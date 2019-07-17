17 июля среда
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 2/10
usd 62.81
eur 70.68
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +15°С
Пробки 2/10
usd 62.81
eur 70.68

Все новости

Все новости
Лето

К Новосибирску идут грозы с порывистым ветром

Но некоторые районы дождь может обойти стороной

Поделиться

1 464
4 Обсудить

В ближайшие три дня погода в Новосибирске останется дождливой

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Синоптики рассказали, какая погода ждёт новосибирцев в ближайшие три дня, с 17 по 19 июля: в городе и области будут идти грозовые дожди.

«Характер погоды меняется, идёт разрушение области высокого атмосферного давления, барического гребня, как мы говорим, и перестройка на циклонический тип погоды и барического поля, то есть формирование довольно, так сказать, явственного, может быть, даже глубокого циклона над районами юга Западной Сибири. Этот процесс вызывает развитие мощной кучево-дождевой облачности, ливневых грозовых дождей и порывистых ветров при грозах», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

По его словам, дожди в ближайшие трое суток будут идти не повсеместно, а очагами: например, в одно и то же время в Кировском районе Новосибирска могут быть осадки, а в Советском — нет. 

«Дожди могут быть разной интенсивности — от слабых до умеренных. Порывистый ветер [при грозах в Новосибирской области] может быть силой до 16 метров в секунду. Температурный фон [в регионе] будет несколько более умеренным, чем был накануне: ночью от +11 до +17 градусов, дневные температуры от +22 до +29 градусов. Это приведёт, наверное, к снижению уровня пожароопасности в наших сибирских лесах», — добавил Ренад Ягудин.

В Новосибирске, согласно прогнозу на сайте Западно-Сибирского УГМС, сегодня днём воздух прогреется до +23...+25 градусов. В четверг, 18 июля, ночью ожидается +15...+17 градусов, днём +25...+27. В пятницу, 19 июля, ночная температура в городе будет на уровне +14...+16 градусов, дневная останется такой же, как и в четверг.

Вчера в Новосибирске во время дождя на дороге возле цирка образовалась пена. Приславший фото в редакцию читатель НГС предположил, что пена поднялась из-за шампуня, которым в этом году мыли дороги.

Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

прогноз синоптиковгрозапогода в июле

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (4)

Фото пользователя
17 июл 2019 в 07:48

Прекрасная погода!
Я вернулся из Палермо.
Нужно немного остыть и отдохнуть чуть-чуть. 
Газон на даче выкошу. Грядки прополю.
Наемся досыта сала, черного хлеба, селедки с луком, квашенной капусты, малосольных огурцов, напьюсь квасу.
Отмоюсь как следует в бане.
А потом в Турцию полечу.
Как раз и цены на путевки снизили.

лена путина
17 июл 2019 в 07:54

всё равно - лето!!!

Фото пользователя
17 июл 2019 в 07:41

Городу нужна передышка, захлебнётся ведь за трое суток..