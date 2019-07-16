Теперь от него ещё и похмелье: в Новосибирске выпустили пиво «Трамвай № 13»

Балахничёв уточнил, что пиво сварили специально под новое название, производство у компании находится в Новосибирске. Его выпустили в начале июля.

«Трамвай № 13 — легенда нашего города, хотелось сделать что-то такое запоминающиеся, особенное — чисто пиво для нашего города, которое будет пользоваться спросом. И вот наши маркетологи разработали такое название», — рассказал корреспонденту НГС собственник компании «Империал Баррель» Денис Балахничёв.

«Сварили отдельный сорт, варили такое более лёгкое пиво — лето же. Лёгкое пиво, которое в принципе каждому по душе, подойдёт на вкус», — уточнил Балахничёв.

Сейчас пиво поставляют в 20 разных точек в городе. В продаже два вида пива: светлое фильтрованное и нефильтрованное.

В магазине «У Петровича» на Затулинке корреспонденту НГС сообщили, что в продаже пиво появилось на этой неделе. «Не горькое. Его пьёшь, и сразу хочется рыбы — оно под рыбу прям», — отметил директор магазина Евгений Петров.

Трамвай № 13 в Новосибирске сначала стал широко известен из-за того, что часто попадал в ДТП — в него постоянно врезались и продолжают врезаться машины.