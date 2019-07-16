Новосибирская баскетболистка выступит за молодёжную сборную России в финале Лиги наций

И мужская, и женская сборные заняли первые места в отборочных матчах
Фото: Российская федерация баскетбола russiabasket.ru
Баскетболистка новосибирского клуба «Динамо» Екатерина Поляшова выступит в составе молодёжной сборной (U23) страны в финале Лиги наций. Спортсменка играет на позиции центровой.
«В китайском Ичане состоялся заключительный раунд Азиатско-Европейской конференции Лиги наций U23 по баскетболу 3х3. Женская сборная России, за которую выступает наша Екатерина Поляшова, вновь показала стопроцентный результат», — говорится в сообщении на официальном сайте баскетбольного клуба.
В группе сборная России обыграла Таиланд и Монголию, в полуфинале — Японию. Команда не проиграла ни одного раунда отборочного этапа, одержав 24 победы в 24 матчах.
Известно, что финальный раунд Лиги наций U23 пройдёт в Будапеште с 13 по 15 сентября.
Ранее стало известно, что сборная России по волейболу, за которую играли два новосибирских спортсмена, одержала победу в Лиге наций, обыграв в финальном матче команду из США.