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Бизнес

Суд закрыл ТРК «Эдем» из-за проблем c пожарной безопасностью

В самом торгово-развлекательном комплексе утверждают, что нарушений нет

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В ТРК «Эдем» сообщили, что сейчас нарушений пожарной безопасности у них нет

Фото: Алексей Танюшин

В Новосибирске вступило в силу решение суда о закрытии торгового-развлекательного комплекса «Эдем» в Академгородке из-за нарушения требований пожарной безопасности.

Это решение весной 2019 года вынес Советский районный суд Новосибирска. Сегодня в Новосибирском областном суде прошла апелляция по этому делу.

«Решение судебной коллегией по гражданским делам оставлено без изменения. Дополнена резолютивная часть решения суда первой инстанции перечнем нарушений, до устранения которых деятельность [торгового центра] приостановлена», — рассказала прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Новосибирской области Елена Ильина.

В самом торгово-развлекательном комплексе позицию облсуда корреспонденту НГС прокомментировали коротко.

«На данный момент никаких нарушений пожарной безопасности в ТРК "Эдем" нет. Пресс-конференция будет — будет больше информации», — сообщила маркетолог «Эдема» Анастасия Стоун. Будет ли закрыт ТРЦ и когда, собеседница не уточнила.

Советский районный суд Новосибирска вынес решение о временном закрытии ТРК «Эдем» по иску прокуратуры Советского района, которая ранее проводила проверку в торгово-развлекательном комплексе.

«Приостановить осуществление деятельности торгового центра "Эдем" <…> до устранения нарушений требований пожарной безопасности», — говорится в апрельском решении Советского районного суда. Сегодня это решение вступило в законную силу.

Позже в паблике «Эдема» в соцсети «ВКонтакте» появился пост по поводу прошедшей апелляции. 

В конце прошлого месяца в ТРК «Эдем» разыгралась трагедия: 23-летний мужчина убил своего соперника, а потом покончил с собой. Сначала очевидцы решили, что это теракт, но позже руководство торгово-развлекательного комплекса сообщило, что трагедия произошла из-за неразделённой любви.

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судторговый центр "Эдем"пожарная безопасность

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КОММЕНТАРИИ (36)

16 июл 2019 в 17:09

Вчера писали,что он занял первое место среди ТЦ,теперь проблемы там,вообще все через одно место в нашей могучей стране...

Гражданин
16 июл 2019 в 17:11

Вахахахаха, а на АСТ писали что лучший ТЦ в сибе) фуууууу

акдэмик
16 июл 2019 в 17:14

Закрыли бы раньше, не случилось бы убийство!