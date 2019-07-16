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Экономика

В долгах как в шелках: начальники оставили без зарплаты больше 1500 человек

Работодатели задолжали своим сотрудникам почти 64 миллиона рублей

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В среднем, на каждого работника приходится 39 822 рубля долга

Фото: Татьяна Фатеева / НГС

Аналитики подсчитали долги по зарплате в Новосибирской области — в сумме они перевалили за 63 миллиона рублей.

По данным Новосибирскстата, на 1 июля общий долг по зарплатам в области составил 63,8 миллиона рублей. По сравнению с прошлым месяцем долги по зарплатам в области немного сократились: на 1 июня общий долг составлял 70,2 миллиона рублей. 

По данным статистики, деньги не выдали 1601 работнику — в среднем, на каждого приходится по 39 822 рубля долга. 12,9 миллиона рублей долга — это зарплата, которую задержали сотрудникам, уволенным ещё в прошлом году. 

Самые крупные должники — обрабатывающие организации ХК ОАО «Новосибирский электровакуумный завод — Союз», её дочерняя компания «НЭВЗ-Керамикс» и Посевнинский завод спецтехники, а также Байкальская строительная компания. На долю этих организаций пришлось 83,6% всех долгов.

Недавно новосибирцев спросили о том, не хотели бы они перейти на четырехдневную рабочую неделю — против оказался только каждый десятый.

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КОММЕНТАРИИ (9)

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16 июл 2019 в 08:10

Удивляет только как кусок в горло лезет этим начальникам и не подавятся ведь никак,когда столько голодных ,злых и неравидящих глаз на их предприятиях.А сколько проклинает их ещё -речь про уволенных. А где суды??Задержки большие по зарплате ,почему никаких мер не применяется к руководителям??

Холоп
16 июл 2019 в 08:16

Не смешите их искандеры или как там говорят в нашей нерушимой. Только в нашей мелкой конторке уже, наверно, треть величины такого долга.

Фото пользователя
16 июл 2019 в 08:25

Беспощадная росийская стабильность однако...