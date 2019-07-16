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Экономика

С новосибирцев собрали 24 миллиарда рублей — их отправили в Москву

Ещё 29,1 миллиарда рублей новосибирцы и местные компании до сих пор должны налоговой

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Для Новосибирска с жителей области собрали 8,5 миллиарда налогов

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В Новосибирской области уменьшилось количество налоговых сборов в федеральный бюджет — он составил 24,5 миллиарда.

По данным пресс-службы областного управления налоговой службы, за прошедшие полгода в консолидированный бюджет РФ поступило 93,2 миллиарда рублей налогов из Новосибирской области. Это на 3% больше, чем собирали в первом полугодии прошлого года. 

Поступления в областной бюджет составили 56,1 миллиарда рублей, а в бюджеты муниципальных районов — 12,5 миллиарда, из них 8,5 миллиарда — в Новосибирск. Общее количество поступлений в консолидированный бюджет области тоже выросло на 8,7%. Поступления в федеральный бюджет снизились и составили 24,5 миллиарда рублей.

«Это на 10% меньше, чем в прошлом году. Это не значит, что что-то ухудшилось у наших налогоплательщиков — произошло реформирование системы администрирования крупнейших налогоплательщиков», — объяснил начальник управления ФНС России по Новосибирской области Алексей Легостаев.

Общая задолженность по налогам в области достигла 29,1 миллиарда рублей. Большинство долгов приходится на федеральные налоги и юридических лиц. При этом в последние полтора года снизилось количество долгов от физических лиц по имущественным налогам — до 2,3 миллиарда рублей. Чаще всего новосибирцы не платят транспортные налоги, налог на имущество и земельный налог.

«Растёт собираемость — это надо признать, собираемость имущественных налогов с физических лиц в 2018 году в Новосибирской области была самой высокой в Сибири. Какая-то сумма была погашена совместно с администрацией, со службой судебных приставов. Во-вторых, мы этим не хвастаемся, но была проведена некоторая налоговая амнистия по поручению президента, и некоторые задолженности были списаны. Это и повлияло на снижение задолженности в статистике», — добавил Алексей Легостаев. 

В Новосибирске вместе с собираемостью налогов сокращаются долги по зарплатам — сейчас без зарплаты остаются больше полутора тысяч новосибирцев

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КОММЕНТАРИИ (44)

Честный
16 июл 2019 в 13:34

Иногда задумываюсь, а может правы кто не платит... налоги, капремонт, штрафы.. нас доят, а мы добровольно несем денюжку

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16 июл 2019 в 13:44

На собранные миллиарды в Москву, могли бы построить новые станции метро в Новосибирске.
Теперь снова, будем на коленях клянчить свои кровные у Кремля..

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16 июл 2019 в 13:35

Надо еще стараться! Москва большая и ей нужны дороги и метро!