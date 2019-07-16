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«Посмотрим, какие там заборы, возьмем анализы»: прокуратура решила проверить «отравленные Мальдивы»

Поводом для проверки послужили публикации в СМИ

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Фотографии бирюзовой воды золоотвала облетели весь мир. После этого прокуратура решила нагрянуть на «Мальдивы» с проверкой

Фото: Ирина Киселёва

Прокуратура решила проверить «новосибирские Мальдивы» — поводом для проверки послужили многочисленные публикации о золоотвале ТЭЦ-5 в СМИ.

Информация о прокурорской проверке появилась на официальном сайте новосибирской прокуратуры днём 16 июля.

«Будем привлекать специалистов Ростехнадзора, Росприроднадзора, Роспотребнадзора. У СГК есть все разрешения на отходы, воздух, воду. Мы посмотрим на состояние котлована. Это технический водоём. По поводу режима будет проверка. <…> Естественно, надо посмотреть, какие там должны быть заборы, запреты, соответствуют ли проектной документации. Возьмём анализы воды. <…> Посмотрим санитарно-защитную зону, каким образом она организована, соответствует ли она требованиям законодательства», — рассказал корреспонденту НГС новосибирский межрайонный природоохранный прокурор Новосибирской области Александр Барышников.

По его словам, результаты прокурорской проверки будут опубликованы на сайте прокуратуры.

Мировую славу золоотвал за ТЭЦ-5 получил благодаря репортажу на НГС: мы съездили туда и опубликовали фото невероятно голубого озера (советуем их пересмотреть, это и правда красиво).


Из-за всплеска интереса к золоотвалу ТЭЦ-5 СГК пришлось установить пост охраны, который работает круглосуточно.

В начале июня компания СГК предупреждала, что золоотвал — это не место для отдыха, а промышленная зона, куда запрещено ходить посторонним.

«Вода в золоотвале не питьевая, а техническая, то есть содержит растворённые соли кальция и других оксидов металлов, а также высокий рН. Эту воду используют только для транспортировки золы. Контакт кожи с такой водой может привести к местным аллергическим реакциям из-за большой минерализации», — предупреждали в СГК.

16 июля стало известно, что новосибирец Алексей Черенков искупался в водах золоотвала ТЭЦ-5 — по его словам, во время заплыва он не чувствовал ни боли, ни жжения от воды, однако спустя несколько часов кожа ног покрылась красными пятнами.

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ТЭЦ-5золоотвалыСибирские Мальдивы

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КОММЕНТАРИИ (17)

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16 июл 2019 в 16:50

От этих "Мальдив" уже в глазах рябит, каждый день. Больше писать не о чем, видать...

С той стороны
16 июл 2019 в 16:46

Всё правильно! закрыть ТЭЦ-5 ! ...выдать им предписание что бы перешли на ГАЗ , а озеро очистить , зарыбить , облагородить ! .....ну в крайнем случае пусть прокуроры себе там сэлфи сделают ...раз есть такой уникальный повод для проверки .....или что они поехали проверять то ?? когда и так всё ясно )))

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16 июл 2019 в 16:43

Мусолят и мусолят эти «Мальдивы « из Сибири.Неужели проблем других в городе нет, требующих решения, и прокуратура очевидно соскучилась по «громким « делам..