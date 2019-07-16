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Милота

В Академгородке снова открылось необычное кафе с ласковыми котиками

В нём живут 10 котов, которым ищут хозяев

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В котокафе живут десять котиков, которые ищут любящих хозяев

Фото: Анна Верниковская

В новосибирском Академгородке возобновило работу котокафе Murchim — теперь оно находится по новому адресу.

«Адрес у нас: Терешковой, 21 Б. Работаем мы так же — с 11:00 до 22:00. Мы находимся в новом помещении, у нас прекрасное отдельно стоящее здание. Сделали ремонт — очень уютно получилось. <…> В кафе сейчас живут десять котиков, и в этот раз у нас просто подобрались потрясающе ласковые животные, <…> один только такой немножко пугливый, <…> и все они очень дружны между собой, поэтому мы <…> ходим умиляемся вот этой невероятной семейной идиллии кошачьей», — рассказала корреспонденту НГС директор котокафе Murchim в Академгородке Анна Верниковская.

Новое котокафе находится недалеко от прежнего

Новое котокафе находится недалеко от прежнего

Раньше котокафе Академгородка работало в здании № 12 А по улице Терешковой, но в конце мая заведение закрылось. В Murchim объясняли закрытие несколькими причинами, в том числе высокой стоимостью аренды и сложностями езды волонтёров из центра в Академгородок.

Котики из Murchim очень дружные и ласковые, заверяют в котокафе<br><br>

Котики из Murchim очень дружные и ласковые, заверяют в котокафе

Как уточнила Анна Верниковская, все котики, поселившиеся в новом котокафе, — это подопечные благотворительного фонда помощи животным «Варежка». Семь из них раньше жили у бабушки, которая развела в квартире 38 кошек и в начале года слегла в больницу с инсультом.

Пообщаться с котиками посетители заведения могут с 11:00 до позднего вечера

Пообщаться с котиками посетители заведения могут с 11:00 до позднего вечера

Заведение работает по принципу тайм-кафе.

«Первый час — 200 рублей, далее два рубля минута в будни, пять рублей в выходные. <…> В эту стоимость входят безлимитный чай чёрный/зелёный, печенье, настольные игры, пазлы, книги, раскраски-антистресс, [игровая] приставка и котики», — пояснила Анна Верниковская

По её словам, стоимость посещения котокафе и для детей, и для взрослых одинаковая. Бесплатно взять с собой можно только детей до одного года.

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КОММЕНТАРИИ (3)

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16 июл 2019 в 16:25

окадэм как всигда на виршыне прогреса.
риспэкт!

***
16 июл 2019 в 16:27

Возможно смена фамилии поможет..хм...

16 июл 2019 в 16:27

Жаль, что длинношерстные коты-метисы стали редкостью, особенно котята(