Внедорожник наехал на отдыхавшую на берегу Ини девушку

Врачи диагностировали у пострадавшей сильный травматический шок
Фото: Владислав Савченков
В понедельник, 15 июля, в Первомайском районе Новосибирска машина наехала на отдыхающую на берегу реки девушку. С места происшествия пострадавшую увезли в больницу.
По информации Госавтоинспекции, инцидент произошёл в 19:20 на улице Заречной.
— В 19:20 при самопроизвольном движении задним ходом автомобиль ВАЗ-2121 «Нива» на берегу реки Иня по адресу Заречная, 9 совершил наезд на пешехода, которая находилась на берегу реки. <…> Автомобиль скатился [в воду], когда люди отдыхали», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
По его словам, в результате происшествия пострадала 35-летняя девушка, которая отдыхала на берегу. Врачи диагностировали у неё вывих правой стопы, рваную рану правого голеностопного сустава, закрытый перелом левой стопы, перелом лодыжки, закрытый перелом ребер, рваную рану бедра и предплечья.
В середине июня стало известно, что в больнице умер школьник, которого сбила пенсионерка в Советском районе. У него была открытая черепно-мозговая травма.