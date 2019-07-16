Пенная вечеринка: дождь на площади Трубникова поднял мыльную пену

Сегодня днём, 16 июля, в Новосибирске на дорогах во время дождя возле цирка поднялась пена.

«Площадь Трубникова, перекрёсток Нарымской и Железнодорожной», — рассказал читатель НГС. Он предположил, что пена появилась из-за плохо смытого шампуня, которым в этом году мыли дороги.

О том, что для мытья дорог будут использовать шампунь, власти заявляли в конце июня.

НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, какие улицы сейчас моют с помощью шампуня, как отслеживается качество уборки и как это может быть связано с появлением пены на дорогах.