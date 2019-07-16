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«Был хлопок»: ночью на «Родниках» загорелась машина (видео)

Пожар разбудил жителей района

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Жильцы отгоняли свои машины от огня

Фото: Дмитрий Косенко

Ночью во вторник, 16 июля, в Новосибирске на микрорайоне «Родники» загорелась машина, припаркованная около дома по адресу Мясниковой, 6/2.

«Был хлопок. Приехали пожарные. Жильцы дома начали отгонять свои машины от огня», — сообщил корреспонденту НГС очевидец.

По его словам, хлопок был настолько громким, что у всех автомобилей, находящихся рядом, сработали сигнализации.

Сообщение о загоревшемся автомобиле поступило на пульт дежурного службы 112 в 2:48. На место выехали пожарные. Информации о пострадавших нет.

В начале июля на Затулинке загорелась грузовая газель, когда водитель попытался её завести.

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КОММЕНТАРИИ (0)

знаток
16 июл 2019 в 03:59

Предупреждение или не поделился с крышей... ничего не изменилось с т.н."лихих" 90х

С Родников
16 июл 2019 в 03:55

На самом деле, это было очень страшно!