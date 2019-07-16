В мэрии объяснили, почему Балтийская после ремонта не стала ровнее

В мэрии Новосибирска объяснили, почему после ремонта дороги с колеёй на улице Балтийской в Советском районе на асфальте остались неровности.



По информации Главного управления благоустройства и озеленения мэрии, дорожные работы на участке были «предварительными», а основательный ремонт специалисты начнут только через два года.



«На улице Балтийской силами ДЭУ-1 выполнены предварительные работы по устранению колейности дорожного полотна. Установлены знаки — ограничивающий скорость движения транспорта до 40 километров в час и "Неровная дорога". В 2021 году на улице Балтийской будет выполняться ремонт в рамках программы "Безопасные и качественные автодороги" с расширением дорожного полотна, обустройством тротуаров, оборудованием освещения», — сообщили в пресс-центре мэрии со ссылкой на Главное управление благоустройства и озеленения.