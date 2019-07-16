Новосибирцев с инфарктом будут бесплатно лечить в клинике Мешалкина

Жителей Советского и Первомайского районов с острыми болями в сердце отвозили в областную больницу или в Бердск — дорога занимала у скорой довольно много времени, что могло быть опасным для пациентов в тяжёлом состоянии. На фото — одна из городских больниц
Фото: Александр Ощепков / НГС
Новосибирский минздрав договорился, что будет отвозить больных с инфарктом в клинику Мешалкина, пока не запустит сосудистый центр на базе ЦКБ.
Минздрав анонсировал ещё один региональный сосудистый центр на базе Центральной клинической больницы в Академгородке в конце января 2019 года — он вошёл в национальный проект «Здравоохранение». Центр должны запустить примерно через год.
Сейчас жителей Советского и Первомайского районов Новосибирска, Бердска и Искитима, которым нужна экстренная помощь сердечного профиля, отвозят в областную больницу или в сосудистое отделение в Бердске. Но с конца августа (или с начала сентября) скорая будет отвозить их в клинику Мешалкина — по договорённости с региональным минздравом, рассказал корреспонденту НГС куратор проекта, руководитель центра эндоваскулярной хирургии НМИЦ имени Мешалкина Евгений Кретов.
Для этого клиника переоборудовала палаты и приёмный покой, поставила дополнительные кардиомониторы и перераспределила поток пациентов. Госпитализация пациентов — с инфарктом миокарда, с острым аортальным синдромом и другими экстренными состояниями — будет проводиться круглосуточно.
«Есть стандарты определённые для таких отделений, должно быть не менее 30 палат для того, чтобы таких пациентов госпитализировать. Соответственно, у нас есть палаты, есть пост наблюдения для таких пациентов — для экстренных. В принципе, есть все условия», — заверил Евгений Кретов.
Для пациентов лечение будет бесплатным — расходы компенсирует территориальный фонд ОМС.
В клинике Мешалкина также добавили, что будут обучать персонал будущего сосудистого центра при ЦКБ.
В этом году клиника Мешалкина вместе с дорожной больницей и частным центром «Авиценна» предоставили дополнительные койки для больных раком новосибирцев. Главный онколог признал, что существующим больницам не хватает коечного фонда и пациенты встают в очередь на госпитализацию. Власти обещают, что с появлением современного онкоцентра проблема с коечным фондом станет гораздо меньше. Его начнут строить в 2021 году, если проект одобрят на федеральном уровне.