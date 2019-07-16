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Стыдно идти в больницу: новосибирец искупался в «отравленных Мальдивах». И сильно покраснел

Алексей поплавал в озере на золоотвале и даже выпил воды оттуда, а потом покрылся красными пятнами

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Новосибирец Алексей Черенков искупался в водах золоотвала

Фото: Алексей Черенков

Новосибирец Алексей Черенков искупался в водах золоотвала ТЭЦ-5 — по его словам, во время заплыва он не чувствовал ни боли, ни жжения от воды, однако спустя несколько  часов кожа ног покрылась красными пятнами.

«Могут быть аллергические реакции как минимум. Возможно, в силу адреналина, когда заходишь в такую воду, болевой порог не тот, возможно, на что-то не обратил внимания. Что касается последствий — да, они меня настигли. Вроде бы ничего критичного. Добрался до дома, помылся с мылом, появились [покраснения], они прошли дня через два. Если было бы всё критичнее, обратился к врачу. По запаху вода известковая, с ароматом побелки, мела. Употреблять часто я её б не стал, выбрал бы кока-колу, нежели эту водичку», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Черенков.

Как утверждает Алексей, на рискованное купание он решился не только для развлечения, а чтобы показать на своём примере опасность отдыха в промзонах и привлечь внимание людей к экологическим проблемам больших городов России. 

«Пост был сделан для того, чтобы произвести резонанс экологических проблем, которые присутствуют в нашей стране, в частности в Новосибирске, в котором я проживаю. <...> Это урок людям, что туда не стоит залезать. Недавно я был там второй раз. Там илистое дно, которое может засосать. Люди могут даже недалеко зайти, но всё равно утонуть. Если у человека нет с собой палки, то он может уйти вниз, резко начинается дно. Я б никому не рекомендовал посещать данное место», — объяснил Алексей. 

Также на берегу золоотвала он повторил популярный челлендж #BottleCapChallenge. Главная задача челленджа — ударом ноги с разворота открыть крышку бутылки. Соревнование уже поддержали Джейсон Стэтхэм и Конор Макгрегор.

В последний раз Алексей был на золоотвале на прошлых выходных. По его словам, на берегу было очень много людей, охрана с громкоговорителями просили их покинуть территорию, но никто не послушался. Из-за всплеска интереса к золоотвалу ТЭЦ-5 СГК пришлось установить пост охраны, который работает круглосуточно.

В начале июня компания СГК предупреждала, что золоотвал — это не место для отдыха, а промышленная зона, куда запрещено ходить посторонним.

«Вода в золоотвале не питьевая, а техническая, то есть содержит растворённые соли кальция и других оксидов металлов, а также высокий рН. Эту воду используют только для транспортировки золы. Контакт кожи с такой водой может привести к местным аллергическим реакциям из-за большой минерализации», — предупреждают в СГК.

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КОММЕНТАРИИ (23)

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16 июл 2019 в 14:05

"привлечь внимание людей к экологическим проблемам больших городов России"- красивый предлог нашел.а на самом деле просто понтануться,лайки пособирать.
А слабо в сельский туалет занырнуть?

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16 июл 2019 в 14:07

Молодец!
Предлагаю выдать новосибирцу премию Дарвина.

16 июл 2019 в 14:09

какой день шизу прививают с, Мальдивами, отстойником технической воды с ТЕЦ-5...аудитории, своей НГС. Странные, заголовки - и новости на этом сайте.