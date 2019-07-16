16 июля вторник
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 62.83
eur 70.86
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 62.83
eur 70.86

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

Оборванные провода упали на машину перед Димитровским мостом

Из-за происшествия на развязке у моста собралась пробка

Поделиться

1 116
3 Обсудить

Nissan ехал за троллейбусом № 24 в сторону Димитровского моста

Фото: читатель НГС

На улице Владимировской в Железнодорожном районе Новосибирска контактные провода упали на крышу автомобиля. 

«Я подъезжал к мосту, там была пробка, думал, ДТП с троллейбусом. Водитель троллейбуса звонил в диспетчерскую, говорил, что там что-то зацепилось, порвалось, — сообщил НГС очевидец. — Провода упали на "Ниссан", который ехал следом за троллейбусом». 

Около 12:00 из-за обрыва проводов перед мостом образовалась пробка

Около 12:00 из-за обрыва проводов перед мостом образовалась пробка

По информации сервиса «Яндекс.Пробки», на Владимировской перед Димитровским мостом образовалась пробка. Автомобили едут со скоростью 15 км/час. 

Пробка на Владимировской из-за обрыва провода

Пробка на Владимировской из-за обрыва провода

Сегодня утром на Красном проспекте столкнулись два автомобиля, один из которых выехал на тротуар

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

пробкиконтактные проводатроллейбус

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (3)

Фото пользователя
16 июл 2019 в 12:47

я бы от неожиданности обделался

я не робот
16 июл 2019 в 12:38

Опять эти креаклы! Днем надо на заводе сидеть, а не ездить по городу.