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Дороги и транспорт

В мэрии объяснили, почему Балтийская после ремонта не стала ровнее

Основательного ремонта дороги водителям придётся ждать ещё два года

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Дорогу на улице Балтитйской рабочие починили на прошлой неделе — в мэрии уточнили, что этот ремонт был предварительным

Фото: Денис Шиховцев

В мэрии Новосибирска объяснили, почему после ремонта дороги с колеёй на улице Балтийской в Советском районе на асфальте остались неровности.

По информации Главного управления благоустройства и озеленения мэрии, дорожные работы на участке были «предварительными», а основательный ремонт специалисты начнут только через два года.

«На улице Балтийской силами ДЭУ-1 выполнены предварительные работы по устранению колейности дорожного полотна. Установлены знаки — ограничивающий скорость движения транспорта до 40 километров в час и "Неровная дорога". В 2021 году на улице Балтийской будет выполняться ремонт в рамках программы "Безопасные и качественные автодороги" с расширением дорожного полотна, обустройством тротуаров, оборудованием освещения», — сообщили в пресс-центре мэрии со ссылкой на Главное управление благоустройства и озеленения. 

В начале июля общественники из микрорайона «Шлюз» замерили колею на этом участке, а после записали и отправили в мэрию видеообращение с просьбой отремонтировать дорогу. На прошлой неделе дорожники сделали ремонт, но общественников он не устроил. Чтобы проверить качество работ, они проехали по отремонтированному участку со стаканом воды на приборной панели машины и сняли этот процесс на видео

«Этому тесту нас научил мэр города Новосибирска Анатолий Локоть. Он когда принимает отремонтированные дороги, наливает в стаканчик водичку, ставит стаканчик, ну он, правда, на капот, а мы вот сюда поставим», — объяснила в ролике общественница Светлана Каверзина.

Shlyuz Novosibirsk / youtube.com

На снятых кадрах можно увидеть, что при движении по отремонтированной дороге вода в стакане постоянно колеблется, а в конце разливается. Общественники заявили, что дорога недостаточно ровная и потребовали её переделать.

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КОММЕНТАРИИ (16)

Alex_nsk
16 июл 2019 в 10:14

тот самый случай, когда лучше бы ничего не ремонтировали...

16 июл 2019 в 10:22

Ну просто жесть сколько умных и прошаренных комментаторов.
"Зачем вообще ремонт делали?" Да затем, что умные люди сделали замеры и попросили привести дорогу в соответствие с гостями и пр. стандартами. Привели. Не нравится текущее дорожное полотно - приезжайте с рулетками и пишите жалобы. Но вы не найдете к чему придраться. Потому что сейчас дорога отвечает минимуму норм.
Мэрии СПАСИБО, что заделали колею.
А особо одаренным комментаторам, которые ради того, чтобы на мэрию побычить, готовы оставить колею, с которой машина улетит на встречку и побьет людей - ПОЗОР.

А если есть вопросы по поводу того, что нет денег на ремонт дорог - спросите у своего Травникова, зачем единая Россия увела 3 млрд рублей в год в Москву сразу после того, как локоть победил на выборах.

16 июл 2019 в 10:16

Ой боже, подумаешь, вода из стакана, по городу ездишь вода из закрытой бутылки карачинской выливается)))
Думаю через пару лет все будет хорошо, расширение дороги с освещением и нормальным ограничением скорости на мой взгляд можно было сразу запроектировать и построить. Столько денег уже в эту дорогу закатано- страшно подумать