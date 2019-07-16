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Политика
Выборы-2019

В мэры Новосибирска выдвинулся гендиректор агентства недвижимости и историк

Дмитрий Холявченко идёт от партии «Яблоко»

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На фото Дмитрий Холявченко и два других кандидата на должность мэра — депутат горсовета Наталья Пинус и общественник Сергей Бойко

Фото: Дмитрий Холявченко

На выборы мэра Новосибирска выдвинулся кандидат от партии «Яблоко», предприниматель и историк Дмитрий Холявченко. Он принёс документы в избирком сегодня. Выборы должны пройти в единый день голосования 8 сентября.

Информацию о выдвижении Холявченко корреспонденту НГС сообщили в Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии. Как объяснил сам кандидат, в случае победы он намерен вернуть городу доверие его жителей и улучшить общественный транспорт.

«Большинство горожан не видят перспектив, особенно молодые, образованные и работающие в реальном секторе экономики. Если конкретно, то необходимо прекратить манипуляции с земельными участками, привести в порядок общественный транспорт. Это главные ключевые вопросы. Есть большой другой список проблем. Это не случайно, я здраво оцениваю, что вероятность победы не самая большая, но тем не менее она есть», — рассказал Дмитрий Холявченко.

Вместе с Дмитрием Холявченко сейчас в списке 16 кандидатов. Он является генеральным директором в агентстве недвижимости «Республика» и входит в ректорат Новосибирского открытого университета.

Последние выборы мэра Новосибирска прошли в 2014 году и закончились победой кандидата от КПРФ Анатолия Локтя — тогда Локоть набрал 43,75% голосов, обогнав кандидата от «Единой России» Владимира Знаткова на 4,18%.

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КОММЕНТАРИИ (47)

Амбасадор
16 июл 2019 в 15:51

Ого, Локоть так всех достал, что уже 13 конкурентов ему нашлось.

Тюмень
16 июл 2019 в 15:52

На удивление сказать, но даже он будет лучше Локтя.

Black Oasis
16 июл 2019 в 15:51

Я не Холявченко, я мэр!