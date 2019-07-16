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Дороги и транспорт

На Красном проспекте уложили старые бордюры. Власти заявили, что они долговечнее новых

В мэрии считают, что таким образом сэкономят на ремонте бордюров

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В мэрии уверяют — гранитные поребрики прочнее и долговечнее современных.

Фото: vk.com/act54

В мэрии объяснили, почему дорожные рабочие не убирают старые гранитные бордюры во время ремонта — гранитные поребрики прочнее и долговечнее современных. 

Информация о том, что на Красном проспекте после ремонта не стали менять старые бордюры, появилась в группе «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». В мэрии корреспонденту НГС заявили, что старый бордюр — из гранита, который лучше современных материалов. 

«Бордюр, выполненный из гранита, более прочный и долговечный в сравнении с конструкциями из других материалов, которые используются при ремонте и строительстве дорог в настоящее время. При проведении ремонта на Красном проспекте затрат на новые бордюры не было», — говорится в ответе на запрос.

Кроме того власти уточнили, что по современным нормам высота бордюра должна быть 15 сантиметров от уровня проезжей части. Именно для этого и проводятся ремонтные работы — камень поднимают на нужную высоту.

В 2018 году дорожники отремонтировали Красный проспект. Перед станцией метро «Гагаринская» сделали новую парковку на середине проспекта — здесь сделали парковочные карманы, установили бордюры и нанесли разметку.

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КОММЕНТАРИИ (55)

Black Oasis
16 июл 2019 в 19:55

То, что древние бордюры прочнее ультрасовременных новых - сомнений нет. Гораздо интереснее - что там указано в смете на этот счёт.

Цепочка
16 июл 2019 в 19:56

Гор.администрация совсем ослепла? Где они долговечнее? Их на помойку давно пора выкинуть, новые ставить нужно было. Вечно истязают этот красный.

Фото пользователя
16 июл 2019 в 19:57

Видимо по этой же причине несколько лет назад на улице Титова все гранитные бордюры поменяли на прессованные недолговечные...