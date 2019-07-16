16 июля вторник
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 62.83
eur 70.86
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 62.83
eur 70.86

Все новости

Все новости
Происшествия

«Мы никому не должны»: хозяйка сгоревших на «Родниках» иномарок заявила, что это был поджог

Хозяева машин написали заявление в полицию

Поделиться

3 245
18 Обсудить

Жильцы отгоняли свои машины подальше от огня. В итоге сгорели всего 2 машины — обе принадлежат одной семье

Фото: Дмитрий Косенко / НГС

Ночью 16 июля во дворе дома № 6/2 на улице Мясниковой в Калининском районе Новосибирска сгорели две машины — местные жители услышали хлопки и кинулись отгонять стоявшие рядом авто.

Как рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области, информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 2:42.

«Время выезда [пожарных] — 2:44, прибытия — 2:49. Время локализации пожара — 2:55. Полная ликвидация огня — в 3:17. На момент прибытия пожарного расчёта горели автомобили Nissan Patrol и Hyundai Solaris, была угроза распространения огня. В итоге огнём повреждён салон и моторный отсек Nissan Patrol, повреждён моторный отсек Hyundai Solaris и бампер автомобиля Nissan Sunny. Причины устанавливаются, пострадавших нет. Информации о хлопках у нас нет, возможно, они были до прибытия пожарных», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления МЧС.

Видео читателя НГС

Как рассказала корреспонденту НГС хозяйка сгоревших автомобилей Милана, кто-то поджёг внедорожник, а уже после огонь перекинулся и на «Хёндай».

«Машину поджигали одну, просто рядом стояла вторая, её не успели отогнать. Поджигали Nissan Patrol. Сейчас пойду по другим домам смотреть по камерам, кто поджигал. Никто не поможет в тяжёлый момент. Мы в 2 часа проснулись от того, что машина горит. Кто, что — мы вообще не знаем. Нет никаких предположений. Мы никому ничего не должны, у нас нет работников, которым мы не платим. Не надо судить людей по машине», — рассказала корреспонденту НГС владелица сгоревших машин Милана.

Кроме пожарных на месте происшествия работали и полицейские. В МВД рассказали, что оба сгоревших автомобиля принадлежали одному человеку.

«В 2:40 в полицию поступило заявление о возгорании двух автомобилей. Сотрудники полиции выехали на место, приняли заявление от владельца автомобилей, это один человек. В настоящее время проводится проверка, проводятся мероприятия по установлению лиц, возможно, причастных к возгоранию. Будет принято решение в ближайшее время в соответствии с действующим законодательством», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областной полиции.

В начале июля на Затулинке загорелась грузовая газель, когда водитель попытался её завести.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Сгорел автомобильпожармикрорайон «Родники»

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (18)

Старый
16 июл 2019 в 12:13

Мне кажется, так не бывает,сказки рассказывает. Кому нужно жечь просто так чужие машины, рискуя получить иск и судимость.

16 июл 2019 в 12:14

Сейчас многие предприниматели просто кидают контрагентов. На все претензии говорят - идите в суд. Видимо кто-то в суд идти не захотел

вова
16 июл 2019 в 12:26

ПАтрол не последний, рядом такой же белый стоит. Иметь два свежих Патрола и быть никому не должным, не, не верю))