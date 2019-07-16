Автомобиль вылетел на тротуар и врезался в магазин на Красном проспекте

Сегодня утром 16 июля на Красном проспекте в Новосибирске столкнулись два автомобиля — один из них вылетел на тротуар.

«Машина выехала на тротуар и об магазин затормозила. <…> Хорошо, что не было людей — человек был бы всмятку между машиной и стеной. Не было ограды, если бы была ограда, она бы притормозила эту машину», — рассказала корреспонденту НГС свидетельница происшествия.



Авария случилась на перекрёстке с улицей Державина. Кто именно виноват в ДТП, пока не известно — официальных комментариев от ГИБДД пока получить не удалось.