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Женщина оставила дома сына с мужем и пропала

30-летняя Наталья Овчинникова ушла из дома вечером 11 июля

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Сибирячка ушла из дома около 22:00

Фото: «Лиза Алерт», googlemaps

Новосибирские волонтёры попросили помочь в поисках 30-летней Натальи Овчинниковой, которая пропала на прошлой неделе.

Согласно ориентировке, которую распространил новосибирский поисковый отряд «Лиза Алерт», 11 июля Наталья Овчинникова ушла из дома в микрорайоне «Чистая Слобода» в Ленинском районе Новосибирска.

«Она ушла из дома поздно вечером, после 22:00. Дома были муж и сын. Через какое-то количество времени родные самостоятельно начали поиск, и заявление в полицию написали тоже не в первый день. К нам заявка поступила вечером 15 июля», — рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Как сообщают волонтёры, у пропавшей длинные светло-русые волосы, карие глаза. Её рост — 165 сантиметров, телосложение худощавое. Также известно, что у девушки шрамы на лбу. В день исчезновения Наталья Овчинникова была одета в чёрно-белую полосатую кофту, тёмные джинсы и чёрные шлёпанцы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, волонтёры просят позвонить на единый номер экстренных служб 112 или по телефону поискового отряда 8–800–700–54–52.

Недавно новосибирские волонтёры также искали девушку, которая ушла из дома после ссоры с парнем и оставила странную записку на стекле случайной машины.

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КОММЕНТАРИИ (9)

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16 июл 2019 в 09:58

Посмотрела тетка на всё это гадство - муж алкаш, сын двоечник, ипотека, стабильность, крестный ходы, махнула рукой и сказала "Да пошли вы все...." и улетела как Маргарита - на метле компании S7 к синим морям и белому песку, где пасутся антилопы гну и загорелые мулаты, а заросли финиковых пальм источают ароматы необузданной похоти )

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16 июл 2019 в 09:47

Она ушла в Криводановку: там жизнь, там чувства, там любовь бьет шампуром. А ты сиди в своей слабоде не романтик ипотечный, не вернется она....

16 июл 2019 в 09:52

скорее всего забухала где-то