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Происшествия

«Кричали, что я дружу с мусором»: пара с собакой избила компанию на парковке во дворе

Две девушки и парень возмутили местных жителей — на них спустили собаку и избили

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Драка произошла во дворе дома на проспекте Дзержинского, 42

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В Новосибирске на компанию молодых людей, приехавших в один из дворов Дзержинского района, напали мужчина и женщина с собакой.

Инцидент произошёл в пятницу, 12 июля, рядом с домом по адресу проспект Дзержинского, 42. Две девушки и молодой человек поздно вечером припарковались на своей машине во дворе дома.

«В 23:48 мы встретились с нашим другом около магазина, поздоровались, он сел в машину, мы подъехали к нему во двор. <...> И он вышел, чтобы показать, где припарковаться. Мы не шумели. И они выбежали — женщина пьяная, полная, с чёрными волосами крашеными, собака и мужчина был в трусах. <...> Они начали кричать. Последнее, что было, мой друг крикнул: "Заведи собаку". И всё, они начали просто его сразу бить. <...> Они выкрикивали оскорбления и били его», — рассказала корреспонденту НГС одна из потерпевших Ирина Старчукова. По словам Ирины, нападавшие также натравили на её друга собаку.

После того, как на молодого человека напали, девушки вышли из машины и просили отойти от него. Нападавшие потребовали убрать автомобиль, Ирина ответила, что сейчас уберёт и села за руль. В это время её друг ушёл в сторону другой улицы и пара ушла за ним.

В машине Ирина решила вызвать полицию через службу 112, но не успела — женщина пнула дверь машины, в которой сидела Ирина, а затем за волосы вытащила её на улицу.

«Она держала меня за волосы, матами ругалась на меня, кричала, что я дружу с мусором. <...> Она говорила, чтобы я оттуда уехала. Я её не трогала пальцем. <...> Я сказала несколько раз: "Отпустите меня, пожалуйста, я уеду. Я не могу этого сделать, потому что вы держите меня за волосы". <...> В этот момент подбежал её муж. Не знаю, бил он меня или нет. Насколько я помню, нет», — вспоминает Ирина.

После этого друг девушки смог оттащить нападавших от неё. Тогда она вместе с подругой села в машину и отъехала обратно к магазину, а молодой человек остался на месте происшествия. Ирина вызвала полицию из магазина. Друг смог добежать до девушек, но потом потерял сознание.

Молодые люди сняли побои и написали заявление в полицию. У Ирины вырваны волосы и синяк на лице, у её друга прокушена нога, надорвана крестцовая связка, рассказала Старчукова. По её данным, нападавшие также написали заявление.

«В настоящее время пострадавшие направлены на судебно-медицинскую экспертизу. По результатам судебно-медицинской экспертизы, от характера полученных травм, от тяжести полученных травм будет зависеть результат. Сейчас проводится проверка по данному факту», — прокомментировали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

В МВД также подтвердили, что заявления были приняты от двух сторон конфликта. Обстоятельства происшествия выясняются.

Месяц назад агрессивная сибирячка набросилась с кулаками на старшего администратора новосибирского аквапарка «Лидер-Лэнд».

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КОММЕНТАРИИ (52)

236363
16 июл 2019 в 14:55

Вторую сторону хотелось бы послушать. Ну не бывает такого, чтобы мужик в трусах выбежал среди ночи кого-то бить. Хаха. Ну честно. Скорее всего, горланили во дворе, вот и прилетел привет им.

гоша
16 июл 2019 в 14:46

Им теперь главное заявление из полиции не забирать, когда эти пьяные "Рэмбы" протрезвеют, прочухают что они натворили и придут в слезах и соплях, с мольбами о примирении, возможно тряся купюрами! Главное не пойти на примирение, не брать деньги и довести дело до суда, из принципа!

Сосед
16 июл 2019 в 15:00

Просто не нужно шуметь по ночам и ксивами махать и будет вам мир.