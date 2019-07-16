«Кричали, что я дружу с мусором»: пара с собакой избила компанию на парковке во дворе

В Новосибирске на компанию молодых людей, приехавших в один из дворов Дзержинского района, напали мужчина и женщина с собакой. Инцидент произошёл в пятницу, 12 июля, рядом с домом по адресу проспект Дзержинского, 42. Две девушки и молодой человек поздно вечером припарковались на своей машине во дворе дома. «В 23:48 мы встретились с нашим другом около магазина, поздоровались, он сел в машину, мы подъехали к нему во двор. <...> И он вышел, чтобы показать, где припарковаться. Мы не шумели. И они выбежали — женщина пьяная, полная, с чёрными волосами крашеными, собака и мужчина был в трусах. <...> Они начали кричать. Последнее, что было, мой друг крикнул: "Заведи собаку". И всё, они начали просто его сразу бить. <...> Они выкрикивали оскорбления и били его», — рассказала корреспонденту НГС одна из потерпевших Ирина Старчукова. По словам Ирины, нападавшие также натравили на её друга собаку.

После того, как на молодого человека напали, девушки вышли из машины и просили отойти от него. Нападавшие потребовали убрать автомобиль, Ирина ответила, что сейчас уберёт и села за руль. В это время её друг ушёл в сторону другой улицы и пара ушла за ним. В машине Ирина решила вызвать полицию через службу 112, но не успела — женщина пнула дверь машины, в которой сидела Ирина, а затем за волосы вытащила её на улицу. «Она держала меня за волосы, матами ругалась на меня, кричала, что я дружу с мусором. <...> Она говорила, чтобы я оттуда уехала. Я её не трогала пальцем. <...> Я сказала несколько раз: "Отпустите меня, пожалуйста, я уеду. Я не могу этого сделать, потому что вы держите меня за волосы". <...> В этот момент подбежал её муж. Не знаю, бил он меня или нет. Насколько я помню, нет», — вспоминает Ирина. После этого друг девушки смог оттащить нападавших от неё. Тогда она вместе с подругой села в машину и отъехала обратно к магазину, а молодой человек остался на месте происшествия. Ирина вызвала полицию из магазина. Друг смог добежать до девушек, но потом потерял сознание.