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«У нас была ругань из-за еды»: пропавшая Наталья Овчинникова ушла от мужа и сына, забрав паспорт

Муж исчезнувшей сибирячки рассказал, когда видел супругу последний раз — её ищут волонтеры

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Наталья Овчинникова пропала 11 июля — она ушла из своего дома на улице Забалуева

Фото: vk.com, googlemaps

Утром 16 июля новосибирский поисковый отряд «Лиза Алерт» начал поиски 30-летней Натальи Овчинниковой — она ушла из дома на прошлой неделе, оставив 10-летнего сына с мужем.

Как рассказал муж пропавшей сибирячки Виталий, его жена редко выходила из дома, а знакомых, у которых она могла бы остановиться, практически нет.

«Я спал. Проснулся, она сидела на кухне. Вышел на балкон. Я постоял немного, выхожу, а мне сын говорит: «Папа, мама вышла!». Побежал искать в подъезде, парке. <….> Она целенаправленно уходила, взяла паспорт. Знакомых у неё нет, и я без понятия, к кому она могла уйти. <…> Мы детдомовские, у нас родственников нет практически. Она ушла без ключей, телефона. Только паспорт её я не могу найти нигде», — сообщил корреспонденту НГС муж пропавшей сибирячки Виталий Сапрунов.

Мужчина рассказал, что ссоры в семье были, но они вряд ли послужили поводом для ухода жены. По словам Виталия, Наталья очень редко выходила из квартиры.

«У нас была ругань из-за неприготовленной еды, из-за того, что она не работала. Она говорила, что найдёт человека, который будет её содержать, Но это она так… Из подъезда она почти не выходила, даже иногда я её выпроваживал за день выйти погулять. Всегда с ней ходил, и у неё не было возможности завести какие-то любовные контакты. Я хотел много раз развестись, но сдерживал себя. Мы вместе 12 лет. Я хотел, чтобы у сына были родители, чтобы у него не было такой фигни, как у нас, детдомовских. Поэтому я её удерживал», — рассказал Виталий Сапрунов.

Как сообщают волонтёры «Лиза Алерт», у пропавшей Натальи длинные светло-русые волосы, карие глаза. Её рост около 165 сантиметров, худощавое телосложение. Также известно, что у девушки шрамы на лбу. В день исчезновения Наталья Овчинникова была одета в чёрно-белую полосатую кофту, тёмные джинсы и чёрные шлёпанцы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, волонтёры просят позвонить на единый номер экстренных служб 112 или по телефону поискового отряда 8–800–700–54–52.

Недавно новосибирские волонтёры также искали девушку, которая ушла из дома после ссоры с парнем и оставила странную записку на стекле случайной машины.

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Пропал человек«Лиза Алерт»

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КОММЕНТАРИИ (77)

Сибиряк
16 июл 2019 в 13:05

Кукушка. Привыкла в детдоме ничего не делать, и во взрослой жизни хочет быть содержанкой. К тому же, ребёнка бросила, уготовив ему похожую судьбу. Не смотря на возраст - как была ребёнком, несмышлёнышем, так им и осталась.

16 июл 2019 в 13:00

шрамы на лбу...из дома не выходила...12 лет жила в страхе.....в ругани....

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16 июл 2019 в 13:08

Когда женщина вот так вот уходит без объяснений ,с паспортом, втихаря(когда муж спит) значит накипело и что-то творилось в доме, раз уже запредельно так жить было.Почему она не работала??Поди ревновал и шагу ступить не давал вот и ушла(в чем была) на улицу.Улица ей показалась приятнее и спокойнее, чем домашние стены.Мы только предполагаем конечно, и может она вообще не хочет чтобы он ее нашел..