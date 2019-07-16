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Лидер старейшей новосибирской панк-группы выпустил собственную книгу

В ней он рассказывает, как познакомился с Летовым и Янкой Дягилевой и как появился панк-рок в Сибири

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Идея написать книгу появилась ещё 8 лет назад

Фото: Александр Чиркин

Лидер старейшей панк-группы Новосибирска «Путти» Александр Чиркин выпустил книгу «Зачатие сибирского панк-рока». О своей работе корреспонденту НГС рассказал сам Александр Чиркин.

«Восемь лет она готовилась — была у нас в наполеоновских планах. Но то одно, то другое. <…> А многие спрашивали, как вообще зарождался непосредственно наш сибирский так называемый панк-рок? Ненавижу это слово… Ну и решил я в интернете выбросить несколько таких статеек. А народу стало интересно. Вот и подумал: помирать — так с музыкой! И забабахал книжку! С раскрасками для дебилов», — пошутил Александр Чиркин.

Лидер группы «Путти» Александр Чиркин сам написал и сам проиллюстрировал книгу

Лидер группы «Путти» Александр Чиркин сам написал и сам проиллюстрировал книгу

Лидер «Путти» вспоминает в книге, как он познакомился с Егором Летовым и Янкой, как музыканты «Путти» разъезжали по городам страны с официальными и неофициальными выступлениями и многое другое, как заметил Чиркин, о чём не напишут в прессе.

Книга выпущена тиражом 300 экземпляров, в твёрдом переплёте и объёмом в 250 страниц. С блоком чёрно-белых фотографий и иллюстрациями самого Чиркина. Планируется дополнительный тираж. Те, кто оформлял и оплачивал предзаказ, получат вместе с книгой бонус — диск с песнями «Путти», которые упоминаются в труде Чиркина. Цена «Зачатия сибирского панк-рока» — 1300 рублей.

Презентация книги в Новосибирске пройдёт 20 июля, в сентябре — в Москве и Саратове

Презентация книги в Новосибирске пройдёт 20 июля, в сентябре — в Москве и Саратове

В сентябре, уточнил Александр Чиркин, пройдёт презентация в Москве и Саратове, а позднее — и в Санкт-Петербурге. В Новосибирске книга будет представлена 20 июля на квартирнике в доме-музее сибирского панка, где живёт сам Александр Чиркин.

В начале апреля НГС подробно рассказал о готовящейся к печати книге одного из старейших панк-рокеров Новосибирска. 

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КОММЕНТАРИИ (3)

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16 июл 2019 в 18:09

помню многие группы упомянутые в книге.
и новосибирский рок-клуб и студия -8,от них отделившиеся.и Янку живой помню.
а цена вот только дороговата для обнищавших фанов.в сеть если выложат то скачаю.

16 июл 2019 в 18:08

А я думал лидер группы был Миша Поздняков учились вместе на юрфаке

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16 июл 2019 в 18:06

Лидер старейшей панк-группы Новосибирска «Путти» - кто это?? Прости Господи!! Бездельник, который думает, что он музыкант и умеет играть и считает, что кому будет интересно, как он спустил свою жизнь в унитаз и остался лузером ??