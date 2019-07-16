«Был хлопок»: ночью на «Родниках» загорелась машина (видео)

«Был хлопок. Приехали пожарные. Жильцы дома начали отгонять свои машины от огня», — сообщил корреспонденту НГС очевидец.

Ночью во вторник, 16 июля, в Новосибирске на микрорайоне «Родники» загорелась машина, припаркованная около дома по адресу Мясниковой, 6/2.

По его словам, хлопок был настолько громким, что у всех автомобилей, находящихся рядом, сработали сигнализации.

Сообщение о загоревшемся автомобиле поступило на пульт дежурного службы 112 в 2:48. На место выехали пожарные. Информации о пострадавших нет.