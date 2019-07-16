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Кафе «Анталия» обойдется мэрии Новосибирска в 25 миллионов

Оно построено на территории сквера Славы, где идёт реконструкция

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Останется ли здание муниципальным или будет снесено, в мэрии не уточнили

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Власти оценили здание кафе «Анталия» с участком в сквере Славы в 25 миллионов рублей — его собираются выкупить.

Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, стоимость компенсации ориентировочная. Сам по себе участок площадью 1340 кв. м, по данным публичной кадастровой карты, стоит более 10 миллионов рублей.

В мэрии также подтвердили, что участок со зданием кафе на улице Станиславского, 9 планируют изъять для сквера, в котором сейчас идёт реконструкция. Об этом стало известно на прошлой неделе, когда мэрия опубликовала соответствующее постановление.

В этом году мэрия также решила избавиться от двух незаконных зданий кафе в ПКиО имени Кирова — иск к владельцам зданий рассматривает Арбитражный суд, следующее заседание назначено на 30 июля.

В июне стало известно, что для муниципальных нужд власти намерены выкупить здание на Речном вокзале — в нём работает кафе «Вилка-Ложка» и несколько других компаний.

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КОММЕНТАРИИ (52)

16 июл 2019 в 15:01

Цена 10 берут за 25. Браво Анатолий. Ваша команда умеет торговаться и выкупать здания! Что же вы тогда людям в бараках жилье не даёте по площади больше? Ах да, простите вы его вообще не даёте.

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16 июл 2019 в 15:03

На монументе не реконструкция! А натуральный вандализм! Полвековой гранит, собираются менять на дешёвый заменитель из бетона! Позор городской власти за такое.

Фото пользователя
16 июл 2019 в 15:02

Щас мэрия выкупит, кафе снесет и сделает там платную парковку. На большее у них фантазии не хватит.