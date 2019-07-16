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Еда

Теперь от него ещё и похмелье: в Новосибирске выпустили пиво «Трамвай № 13»

Производители решили сварить его специально для Новосибирска

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Пиво «Трамвай № 13» сейчас выпускается в двух видах — светлое нефильтрованное и фильтрованное

Фото: читатель НГС, Ольга Бурлакова / НГС

В Новосибирске сварили пиво, посвящённое самому известному трамвайному маршруту — его назвали «Трамвай № 13».

«Трамвай № 13 — легенда нашего города, хотелось сделать что-то такое запоминающиеся, особенное — чисто пиво для нашего города, которое будет пользоваться спросом. И вот наши маркетологи разработали такое название», — рассказал корреспонденту НГС собственник компании «Империал Баррель» Денис Балахничёв.

Балахничёв уточнил, что пиво сварили специально под новое название, производство у компании находится в Новосибирске. Его выпустили в начале июля.

«Сварили отдельный сорт, варили такое более лёгкое пиво — лето же. Лёгкое пиво, которое в принципе каждому по душе, подойдёт на вкус», — уточнил Балахничёв.

Сейчас пиво поставляют в 20 разных точек в городе. В продаже два вида пива: светлое фильтрованное и нефильтрованное.

В магазине «У Петровича» на Затулинке корреспонденту НГС сообщили, что в продаже пиво появилось на этой неделе. «Не горькое. Его пьёшь, и сразу хочется рыбы — оно под рыбу прям», — отметил директор магазина Евгений Петров.

Трамвай № 13 в Новосибирске сначала стал широко известен из-за того, что часто попадал в ДТП — в него постоянно врезались и продолжают врезаться машины. 

В 2015 году в «Твиттере» появился аккаунт, который ведут от лица Трамвая № 13. В том же году в департаменте транспорта мэрии поясняли, что маршрут № 13 «Ул. Писарева — Гусинобродское шоссе» является пятым по протяженности (12,3 км) из всех трамвайных маршрутов города, но первым по числу подвижного состава (24 единицы) и наименьшему интервалу движения (4–5 минут). Среднедневной объём перевезённых пассажиров на маршруте — более 20 тысяч человек, что составляет треть от объема перевозки всеми трамваями города.

В этом июне на трамвае запустили аудиогид — во время поездки пассажирам рассказывают интересные факты об окрестностях его остановок. 

На маршруте сейчас ходят несколько раскрашенных трамваев. В конце июня новосибирские художники из команды «Такнадо!» нарисовали на трамвае № 13 героев театра кукол.

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КОММЕНТАРИИ (12)

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16 июл 2019 в 16:07

Пиво - самый бестолковый и бесполезный из всех существующих напитков.
А в Сибири так особенно.

Фото пользователя
16 июл 2019 в 16:08

Дак ведь это трамвай -легенда города в каком то смысле :)В какие только сводки не попадал, теперь в алкогольные :)

Прохожий
16 июл 2019 в 16:11

А оборотов у него сколько? По идее должно быть 13, чтобы "сшибало" как реальный трамвай.