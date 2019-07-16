В долгах как в шелках: начальники оставили без зарплаты больше 1500 человек

В среднем, на каждого работника приходится 39 822 рубля долга
Фото: Татьяна Фатеева / НГС
Аналитики подсчитали долги по зарплате в Новосибирской области — в сумме они перевалили за 63 миллиона рублей.
По данным Новосибирскстата, на 1 июля общий долг по зарплатам в области составил 63,8 миллиона рублей. По сравнению с прошлым месяцем долги по зарплатам в области немного сократились: на 1 июня общий долг составлял 70,2 миллиона рублей.
По данным статистики, деньги не выдали 1601 работнику — в среднем, на каждого приходится по 39 822 рубля долга. 12,9 миллиона рублей долга — это зарплата, которую задержали сотрудникам, уволенным ещё в прошлом году.
Самые крупные должники — обрабатывающие организации ХК ОАО «Новосибирский электровакуумный завод — Союз», её дочерняя компания «НЭВЗ-Керамикс» и Посевнинский завод спецтехники, а также Байкальская строительная компания. На долю этих организаций пришлось 83,6% всех долгов.
Недавно новосибирцев спросили о том, не хотели бы они перейти на четырехдневную рабочую неделю — против оказался только каждый десятый.