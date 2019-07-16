Суд закрыл ТРК «Эдем» из-за проблем c пожарной безопасностью

В ТРК «Эдем» сообщили, что сейчас нарушений пожарной безопасности у них нет

В Новосибирске вступило в силу решение суда о закрытии торгового-развлекательного комплекса «Эдем» в Академгородке из-за нарушения требований пожарной безопасности.

Это решение весной 2019 года вынес Советский районный суд Новосибирска. Сегодня в Новосибирском областном суде прошла апелляция по этому делу. «Решение судебной коллегией по гражданским делам оставлено без изменения. Дополнена резолютивная часть решения суда первой инстанции перечнем нарушений, до устранения которых деятельность [торгового центра] приостановлена», — рассказала прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Новосибирской области Елена Ильина.

В самом торгово-развлекательном комплексе позицию облсуда корреспонденту НГС прокомментировали коротко.

«На данный момент никаких нарушений пожарной безопасности в ТРК "Эдем" нет. Пресс-конференция будет — будет больше информации», — сообщила маркетолог «Эдема» Анастасия Стоун. Будет ли закрыт ТРЦ и когда, собеседница не уточнила.

Советский районный суд Новосибирска вынес решение о временном закрытии ТРК «Эдем» по иску прокуратуры Советского района, которая ранее проводила проверку в торгово-развлекательном комплексе.

«Приостановить осуществление деятельности торгового центра "Эдем" <…> до устранения нарушений требований пожарной безопасности», — говорится в апрельском решении Советского районного суда. Сегодня это решение вступило в законную силу.

Позже в паблике «Эдема» в соцсети «ВКонтакте» появился пост по поводу прошедшей апелляции.