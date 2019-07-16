Дорожники отправили робота подстригать газоны вдоль трасс под Новосибирском (видео)

Новосибирские дорожники купили необычную косилку-робота для работ на сложных участках
Фото: sibupravtodor.ru
Новосибирские дорожники купили необычную косилку-робота для работ на сложных участках вблизи федеральных трасс — она способна заменить 12 человек и не переворачивается даже на крутых склонах.
Об этом корреспонденту НГС рассказал маркетолог ОАО «Новосибирскавтодор» Михаил Шмидт. Робот обошёлся компании в 4,5 миллиона рублей. Косилка управляется с помощью пульта.
На youtube-канале ОАО «Новосибирскавтодора» появилось видео, как работает новая косилка
«Купили такую одну в тестовом режиме, выложили ролики о её работе на Youtube. Заменяет по производительности 12 операторов ручных мотокос, либо 3 стандартных косилки [для тракторов] "Беларусь".
Основное преимущество, что она может работать на крутых склонах, на которых стандартная техника не может работать, переворачивается.
А у неё крен на 70 градусах. На всех склонах федеральных трассах эта косилка спокойно отрабатывает», — объяснил Шмидт.
На сайте «Сибуправтодора» уточняется, что из-за сложности работы на таких откосах высота травы может достигать 2,5 метров.
Это не первая новинка, использованная в этом году. В феврале дорожники пообещали, что впервые применят на дорогах Новосибирской области новую асфальтобетонную смесь, созданную методом Superpave. Этот метод позволит увеличить срок использования покрытия в два раза — до 10 лет.