Ждите зимы: чиновники рассказали, когда поставят фонари на улице, отремонтированной за счёт жителей

Мэрия Новосибирска рассказала, когда на улице Дубравы в Октябрьском районе появятся фонари — на их появлении настаивали не только жители, но и прокуратура.

Суд Центрального района ещё в апреле 2018 года поддержал иск прокуратуры Октябрьского района к мэрии о необходимости установить фонари от дома № 87 по улице Дубравы до дома № 21 по улице Родниковая. Решение до сих пор не было исполнено.

«Сообщаем, что строительство линии наружного освещения указанного участка будет выполнено силами МБУ «ГЦОДД» в 3–4 квартале 2019 года», — рассказали корреспонденту НГС в ответ на запрос в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.