«Посмотрим, какие там заборы, возьмем анализы»: прокуратура решила проверить «отравленные Мальдивы»

Прокуратура решила проверить «новосибирские Мальдивы» — поводом для проверки послужили многочисленные публикации о золоотвале ТЭЦ-5 в СМИ. Информация о прокурорской проверке появилась на официальном сайте новосибирской прокуратуры днём 16 июля. «Будем привлекать специалистов Ростехнадзора, Росприроднадзора, Роспотребнадзора. У СГК есть все разрешения на отходы, воздух, воду. Мы посмотрим на состояние котлована. Это технический водоём. По поводу режима будет проверка. <…> Естественно, надо посмотреть, какие там должны быть заборы, запреты, соответствуют ли проектной документации. Возьмём анализы воды. <…> Посмотрим санитарно-защитную зону, каким образом она организована, соответствует ли она требованиям законодательства», — рассказал корреспонденту НГС новосибирский межрайонный природоохранный прокурор Новосибирской области Александр Барышников. По его словам, результаты прокурорской проверки будут опубликованы на сайте прокуратуры.

Мировую славу золоотвал за ТЭЦ-5 получил благодаря репортажу на НГС: мы съездили туда и опубликовали фото невероятно голубого озера (советуем их пересмотреть, это и правда красиво).





Из-за всплеска интереса к золоотвалу ТЭЦ-5 СГК пришлось установить пост охраны, который работает круглосуточно.



В начале июня компания СГК предупреждала, что золоотвал — это не место для отдыха, а промышленная зона, куда запрещено ходить посторонним.



«Вода в золоотвале не питьевая, а техническая, то есть содержит растворённые соли кальция и других оксидов металлов, а также высокий рН. Эту воду используют только для транспортировки золы. Контакт кожи с такой водой может привести к местным аллергическим реакциям из-за большой минерализации», — предупреждали в СГК.



16 июля стало известно, что новосибирец Алексей Черенков искупался в водах золоотвала ТЭЦ-5 — по его словам, во время заплыва он не чувствовал ни боли, ни жжения от воды, однако спустя несколько часов кожа ног покрылась красными пятнами.