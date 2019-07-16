Кафе «Анталия» обойдется мэрии Новосибирска в 25 миллионов

Власти оценили здание кафе «Анталия» с участком в сквере Славы в 25 миллионов рублей — его собираются выкупить.



Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, стоимость компенсации ориентировочная. Сам по себе участок площадью 1340 кв. м, по данным публичной кадастровой карты, стоит более 10 миллионов рублей.



В мэрии также подтвердили, что участок со зданием кафе на улице Станиславского, 9 планируют изъять для сквера, в котором сейчас идёт реконструкция. Об этом стало известно на прошлой неделе, когда мэрия опубликовала соответствующее постановление.

