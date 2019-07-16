16 июля вторник
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 3/10
usd 62.83
eur 70.86
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +22°С
Пробки 3/10
usd 62.83
eur 70.86

Все новости

Все новости
Происшествия

Автомобиль вылетел на тротуар и врезался в магазин на Красном проспекте

Его выбросило с дороги после столкновения с другой машиной

Поделиться

382
Обсудить

ДТП на Красном проспекте произошло после 10 часов утра

Фото: читатель НГС

Сегодня утром 16 июля на Красном проспекте в Новосибирске столкнулись два автомобиля — один из них вылетел на тротуар.

«Машина выехала на тротуар и об магазин затормозила. <…> Хорошо, что не было людей — человек был бы всмятку между машиной и стеной. Не было ограды, если бы была ограда, она бы притормозила эту машину», — рассказала корреспонденту НГС свидетельница происшествия.

Авария случилась на перекрёстке с улицей Державина. Кто именно виноват в ДТП, пока не известно — официальных комментариев от ГИБДД пока получить не удалось.

Накануне, 15 июля на улице Дачной в торговый павильон похожим образом влетела «Тойота» — водитель сбежал с места происшествия.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

машина влетела в дом

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (0)