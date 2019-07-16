16 июля вторник
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 5/10
usd 62.83
eur 70.86
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +18°С
Пробки 5/10
usd 62.83
eur 70.86

Все новости

Все новости
Здоровье

Новосибирцев с инфарктом будут бесплатно лечить в клинике Мешалкина

Раньше их отвозили на скорой в областную больницу или в Бердск

Поделиться

1 696
15 Обсудить

Жителей Советского и Первомайского районов с острыми болями в сердце отвозили в областную больницу или в Бердск — дорога занимала у скорой довольно много времени, что могло быть опасным для пациентов в тяжёлом состоянии. На фото — одна из городских больниц

Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирский минздрав договорился, что будет отвозить больных с инфарктом в клинику Мешалкина, пока не запустит сосудистый центр на базе ЦКБ. 

Минздрав анонсировал ещё один региональный сосудистый центр на базе Центральной клинической больницы в Академгородке в конце января 2019 года — он вошёл в национальный проект «Здравоохранение». Центр должны запустить примерно через год.

Сейчас жителей Советского и Первомайского районов Новосибирска, Бердска и Искитима, которым нужна экстренная помощь сердечного профиля, отвозят в областную больницу или в сосудистое отделение в Бердске. Но с конца августа (или с начала сентября) скорая будет отвозить их в клинику Мешалкина — по договорённости с региональным минздравом, рассказал корреспонденту НГС куратор проекта, руководитель центра эндоваскулярной хирургии НМИЦ имени Мешалкина Евгений Кретов.

Для этого клиника переоборудовала палаты и приёмный покой, поставила дополнительные кардиомониторы и перераспределила поток пациентов. Госпитализация пациентов — с инфарктом миокарда, с острым аортальным синдромом и другими экстренными состояниями — будет проводиться круглосуточно.

«Есть стандарты определённые для таких отделений, должно быть не менее 30 палат для того, чтобы таких пациентов госпитализировать. Соответственно, у нас есть палаты, есть пост наблюдения для таких пациентов — для экстренных. В принципе, есть все условия», — заверил Евгений Кретов.

Для пациентов лечение будет бесплатным — расходы компенсирует территориальный фонд ОМС.

В клинике Мешалкина также добавили, что будут обучать персонал будущего сосудистого центра при ЦКБ.

В этом году клиника Мешалкина вместе с дорожной больницей и частным центром «Авиценна» предоставили дополнительные койки для больных раком новосибирцев. Главный онколог признал, что существующим больницам не хватает коечного фонда и пациенты встают в очередь на госпитализацию. Власти обещают, что с появлением современного онкоцентра проблема с коечным фондом станет гораздо меньше. Его начнут строить в 2021 году, если проект одобрят на федеральном уровне.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

клиника Мешалкинаболезни сердцаинфаркт миокарда

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (15)

Петя
16 июл 2019 в 16:34

Вспоминается роман Оруэлла "1984" - радостное сообщение в СМИ об увеличении пайки шоколада до 20гр. (когда раньше было 30гр.)

Царьград
16 июл 2019 в 16:32

Хоть областная немного разгрузится, а то там вечно гигантский поток.

greespy
16 июл 2019 в 16:31

Пусть возят, за больными людьми следить нужно, помогать им восстановиться. И скорее бы уже достроили больницу.