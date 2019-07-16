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Культура

Кинотеатр «Рассвет» сдали в аренду за 208 тысяч рублей в месяц

Арендатор получил здание на пять лет — кино там начнут показывать в августе

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Единственный на Затулинке кинотеатр заработает в августе — аренда здания обойдётся ООО «Киносиб» в 208 тысяч рублей в месяц

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В мэрии Новосибирска рассказали, на каких условиях городские власти снова сдали в аренду муниципальное здание кинотеатра «Рассвет» на улице Зорге.

Арендатор — ООО «Киносиб» — получил здание на пять лет по итогам аукциона.

«Размер арендной платы был установлен независимой лицензированной оценочной организацией. <…> Сумма <...> арендной платы составила 208 875 рублей в месяц. По результатам аукциона между мэрией города Новосибирска <…> и ООО «Киносиб» заключён договор аренды недвижимого имущества муниципальной казны от 11 июля 2019 года сроком действия до 11 июля 2024 года под вид деятельности: кинопоказ и сопутствующая деятельность», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на городской департамент земельных и имущественных отношений.

Кинотеатр «Рассвет» закрылся больше чем полгода назад — в январе 2019 года: в кинотеатре тогда говорили, что считают невыгодными новые условия аренды. После этого мэрия занялась поисками нового арендатора. Когда здание только выставили на аукцион, начальная (минимальная) цена за договор была на уровне более 16 миллионов 76 тысяч рублей. В эту цену входили платёж за право заключить договор (больше 518 тысяч рублей) и цена аренды за каждый месяц (больше 259 тысяч рублей). 

На прошлой неделе стало известно, что в здании снова будут показывать кино: туда въедет прежний арендатор. Директор кинотеатра «Рассвет» (ООО «Киносиб») Виктор Аксёнов пояснил корреспонденту НГС, что городские власти пошли на уступки и снизили арендную плату за помещение.

«И, собственно говоря, на тех условиях, которые они мне предложили, я уже готов был вернуться и вернулся», — рассказывал Виктор Аксёнов.

Снова открыть кинотеатр арендатор планирует в августе.

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Затулинкакинотеатр "Рассвет"

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КОММЕНТАРИИ (7)

16 июл 2019 в 12:30

Уррра! Такой хороший кинотеатр был, оборудован лучше, чем этот сан-сити убитый, аврора и иже с ними( Обязательно возобновим походы туда!

С той стороны
16 июл 2019 в 12:31

Вот в таком вот кратком отчете всегда не хватает простого сравнительного анализа , а сколько этот же арендатор платил за аренду в прошлом ? до расторжения договора . И вот после этого разница и будет означать количественную меру эффективности работы мэрии в плюс или минус . И вот если там минус или знак равно .....то работников принимавших участие в судьбе Рассвета надо увольнять.

16 июл 2019 в 12:30

Там, где поддерживают малый бизнес, сдают на 25 лет. Всё равно никому другому это здание там не нужно, и ни на что другое кроме кинотеатра оно не сгодится