Дорожники отправили робота подстригать газоны вдоль трасс под Новосибирском (видео)

Новосибирские дорожники купили необычную косилку-робота для работ на сложных участках вблизи федеральных трасс — она способна заменить 12 человек и не переворачивается даже на крутых склонах. Об этом корреспонденту НГС рассказал маркетолог ОАО «Новосибирскавтодор» Михаил Шмидт. Робот обошёлся компании в 4,5 миллиона рублей. Косилка управляется с помощью пульта.

На youtube-канале ОАО «Новосибирскавтодора» появилось видео, как работает новая косилка



«Купили такую одну в тестовом режиме, выложили ролики о её работе на Youtube. Заменяет по производительности 12 операторов ручных мотокос, либо 3 стандартных косилки [для тракторов] "Беларусь".

Основное преимущество, что она может работать на крутых склонах, на которых стандартная техника не может работать, переворачивается.