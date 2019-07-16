Теперь от него ещё и похмелье: в Новосибирске выпустили пиво «Трамвай № 13»

Пиво «Трамвай № 13» сейчас выпускается в двух видах — светлое нефильтрованное и фильтрованное
Фото: читатель НГС, Ольга Бурлакова / НГС
В Новосибирске сварили пиво, посвящённое самому известному трамвайному маршруту — его назвали «Трамвай
«Трамвай
Балахничёв уточнил, что пиво сварили специально под новое название, производство у компании находится в Новосибирске. Его выпустили в начале июля.
«Сварили отдельный сорт, варили такое более лёгкое пиво — лето же. Лёгкое пиво, которое в принципе каждому по душе, подойдёт на вкус», — уточнил Балахничёв.
Сейчас пиво поставляют в 20 разных точек в городе. В продаже два вида пива: светлое фильтрованное и нефильтрованное.
В магазине «У Петровича» на Затулинке корреспонденту НГС сообщили, что в продаже пиво появилось на этой неделе. «Не горькое. Его пьёшь, и сразу хочется рыбы — оно под рыбу прям», — отметил директор магазина Евгений Петров.
Трамвай
В 2015 году в «Твиттере» появился аккаунт, который ведут от лица Трамвая
В этом июне на трамвае запустили аудиогид — во время поездки пассажирам рассказывают интересные факты об окрестностях его остановок.
На маршруте сейчас ходят несколько раскрашенных трамваев. В конце июня новосибирские художники из команды «Такнадо!» нарисовали на трамвае