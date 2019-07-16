Женщина оставила дома сына с мужем и пропала

«Она ушла из дома поздно вечером, после 22:00. Дома были муж и сын. Через какое-то количество времени родные самостоятельно начали поиск, и заявление в полицию написали тоже не в первый день. К нам заявка поступила вечером 15 июля», — рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Согласно ориентировке, которую распространил новосибирский поисковый отряд «Лиза Алерт», 11 июля Наталья Овчинникова ушла из дома в микрорайоне «Чистая Слобода» в Ленинском районе Новосибирска.

Новосибирские волонтёры попросили помочь в поисках 30-летней Натальи Овчинниковой, которая пропала на прошлой неделе.

Как сообщают волонтёры, у пропавшей длинные светло-русые волосы, карие глаза. Её рост — 165 сантиметров, телосложение худощавое. Также известно, что у девушки шрамы на лбу. В день исчезновения Наталья Овчинникова была одета в чёрно-белую полосатую кофту, тёмные джинсы и чёрные шлёпанцы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, волонтёры просят позвонить на единый номер экстренных служб 112 или по телефону поискового отряда 8–800–700–54–52.

Недавно новосибирские волонтёры также искали девушку, которая ушла из дома после ссоры с парнем и оставила странную записку на стекле случайной машины.

