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Истории

Велосипедистка с тяжёлой болезнью проехала тысячи километров и остановилась в Новосибирске

В августе путешественница Наталья Иванова доберётся до конечного пункта — Владивостока

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Наталья Иванова отметит в путешествии по России своё 44-летие

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня днём, 16 июля, в Новосибирск приехала 43-летняя путешественница из Ставрополя Наталья Иванова — она едет на трёхколёсном велосипеде. У Ивановой — сахарный диабет, но это не помешает ей проехать 11 тысяч километров по стране.

Наталья Иванова выехала из Ставрополя 17 июня — с тех пор она побывала примерно в 10 крупных городах и проехала 4,5 тысяч километров. Как рассказала корреспонденту НГС путешественница, она едет в основном на своём трёхколёсном велосипеде, но, когда устаёт, иногда передвигается на электричках или на попутных автомобилях. В крупных городах Наталья Иванова может переночевать в хостелах, но чаще использует палатку.

Она пояснила, что ведёт частную юридическую практику и у неё есть возможность выезжать на всё лето — в прошлом году Наталья Иванова ездила из Ставрополя в Тюмень.

Наталья не просто путешествует — она рассказывает о сахарном диабете и встречается в городах с такими же пациентами

Наталья не просто путешествует — она рассказывает о сахарном диабете и встречается в городах с такими же пациентами

Велосипедистка болеет сахарным диабетом первого типа — то есть ей нужен инсулин.

«У меня диабету уже 25 лет, и я себя уже не помню другой, не могу сказать, проще или не проще [путешествовать с такой болезнью]. Наверное, это не сильно просто. Почему? Потому что я не могу без остановки ехать 4–5 часов, мне нужно останавливаться каждый час или два, чтобы измерить уровень сахара в крови, что-то поесть. У меня немного другие ощущения, чувства, потому что мой сахар может как снижаться, так и повышаться. И мне необходимо делать какие-то манипуляции», — пояснила НГС Наталья Иванова.

По словам путешественницы, она преодолевает такие расстояния не для того, чтобы испытать выносливость.

Испытывать себя я вообще давно не испытываю и не доказываю себе ничего, я достаточно взрослый [человек], и болею я уже достаточно давно.

Наталья Иванова, путешествует по России, несмотря на сахарный диабет 

«Многое про себя знаю. У меня основная цель такая — просветительская деятельность, связанная с сахарным диабетом, в каждом крупном городе я встречаюсь с представителями общественных организаций либо с больными сахарным диабетом, встречаюсь со СМИ, рассказываю о диабете», — отметила велосипедистка.

Это не первое её большое путешествие — в прошлом году она приехала из Ставрополя в Тюмень, но в этот раз её велосипедный тур больше в три раза&nbsp;

Это не первое её большое путешествие — в прошлом году она приехала из Ставрополя в Тюмень, но в этот раз её велосипедный тур больше в три раза 

Завтра она поедет дальше по Сибири, следующим крупным пунктом станет Красноярск, где Иванова планирует оказаться через неделю. В конце августа путешествие закончится во Владивостоке — всего, судя по картам, жительница Ставрополя преодолеет около 10–11 тысяч километров.

Новосибирцы тоже путешествуют по миру без автомобилей и самолётов. Например, этим летом сибиряк Родион Гераськин взял самокат и поехал в Дубай, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

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путешествие по Россиисахарный диабетвелопутешествия

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КОММЕНТАРИИ (6)

...
16 июл 2019 в 17:44

Прямо как якутский Шаман, идущий на Москву, только тот пешком идёт

Фото пользователя
16 июл 2019 в 18:06

Нескака лет назат тож амирикан в приличном возросте так-жы путишэствавал по миру на пахожэм валисапете и, кажися ЕМНИП, как-бы даж у нас в области был збит насмерть пьяным быдлом на жыгулях. Вот чо страшна.

Старушенция
16 июл 2019 в 17:58

Поосторожнее бы надо! Рискованно ехать одной, да и в компании с кем-либо веселее, не говоря о том, что удобнее.