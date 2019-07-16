«Мы никому не должны»: хозяйка сгоревших на «Родниках» иномарок заявила, что это был поджог

Жильцы отгоняли свои машины подальше от огня. В итоге сгорели всего 2 машины — обе принадлежат одной семье
Фото: Дмитрий Косенко / НГС
Ночью 16 июля во дворе дома
Как рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области, информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 2:42.
«Время выезда [пожарных] — 2:44, прибытия — 2:49. Время локализации пожара — 2:55. Полная ликвидация огня — в 3:17. На момент прибытия пожарного расчёта горели автомобили Nissan Patrol и Hyundai Solaris, была угроза распространения огня. В итоге огнём повреждён салон и моторный отсек Nissan Patrol, повреждён моторный отсек Hyundai Solaris и бампер автомобиля Nissan Sunny. Причины устанавливаются, пострадавших нет. Информации о хлопках у нас нет, возможно, они были до прибытия пожарных», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления МЧС.
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Как рассказала корреспонденту НГС хозяйка сгоревших автомобилей Милана, кто-то поджёг внедорожник, а уже после огонь перекинулся и на «Хёндай».
«Машину поджигали одну, просто рядом стояла вторая, её не успели отогнать. Поджигали Nissan Patrol. Сейчас пойду по другим домам смотреть по камерам, кто поджигал. Никто не поможет в тяжёлый момент. Мы в 2 часа проснулись от того, что машина горит. Кто, что — мы вообще не знаем. Нет никаких предположений. Мы никому ничего не должны, у нас нет работников, которым мы не платим. Не надо судить людей по машине», — рассказала корреспонденту НГС владелица сгоревших машин Милана.
Кроме пожарных на месте происшествия работали и полицейские. В МВД рассказали, что оба сгоревших автомобиля принадлежали одному человеку.
«В 2:40 в полицию поступило заявление о возгорании двух автомобилей. Сотрудники полиции выехали на место, приняли заявление от владельца автомобилей, это один человек. В настоящее время проводится проверка, проводятся мероприятия по установлению лиц, возможно, причастных к возгоранию. Будет принято решение в ближайшее время в соответствии с действующим законодательством», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областной полиции.
В начале июля на Затулинке загорелась грузовая газель, когда водитель попытался её завести.