К Новосибирску идут грозы с порывистым ветром

«Характер погоды меняется, идёт разрушение области высокого атмосферного давления, барического гребня, как мы говорим, и перестройка на циклонический тип погоды и барического поля, то есть формирование довольно, так сказать, явственного, может быть, даже глубокого циклона над районами юга Западной Сибири. Этот процесс вызывает развитие мощной кучево-дождевой облачности, ливневых грозовых дождей и порывистых ветров при грозах», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Синоптики рассказали, какая погода ждёт новосибирцев в ближайшие три дня, с 17 по 19 июля: в городе и области будут идти грозовые дожди.

По его словам, дожди в ближайшие трое суток будут идти не повсеместно, а очагами: например, в одно и то же время в Кировском районе Новосибирска могут быть осадки, а в Советском — нет.

«Дожди могут быть разной интенсивности — от слабых до умеренных. Порывистый ветер [при грозах в Новосибирской области] может быть силой до 16 метров в секунду. Температурный фон [в регионе] будет несколько более умеренным, чем был накануне: ночью от +11 до +17 градусов, дневные температуры от +22 до +29 градусов. Это приведёт, наверное, к снижению уровня пожароопасности в наших сибирских лесах», — добавил Ренад Ягудин.

В Новосибирске, согласно прогнозу на сайте Западно-Сибирского УГМС, сегодня днём воздух прогреется до +23...+25 градусов. В четверг, 18 июля, ночью ожидается +15...+17 градусов, днём +25...+27. В пятницу, 19 июля, ночная температура в городе будет на уровне +14...+16 градусов, дневная останется такой же, как и в четверг.

Вчера в Новосибирске во время дождя на дороге возле цирка образовалась пена. Приславший фото в редакцию читатель НГС предположил, что пена поднялась из-за шампуня, которым в этом году мыли дороги.