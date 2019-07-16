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Дороги и транспорт

Дорожники отправили робота подстригать газоны вдоль трасс под Новосибирском (видео)

Робот заменяет 12 человек и умеет карабкаться по очень крутым склонам

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Новосибирские дорожники купили необычную косилку-робота для работ на сложных участках

Фото: sibupravtodor.ru

Новосибирские дорожники купили необычную косилку-робота для работ на сложных участках вблизи федеральных трасс — она способна заменить 12 человек и не переворачивается даже на крутых склонах.

Об этом корреспонденту НГС рассказал маркетолог ОАО «Новосибирскавтодор» Михаил Шмидт. Робот обошёлся компании в 4,5 миллиона рублей. Косилка управляется с помощью пульта.

На youtube-канале ОАО «Новосибирскавтодора» появилось видео, как работает новая косилка


«Купили такую одну в тестовом режиме, выложили ролики о её работе на Youtube. Заменяет по производительности 12 операторов ручных мотокос, либо 3 стандартных косилки [для тракторов] "Беларусь". 

Основное преимущество, что она может работать на крутых склонах, на которых стандартная техника не может работать, переворачивается.

А у неё крен на 70 градусах. На всех склонах федеральных трассах эта косилка спокойно отрабатывает», — объяснил Шмидт.

На сайте «Сибуправтодора» уточняется, что из-за сложности работы на таких откосах высота травы может достигать 2,5 метров.

Это не первая новинка, использованная в этом году. В феврале дорожники пообещали, что впервые применят на дорогах Новосибирской области новую асфальтобетонную смесь, созданную методом Superpave. Этот метод позволит увеличить срок использования покрытия в два раза — до 10 лет.

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КОММЕНТАРИИ (10)

пенсионерка
16 июл 2019 в 14:18

купила себе на дачу за 120 тысяч робота-газонокосилку и довольна

Фото пользователя
16 июл 2019 в 14:26

Хочу купить робота для уничтожения камер фото видео фиксации

С той стороны
16 июл 2019 в 14:26

И тут обман . Не 12 она заменяет , а в данном случае 10 . Ибо 1 все равно снимает на видео , другой с пультом стоит. Ну и в будущем не 12 , а 11 человек ибо все равно сторож к ней приставлен иначе - упрут ! опять же газель на которой привезли , водитель газели ....в общем я так скажу 4 500 000 делим на 5 летних месяцев пока трава растет = 900 000 в месяц , делим на 12 = 75 000 руб в месяц зарплата одного мужика с косой ...не хило так заменили )))) наймите 12 гастробайтеров по 20 000 руб в месяц . Это 1 200 000 руб ЗА СЕЗОН ! итого этих затрат на 4 !!!!! года ...эта машина сдохнет раньше . Умники . А ведь 4 500 000 это не считая стоимости обслуживания !