Лидер старейшей новосибирской панк-группы выпустил собственную книгу

Идея написать книгу появилась ещё 8 лет назад
Фото: Александр Чиркин
Лидер старейшей панк-группы Новосибирска «Путти» Александр Чиркин выпустил книгу «Зачатие сибирского панк-рока». О своей работе корреспонденту НГС рассказал сам Александр Чиркин.
«Восемь лет она готовилась — была у нас в наполеоновских планах. Но то одно, то другое. <…> А многие спрашивали, как вообще зарождался непосредственно наш сибирский так называемый панк-рок? Ненавижу это слово… Ну и решил я в интернете выбросить несколько таких статеек. А народу стало интересно. Вот и подумал: помирать — так с музыкой! И забабахал книжку! С раскрасками для дебилов», — пошутил Александр Чиркин.
Лидер «Путти» вспоминает в книге, как он познакомился с Егором Летовым и Янкой, как музыканты «Путти» разъезжали по городам страны с официальными и неофициальными выступлениями и многое другое, как заметил Чиркин, о чём не напишут в прессе.
Книга выпущена тиражом 300 экземпляров, в твёрдом переплёте и объёмом в 250 страниц. С блоком чёрно-белых фотографий и иллюстрациями самого Чиркина. Планируется дополнительный тираж. Те, кто оформлял и оплачивал предзаказ, получат вместе с книгой бонус — диск с песнями «Путти», которые упоминаются в труде Чиркина. Цена «Зачатия сибирского панк-рока» — 1300 рублей.
В сентябре, уточнил Александр Чиркин, пройдёт презентация в Москве и Саратове, а позднее — и в Санкт-Петербурге. В Новосибирске книга будет представлена 20 июля на квартирнике в доме-музее сибирского панка, где живёт сам Александр Чиркин.
В начале апреля НГС подробно рассказал о готовящейся к печати книге одного из старейших панк-рокеров Новосибирска.