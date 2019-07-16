На Красном проспекте уложили старые бордюры. Власти заявили, что они долговечнее новых

В мэрии объяснили, почему дорожные рабочие не убирают старые гранитные бордюры во время ремонта — гранитные поребрики прочнее и долговечнее современных.

Информация о том, что на Красном проспекте после ремонта не стали менять старые бордюры, появилась в группе «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». В мэрии корреспонденту НГС заявили, что старый бордюр — из гранита, который лучше современных материалов.

«Бордюр, выполненный из гранита, более прочный и долговечный в сравнении с конструкциями из других материалов, которые используются при ремонте и строительстве дорог в настоящее время. При проведении ремонта на Красном проспекте затрат на новые бордюры не было», — говорится в ответе на запрос.