Кинотеатр «Рассвет» сдали в аренду за 208 тысяч рублей в месяц

«Размер арендной платы был установлен независимой лицензированной оценочной организацией. <…> Сумма <...> арендной платы составила 208 875 рублей в месяц. По результатам аукциона между мэрией города Новосибирска <…> и ООО «Киносиб» заключён договор аренды недвижимого имущества муниципальной казны от 11 июля 2019 года сроком действия до 11 июля 2024 года под вид деятельности: кинопоказ и сопутствующая деятельность», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на городской департамент земельных и имущественных отношений.

В мэрии Новосибирска рассказали, на каких условиях городские власти снова сдали в аренду муниципальное здание кинотеатра «Рассвет» на улице Зорге.

Кинотеатр «Рассвет» закрылся больше чем полгода назад — в январе 2019 года: в кинотеатре тогда говорили, что считают невыгодными новые условия аренды. После этого мэрия занялась поисками нового арендатора. Когда здание только выставили на аукцион, начальная (минимальная) цена за договор была на уровне более 16 миллионов 76 тысяч рублей. В эту цену входили платёж за право заключить договор (больше 518 тысяч рублей) и цена аренды за каждый месяц (больше 259 тысяч рублей).

На прошлой неделе стало известно, что в здании снова будут показывать кино: туда въедет прежний арендатор. Директор кинотеатра «Рассвет» (ООО «Киносиб») Виктор Аксёнов пояснил корреспонденту НГС, что городские власти пошли на уступки и снизили арендную плату за помещение.

«И, собственно говоря, на тех условиях, которые они мне предложили, я уже готов был вернуться и вернулся», — рассказывал Виктор Аксёнов.



Снова открыть кинотеатр арендатор планирует в августе.