На Красном проспекте уложили старые бордюры. Власти заявили, что они долговечнее новых

В мэрии уверяют — гранитные поребрики прочнее и долговечнее современных.
Фото: vk.com/act54
В мэрии объяснили, почему дорожные рабочие не убирают старые гранитные бордюры во время ремонта — гранитные поребрики прочнее и долговечнее современных.
Информация о том, что на Красном проспекте после ремонта не стали менять старые бордюры, появилась в группе «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». В мэрии корреспонденту НГС заявили, что старый бордюр — из гранита, который лучше современных материалов.
«Бордюр, выполненный из гранита, более прочный и долговечный в сравнении с конструкциями из других материалов, которые используются при ремонте и строительстве дорог в настоящее время. При проведении ремонта на Красном проспекте затрат на новые бордюры не было», — говорится в ответе на запрос.
Кроме того власти уточнили, что по современным нормам высота бордюра должна быть 15 сантиметров от уровня проезжей части. Именно для этого и проводятся ремонтные работы — камень поднимают на нужную высоту.
В 2018 году дорожники отремонтировали Красный проспект. Перед станцией метро «Гагаринская» сделали новую парковку на середине проспекта — здесь сделали парковочные карманы, установили бордюры и нанесли разметку.