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Дороги и транспорт

Внедорожник наехал на отдыхавшую на берегу Ини девушку

С места происшествия сибирячку с серьёзными травмами увезли в больницу

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Врачи диагностировали у пострадавшей сильный травматический шок

Фото: Владислав Савченков

В понедельник, 15 июля, в Первомайском районе Новосибирска машина наехала на отдыхающую на берегу реки девушку. С места происшествия пострадавшую увезли в больницу.

По информации Госавтоинспекции, инцидент произошёл в 19:20 на улице Заречной.

— В 19:20 при самопроизвольном движении задним ходом автомобиль ВАЗ-2121 «Нива» на берегу реки Иня по адресу Заречная, 9 совершил наезд на пешехода, которая находилась на берегу реки. <…> Автомобиль скатился [в воду], когда люди отдыхали», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

По его словам, в результате происшествия пострадала 35-летняя девушка, которая отдыхала на берегу. Врачи диагностировали у неё вывих правой стопы, рваную рану правого голеностопного сустава, закрытый перелом левой стопы, перелом лодыжки, закрытый перелом ребер, рваную рану бедра и предплечья.

В середине июня стало известно, что в больнице умер школьник, которого сбила пенсионерка в Советском районе. У него была открытая черепно-мозговая травма.

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КОММЕНТАРИИ (16)

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16 июл 2019 в 08:52

35-летняя девушка? НГС, вы специально так пишете, ради хайпа? Ну так идите дальше, пишите "50-летняя девушка". А мы посмеёмся...

Фото пользователя
16 июл 2019 в 09:06

Старухе-процентщице у Достоевского било 42 годика, а тут "35-летняя девушка"...

Главный мужчина
16 июл 2019 в 09:04

Это всё от лени и безделия. Почему женщина не на работе? Как можно допустить что бы баба бездельничала и волялась кверху пузом на пляже? Нужно обеспечить их работой и загрузить домашними делами. Тогда они будут целы и здоровы.