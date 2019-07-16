Внедорожник наехал на отдыхавшую на берегу Ини девушку

В понедельник, 15 июля, в Первомайском районе Новосибирска машина наехала на отдыхающую на берегу реки девушку. С места происшествия пострадавшую увезли в больницу.

По информации Госавтоинспекции, инцидент произошёл в 19:20 на улице Заречной.

— В 19:20 при самопроизвольном движении задним ходом автомобиль ВАЗ-2121 «Нива» на берегу реки Иня по адресу Заречная, 9 совершил наезд на пешехода, которая находилась на берегу реки. <…> Автомобиль скатился [в воду], когда люди отдыхали», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.