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Дороги и транспорт

Пенная вечеринка: дождь на площади Трубникова поднял мыльную пену

В июне дороги Новосибирска мыли с шампунем — водители считают, что его не смыли как следует

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Пена поднялась во время дождя, который начался около 16 часов 

Фото: читатель НГС

Сегодня днём, 16 июля, в Новосибирске на дорогах во время дождя возле цирка поднялась пена.

«Площадь Трубникова, перекрёсток Нарымской и Железнодорожной», — рассказал читатель НГС. Он предположил, что пена появилась из-за плохо смытого шампуня, которым в этом году мыли дороги.

О том, что для мытья дорог будут использовать шампунь, власти заявляли в конце июня.

НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, какие улицы сейчас моют с помощью шампуня, как отслеживается качество уборки и как это может быть связано с появлением пены на дорогах.

Пена окружила площадку на кольце

Пена окружила площадку на кольце

В День города, кстати, НГС сравнивал, как выглядит помытая улица до и после уборки с шампунем.

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КОММЕНТАРИИ (13)

16 июл 2019 в 16:57

НГС отправил запрос в НГС...))))

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16 июл 2019 в 16:57

Хоспиди...ну почему все, что касается городского управления ничего кроме смеха и нецензурщины не вызывает? Потом от этого шампуня дороги придется отмывать. А эта лишняя работа, деньги и ограничения в движении.

Ручечка
16 июл 2019 в 16:58

В очередной раз мэрия показала качество своих работ, когда-нибудь это изменится, но не сегодня.