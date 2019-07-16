В мэры Новосибирска выдвинулся гендиректор агентства недвижимости и историк

На выборы мэра Новосибирска выдвинулся кандидат от партии «Яблоко», предприниматель и историк Дмитрий Холявченко. Он принёс документы в избирком сегодня. Выборы должны пройти в единый день голосования 8 сентября.



Информацию о выдвижении Холявченко корреспонденту НГС сообщили в Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии. Как объяснил сам кандидат, в случае победы он намерен вернуть городу доверие его жителей и улучшить общественный транспорт.

«Большинство горожан не видят перспектив, особенно молодые, образованные и работающие в реальном секторе экономики. Если конкретно, то необходимо прекратить манипуляции с земельными участками, привести в порядок общественный транспорт. Это главные ключевые вопросы. Есть большой другой список проблем. Это не случайно, я здраво оцениваю, что вероятность победы не самая большая, но тем не менее она есть», — рассказал Дмитрий Холявченко.