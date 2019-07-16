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Новый футбольный клуб «Новосибирск» взял бывшего вратаря «Сибири»

Илья Трунин играл в Новосибирске с 15 лет

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Илья Трунин прошлый сезон провёл в нижнекамском «Нефтехимике»

Фото: ФК «Нефтехимик» / youtube.com

Новосибирский футбольный клуб «Новосибирск» заключил контракт с 27-летним вратарём Ильёй Труниным.

«Илья Трунин родился 25 мая 1992 года в Ижевске. С 15-летнего возраста играл в юношеских и молодёжных командах футбольного клуба «Сибирь». В сезоне-2011/2012 дебютировал за основной состав новосибирского клуба. Вызывался в молодёжную сборную России, принимал участие в отборочных матчах чемпионата Европы», — сообщает пресс-служба клуба.

ФК «Сибирь» Трунин покинул в 2017 году: он перешёл в воронежский «Факел», а в 2018 году — в нижнекамский «Нефтехимик».

«В составе нижнекамского клуба выиграл в прошлом сезоне группу "Урал-Приволжье"», — передаёт ФК «Новосибирск».

«Новосибирск» начнёт выступление в Первенстве ПФЛ 3 августа, накануне НГС публиковал календарь для  болельщиков.

Кроме того, в конце июля ФК «Новосибирск» начнёт борьбу за ОЛИМП-Кубок России матчем в Барнауле.

Соперником футбольного клуба «Новосибирск» в матче 1/128 финала ОЛИМП-Кубка России станет «Динамо-Барнаул». Матч состоится в Барнауле 28 июля. Победитель нашей пары 10 августа сыграет в 1/64 финала с омским «Иртышом».

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КОММЕНТАРИИ (6)

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16 июл 2019 в 11:38

я уж думал Тейлора ))))

Monstr
16 июл 2019 в 11:59

Илья Трунин : средний шкипер, чи-чуть стабильности не хватало до Цыгана и Чепчугова

Типа патриот как все
16 июл 2019 в 11:54

Новость о том , как низко бюджетные игроки "кочуют" по низко бюджетным клубам ....это если коротко , но ясно. )