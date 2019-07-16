Новый футбольный клуб «Новосибирск» взял бывшего вратаря «Сибири»

Илья Трунин прошлый сезон провёл в нижнекамском «Нефтехимике»
Фото: ФК «Нефтехимик» / youtube.com
Новосибирский футбольный клуб «Новосибирск» заключил контракт с 27-летним вратарём Ильёй Труниным.
«Илья Трунин родился 25 мая 1992 года в Ижевске. С 15-летнего возраста играл в юношеских и молодёжных командах футбольного клуба «Сибирь». В сезоне-2011/2012 дебютировал за основной состав новосибирского клуба. Вызывался в молодёжную сборную России, принимал участие в отборочных матчах чемпионата Европы», — сообщает пресс-служба клуба.
ФК «Сибирь» Трунин покинул в 2017 году: он перешёл в воронежский «Факел», а в 2018 году — в нижнекамский «Нефтехимик».
«В составе нижнекамского клуба выиграл в прошлом сезоне группу "Урал-Приволжье"», — передаёт ФК «Новосибирск».
«Новосибирск» начнёт выступление в Первенстве ПФЛ 3 августа, накануне НГС публиковал календарь для болельщиков.
Кроме того, в конце июля ФК «Новосибирск» начнёт борьбу за ОЛИМП-Кубок России матчем в Барнауле.
Соперником футбольного клуба «Новосибирск» в матче 1/128 финала ОЛИМП-Кубка России станет «Динамо-Барнаул». Матч состоится в Барнауле 28 июля. Победитель нашей пары 10 августа сыграет в 1/64 финала с омским «Иртышом».