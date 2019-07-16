Скажите спасибо дальнобойщикам: «Карачинская» вернула старый дизайн бутылок

«Обратилось довольно много наших клиентов, любителей нашей воды, попросили доработать новый дизайн бутылок, чтобы они были более жёсткими. И попросили на период доработки вернуть старый дизайн. Лично ко мне

Об этом компания сообщила на своей странице в Instagram. Как объяснил корреспонденту НГС директор «Карачинского источника» Владимир Хританков, на новые бутылки массово жаловались покупатели.

«Карачинский источник» вернул в производство старый дизайн бутылок — новые оказалось трудно открывать так, чтобы не облиться.

обратилось большое количество водителей-дальнобойщиков с просьбой вернуть старую, потому что очень трудно на ходу выпивать из бутылки нового дизайна.

Мы пошли навстречу: возвращаем временно старый дизайн и будем дорабатывать», — объяснил Владимир Хританков. О том, когда на прилавках появятся бутылки с доработанным дизайном, он уточнить не смог: «За неделю, конечно, это не сделается».

«Карачинская» обновила бутылки и этикетки этой весной — впервые за 15 лет. Маркетологи объясняли, что новые бутылки невозможно сделать в кустарных условиях, что поможет избежать подделок минералки. После того как минералка в новых бутылках появились в городских магазинах, новосибирцы создали петицию с просьбой вернуть старый дизайн.

В этом году «Карачинский источник» получил премию НГС «Бизнес года» — для многих сибиряков «Карачинская» стала символом города и продуктом, по которому скучают те, кто переезжает из Новосибирска в другие города и страны.