В долгах как в шелках: начальники оставили без зарплаты больше 1500 человек

Аналитики подсчитали долги по зарплате в Новосибирской области — в сумме они перевалили за 63 миллиона рублей.

По данным Новосибирскстата, на 1 июля общий долг по зарплатам в области составил 63,8 миллиона рублей. По сравнению с прошлым месяцем долги по зарплатам в области немного сократились: на 1 июня общий долг составлял 70,2 миллиона рублей.



По данным статистики, деньги не выдали 1601 работнику — в среднем, на каждого приходится по 39 822 рубля долга. 12,9 миллиона рублей долга — это зарплата, которую задержали сотрудникам, уволенным ещё в прошлом году.