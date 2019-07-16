В мэрии объяснили, почему Балтийская после ремонта не стала ровнее

Дорогу на улице Балтитйской рабочие починили на прошлой неделе — в мэрии уточнили, что этот ремонт был предварительным
Фото: Денис Шиховцев
В мэрии Новосибирска объяснили, почему после ремонта дороги с колеёй на улице Балтийской в Советском районе на асфальте остались неровности.
По информации Главного управления благоустройства и озеленения мэрии, дорожные работы на участке были «предварительными», а основательный ремонт специалисты начнут только через два года.
«На улице Балтийской силами ДЭУ-1 выполнены предварительные работы по устранению колейности дорожного полотна. Установлены знаки — ограничивающий скорость движения транспорта до 40 километров в час и "Неровная дорога". В 2021 году на улице Балтийской будет выполняться ремонт в рамках программы "Безопасные и качественные автодороги" с расширением дорожного полотна, обустройством тротуаров, оборудованием освещения», — сообщили в пресс-центре мэрии со ссылкой на Главное управление благоустройства и озеленения.
В начале июля общественники из микрорайона «Шлюз» замерили колею на этом участке, а после записали и отправили в мэрию видеообращение с просьбой отремонтировать дорогу. На прошлой неделе дорожники сделали ремонт, но общественников он не устроил. Чтобы проверить качество работ, они проехали по отремонтированному участку со стаканом воды на приборной панели машины и сняли этот процесс на видео.
«Этому тесту нас научил мэр города Новосибирска Анатолий Локоть. Он когда принимает отремонтированные дороги, наливает в стаканчик водичку, ставит стаканчик, ну он, правда, на капот, а мы вот сюда поставим», — объяснила в ролике общественница Светлана Каверзина.
Shlyuz Novosibirsk / youtube.com
На снятых кадрах можно увидеть, что при движении по отремонтированной дороге вода в стакане постоянно колеблется, а в конце разливается. Общественники заявили, что дорога недостаточно ровная и потребовали её переделать.