей

Сделать освещение мэрию заставляют не только жители улицы, но и суд с прокуратурой

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Жители улицы Дубравы отремонтировали улицу на свои деньги, но фонари придётся поставить мэрии 

Фото: Полина Мигулина

Мэрия Новосибирска рассказала, когда на улице Дубравы в Октябрьском районе появятся фонари — на их появлении настаивали не только жители, но и прокуратура.

Суд Центрального района ещё в апреле 2018 года поддержал иск прокуратуры Октябрьского района к мэрии о необходимости установить фонари от дома № 87 по улице Дубравы до дома № 21 по улице Родниковая. Решение до сих пор не было исполнено.

«Сообщаем, что строительство линии наружного освещения указанного участка будет выполнено силами МБУ «ГЦОДД» в 3–4 квартале 2019 года», — рассказали корреспонденту НГС в ответ на запрос в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Также, по решению суда, мэрия должна сделать тротуар на улице Дубравы — но сроки исполнения этого решения не указаны в ответе на запрос.

Кроме того, в июне этого года жители потратили собственные деньги на ямочный ремонт дороги на улице Дубравы. В департаменте на запрос о ремонте на бюджетные средства сообщили, что он пока не запланирован.

«В соответствии с выделенными лимитами финансирования проведены конкурсные процедуры на ремонт дорог города Новосибирска в текущем году, при этом ремонт данной улицы в них не вошёл. В связи с этим возможность выполнения работ по ремонту дорожного покрытия улицы Дубравы будет рассмотрена при формировании планов на 2020 год после определения лимитов финансирования», — сообщили в департаменте.

В прошлом году НГС рассказывал о том, как за ремонт своей улицы боролись жители улицы Чемпионской. Они победили в опросе, объявленном на портале «Мой Новосибирск». В городском голосовании «Выбери дорогу для ремонта — 2017» улица набрала в Калининском и Дзержинском районах больше 50% голосов. Изначально предполагалось, что в этом году будут ремонтировать дороги-победительницы в указанном конкурсе.

Однако позже оказалось, что власти не будут ремонтировать дорогу на Чемпионской в этом году. В июне власти нашли дополнительные средства — им удалось сэкономить во время аукциона на ремонт других дорог.

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КОММЕНТАРИИ (16)

16 июл 2019 в 19:19

а у школы №26? по единственной дороге к школе нет освещения на мостике. в ноябре 2018 года доски от ветра разлетались на этом мосту.

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16 июл 2019 в 19:11

Правильно, с нашей мэрией только через прокуратуру получается конструктивно разговаривать. Иначе работать не хотят. Лайфхак - если хотите, чтобы на улице заделали яму или установили фонарь, сразу пишите в прокуратуру. Так быстрее будет

Лордик
16 июл 2019 в 19:10

Вот все их уже и заставляют и упрашивают, а они всё не могут ничего сделать. И зачем на такая мэрия, чтобы всё из под палки делали?!