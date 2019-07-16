Скажите спасибо дальнобойщикам: «Карачинская» вернула старый дизайн бутылок

Теперь «Карачинскую» будут разливать в старые бутылки, но с новой этикеткой
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
«Карачинский источник» вернул в производство старый дизайн бутылок — новые оказалось трудно открывать так, чтобы не облиться.
Об этом компания сообщила на своей странице в Instagram. Как объяснил корреспонденту НГС директор «Карачинского источника» Владимир Хританков, на новые бутылки массово жаловались покупатели.
«Обратилось довольно много наших клиентов, любителей нашей воды, попросили доработать новый дизайн бутылок, чтобы они были более жёсткими. И попросили на период доработки вернуть старый дизайн. Лично ко мне
обратилось большое количество водителей-дальнобойщиков с просьбой вернуть старую, потому что очень трудно на ходу выпивать из бутылки нового дизайна.
Мы пошли навстречу: возвращаем временно старый дизайн и будем дорабатывать», — объяснил Владимир Хританков. О том, когда на прилавках появятся бутылки с доработанным дизайном, он уточнить не смог: «За неделю, конечно, это не сделается».
«Карачинская» обновила бутылки и этикетки этой весной — впервые за 15 лет. Маркетологи объясняли, что новые бутылки невозможно сделать в кустарных условиях, что поможет избежать подделок минералки. После того как минералка в новых бутылках появились в городских магазинах, новосибирцы создали петицию с просьбой вернуть старый дизайн.
В этом году «Карачинский источник» получил премию НГС «Бизнес года» — для многих сибиряков «Карачинская» стала символом города и продуктом, по которому скучают те, кто переезжает из Новосибирска в другие города и страны.