Велосипедистка с тяжёлой болезнью проехала тысячи километров и остановилась в Новосибирске

Сегодня днём, 16 июля, в Новосибирск приехала 43-летняя путешественница из Ставрополя Наталья Иванова — она едет на трёхколёсном велосипеде. У Ивановой — сахарный диабет, но это не помешает ей проехать 11 тысяч километров по стране.

Наталья Иванова выехала из Ставрополя 17 июня — с тех пор она побывала примерно в 10 крупных городах и проехала 4,5 тысяч километров. Как рассказала корреспонденту НГС путешественница, она едет в основном на своём трёхколёсном велосипеде, но, когда устаёт, иногда передвигается на электричках или на попутных автомобилях. В крупных городах Наталья Иванова может переночевать в хостелах, но чаще использует палатку.



Она пояснила, что ведёт частную юридическую практику и у неё есть возможность выезжать на всё лето — в прошлом году Наталья Иванова ездила из Ставрополя в Тюмень.



Наталья не просто путешествует — она рассказывает о сахарном диабете и встречается в городах с такими же пациентами Фото: Александр Ощепков / НГС

Велосипедистка болеет сахарным диабетом первого типа — то есть ей нужен инсулин.

«У меня диабету уже 25 лет, и я себя уже не помню другой, не могу сказать, проще или не проще [путешествовать с такой болезнью]. Наверное, это не сильно просто. Почему? Потому что я не могу без остановки ехать 4–5 часов, мне нужно останавливаться каждый час или два, чтобы измерить уровень сахара в крови, что-то поесть. У меня немного другие ощущения, чувства, потому что мой сахар может как снижаться, так и повышаться. И мне необходимо делать какие-то манипуляции», — пояснила НГС Наталья Иванова.

По словам путешественницы, она преодолевает такие расстояния не для того, чтобы испытать выносливость.



Испытывать себя я вообще давно не испытываю и не доказываю себе ничего, я достаточно взрослый [человек], и болею я уже достаточно давно. Наталья Иванова, путешествует по России, несмотря на сахарный диабет

«Многое про себя знаю. У меня основная цель такая — просветительская деятельность, связанная с сахарным диабетом, в каждом крупном городе я встречаюсь с представителями общественных организаций либо с больными сахарным диабетом, встречаюсь со СМИ, рассказываю о диабете», — отметила велосипедистка.



Это не первое её большое путешествие — в прошлом году она приехала из Ставрополя в Тюмень, но в этот раз её велосипедный тур больше в три раза Фото: Александр Ощепков / НГС