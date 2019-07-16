С новосибирцев собрали 24 миллиарда рублей — их отправили в Москву

Поступления в областной бюджет составили 56,1 миллиарда рублей, а в бюджеты муниципальных районов — 12,5 миллиарда, из них 8,5 миллиарда — в Новосибирск. Общее количество поступлений в консолидированный бюджет области тоже выросло на 8,7%. Поступления в федеральный бюджет снизились и составили 24,5 миллиарда рублей.

По данным пресс-службы областного управления налоговой службы, за прошедшие полгода в консолидированный бюджет РФ поступило 93,2 миллиарда рублей налогов из Новосибирской области. Это на 3% больше, чем собирали в первом полугодии прошлого года.

«Это на 10% меньше, чем в прошлом году. Это не значит, что что-то ухудшилось у наших налогоплательщиков — произошло реформирование системы администрирования крупнейших налогоплательщиков», — объяснил начальник управления ФНС России по Новосибирской области Алексей Легостаев.

Общая задолженность по налогам в области достигла 29,1 миллиарда рублей. Большинство долгов приходится на федеральные налоги и юридических лиц. При этом в последние полтора года снизилось количество долгов от физических лиц по имущественным налогам — до 2,3 миллиарда рублей. Чаще всего новосибирцы не платят транспортные налоги, налог на имущество и земельный налог.

«Растёт собираемость — это надо признать, собираемость имущественных налогов с физических лиц в 2018 году в Новосибирской области была самой высокой в Сибири. Какая-то сумма была погашена совместно с администрацией, со службой судебных приставов. Во-вторых, мы этим не хвастаемся, но была проведена некоторая налоговая амнистия по поручению президента, и некоторые задолженности были списаны. Это и повлияло на снижение задолженности в статистике», — добавил Алексей Легостаев.