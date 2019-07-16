Новосибирцев с инфарктом будут бесплатно лечить в клинике Мешалкина

Новосибирский минздрав договорился, что будет отвозить больных с инфарктом в клинику Мешалкина, пока не запустит сосудистый центр на базе ЦКБ.



Минздрав анонсировал ещё один региональный сосудистый центр на базе Центральной клинической больницы в Академгородке в конце января 2019 года — он вошёл в национальный проект «Здравоохранение». Центр должны запустить примерно через год.



Сейчас жителей Советского и Первомайского районов Новосибирска, Бердска и Искитима, которым нужна экстренная помощь сердечного профиля, отвозят в областную больницу или в сосудистое отделение в Бердске. Но с конца августа (или с начала сентября) скорая будет отвозить их в клинику Мешалкина — по договорённости с региональным минздравом, рассказал корреспонденту НГС куратор проекта, руководитель центра эндоваскулярной хирургии НМИЦ имени Мешалкина Евгений Кретов.

