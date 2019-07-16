Оборванные провода упали на машину перед Димитровским мостом

Nissan ехал за троллейбусом № 24 в сторону Димитровского моста
Фото: читатель НГС
На улице Владимировской в Железнодорожном районе Новосибирска контактные провода упали на крышу автомобиля.
«Я подъезжал к мосту, там была пробка, думал, ДТП с троллейбусом. Водитель троллейбуса звонил в диспетчерскую, говорил, что там что-то зацепилось, порвалось, — сообщил НГС очевидец. — Провода упали на "Ниссан", который ехал следом за троллейбусом».
По информации сервиса «Яндекс.Пробки», на Владимировской перед Димитровским мостом образовалась пробка. Автомобили едут со скоростью 15 км/час.
Сегодня утром на Красном проспекте столкнулись два автомобиля, один из которых выехал на тротуар.