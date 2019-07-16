«У нас была ругань из-за еды»: пропавшая Наталья Овчинникова ушла от мужа и сына, забрав паспорт

Утром 16 июля новосибирский поисковый отряд «Лиза Алерт» начал поиски 30-летней Натальи Овчинниковой — она ушла из дома на прошлой неделе, оставив 10-летнего сына с мужем. Как рассказал муж пропавшей сибирячки Виталий, его жена редко выходила из дома, а знакомых, у которых она могла бы остановиться, практически нет. «Я спал. Проснулся, она сидела на кухне. Вышел на балкон. Я постоял немного, выхожу, а мне сын говорит: «Папа, мама вышла!». Побежал искать в подъезде, парке. <….> Она целенаправленно уходила, взяла паспорт. Знакомых у неё нет, и я без понятия, к кому она могла уйти. <…> Мы детдомовские, у нас родственников нет практически. Она ушла без ключей, телефона. Только паспорт её я не могу найти нигде», — сообщил корреспонденту НГС муж пропавшей сибирячки Виталий Сапрунов.

Мужчина рассказал, что ссоры в семье были, но они вряд ли послужили поводом для ухода жены. По словам Виталия, Наталья очень редко выходила из квартиры. «У нас была ругань из-за неприготовленной еды, из-за того, что она не работала. Она говорила, что найдёт человека, который будет её содержать, Но это она так… Из подъезда она почти не выходила, даже иногда я её выпроваживал за день выйти погулять. Всегда с ней ходил, и у неё не было возможности завести какие-то любовные контакты. Я хотел много раз развестись, но сдерживал себя. Мы вместе 12 лет. Я хотел, чтобы у сына были родители, чтобы у него не было такой фигни, как у нас, детдомовских. Поэтому я её удерживал», — рассказал Виталий Сапрунов. Как сообщают волонтёры «Лиза Алерт», у пропавшей Натальи длинные светло-русые волосы, карие глаза. Её рост около 165 сантиметров, худощавое телосложение. Также известно, что у девушки шрамы на лбу. В день исчезновения Наталья Овчинникова была одета в чёрно-белую полосатую кофту, тёмные джинсы и чёрные шлёпанцы.