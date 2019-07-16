Ждите зимы: чиновники рассказали, когда поставят фонари на улице, отремонтированной за счёт жителей

Жители улицы Дубравы отремонтировали улицу на свои деньги, но фонари придётся поставить мэрии
Фото: Полина Мигулина
Мэрия Новосибирска рассказала, когда на улице Дубравы в Октябрьском районе появятся фонари — на их появлении настаивали не только жители, но и прокуратура.
Суд Центрального района ещё в апреле 2018 года поддержал иск прокуратуры Октябрьского района к мэрии о необходимости установить фонари от дома
«Сообщаем, что строительство линии наружного освещения указанного участка будет выполнено силами МБУ «ГЦОДД» в 3–4 квартале 2019 года», — рассказали корреспонденту НГС в ответ на запрос в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
Также, по решению суда, мэрия должна сделать тротуар на улице Дубравы — но сроки исполнения этого решения не указаны в ответе на запрос.
Кроме того, в июне этого года жители потратили собственные деньги на ямочный ремонт дороги на улице Дубравы. В департаменте на запрос о ремонте на бюджетные средства сообщили, что он пока не запланирован.
«В соответствии с выделенными лимитами финансирования проведены конкурсные процедуры на ремонт дорог города Новосибирска в текущем году, при этом ремонт данной улицы в них не вошёл. В связи с этим возможность выполнения работ по ремонту дорожного покрытия улицы Дубравы будет рассмотрена при формировании планов на 2020 год после определения лимитов финансирования», — сообщили в департаменте.
В прошлом году НГС рассказывал о том, как за ремонт своей улицы боролись жители улицы Чемпионской. Они победили в опросе, объявленном на портале «Мой Новосибирск». В городском голосовании «Выбери дорогу для ремонта — 2017» улица набрала в Калининском и Дзержинском районах больше 50% голосов. Изначально предполагалось, что в этом году будут ремонтировать дороги-победительницы в указанном конкурсе.
Однако позже оказалось, что власти не будут ремонтировать дорогу на Чемпионской в этом году. В июне власти нашли дополнительные средства — им удалось сэкономить во время аукциона на ремонт других дорог.