Новый футбольный клуб «Новосибирск» взял бывшего вратаря «Сибири»

Новосибирский футбольный клуб «Новосибирск» заключил контракт с 27-летним вратарём Ильёй Труниным.

«Илья Трунин родился 25 мая 1992 года в Ижевске. С 15-летнего возраста играл в юношеских и молодёжных командах футбольного клуба «Сибирь». В сезоне-2011/2012 дебютировал за основной состав новосибирского клуба. Вызывался в молодёжную сборную России, принимал участие в отборочных матчах чемпионата Европы», — сообщает пресс-служба клуба.

ФК «Сибирь» Трунин покинул в 2017 году: он перешёл в воронежский «Факел», а в 2018 году — в нижнекамский «Нефтехимик».