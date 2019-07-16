Лидер старейшей новосибирской панк-группы выпустил собственную книгу

«Восемь лет она готовилась — была у нас в наполеоновских планах. Но то одно, то другое. <…> А многие спрашивали, как вообще зарождался непосредственно наш сибирский так называемый панк-рок? Ненавижу это слово… Ну и решил я в интернете выбросить несколько таких статеек. А народу стало интересно. Вот и подумал: помирать — так с музыкой! И забабахал книжку! С раскрасками для дебилов», — пошутил Александр Чиркин.

Лидер «Путти» вспоминает в книге, как он познакомился с Егором Летовым и Янкой, как музыканты «Путти» разъезжали по городам страны с официальными и неофициальными выступлениями и многое другое, как заметил Чиркин, о чём не напишут в прессе.



Книга выпущена тиражом 300 экземпляров, в твёрдом переплёте и объёмом в 250 страниц. С блоком чёрно-белых фотографий и иллюстрациями самого Чиркина. Планируется дополнительный тираж. Те, кто оформлял и оплачивал предзаказ, получат вместе с книгой бонус — диск с песнями «Путти», которые упоминаются в труде Чиркина. Цена «Зачатия сибирского панк-рока» — 1300 рублей.

