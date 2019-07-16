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Новосибирская баскетболистка выступит за молодёжную сборную России в финале Лиги наций

Команда выиграла все отборочные матчи

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И мужская, и женская сборные заняли первые места в отборочных матчах

Фото: Российская федерация баскетбола russiabasket.ru

Баскетболистка новосибирского клуба «Динамо» Екатерина Поляшова выступит в составе молодёжной сборной (U23) страны в финале Лиги наций. Спортсменка играет на позиции центровой.

«В китайском Ичане состоялся заключительный раунд Азиатско-Европейской конференции Лиги наций U23 по баскетболу 3х3. Женская сборная России, за которую выступает наша Екатерина Поляшова, вновь показала стопроцентный результат», — говорится в сообщении на официальном сайте баскетбольного клуба.

В группе сборная России обыграла Таиланд и Монголию, в полуфинале — Японию. Команда не проиграла ни одного раунда отборочного этапа, одержав 24 победы в 24 матчах. 

Известно, что финальный раунд Лиги наций U23 пройдёт в Будапеште с 13 по 15 сентября.

Ранее стало известно, что сборная России по волейболу, за которую играли два новосибирских спортсмена, одержала победу в Лиге наций, обыграв в финальном матче команду из США. 

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