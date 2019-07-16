«Мы никому не должны»: хозяйка сгоревших на «Родниках» иномарок заявила, что это был поджог

Ночью 16 июля во дворе дома № 6/2 на улице Мясниковой в Калининском районе Новосибирска сгорели две машины — местные жители услышали хлопки и кинулись отгонять стоявшие рядом авто.

Как рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области, информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 2:42.

«Время выезда [пожарных] — 2:44, прибытия — 2:49. Время локализации пожара — 2:55. Полная ликвидация огня — в 3:17. На момент прибытия пожарного расчёта горели автомобили Nissan Patrol и Hyundai Solaris, была угроза распространения огня. В итоге огнём повреждён салон и моторный отсек Nissan Patrol, повреждён моторный отсек Hyundai Solaris и бампер автомобиля Nissan Sunny. Причины устанавливаются, пострадавших нет. Информации о хлопках у нас нет, возможно, они были до прибытия пожарных», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления МЧС.