Кафе «Анталия» обойдется мэрии Новосибирска в 25 миллионов

Останется ли здание муниципальным или будет снесено, в мэрии не уточнили
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Власти оценили здание кафе «Анталия» с участком в сквере Славы в 25 миллионов рублей — его собираются выкупить.
Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, стоимость компенсации ориентировочная. Сам по себе участок площадью 1340 кв. м, по данным публичной кадастровой карты, стоит более 10 миллионов рублей.
В мэрии также подтвердили, что участок со зданием кафе на улице Станиславского, 9 планируют изъять для сквера, в котором сейчас идёт реконструкция. Об этом стало известно на прошлой неделе, когда мэрия опубликовала соответствующее постановление.
В этом году мэрия также решила избавиться от двух незаконных зданий кафе в ПКиО имени Кирова — иск к владельцам зданий рассматривает Арбитражный суд, следующее заседание назначено на 30 июля.
В июне стало известно, что для муниципальных нужд власти намерены выкупить здание на Речном вокзале — в нём работает кафе «Вилка-Ложка» и несколько других компаний.