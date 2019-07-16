В Новосибирске подорожало жильё у метро

Жильё возле метро в Новосибирске за полгода выросло в цене, подсчитали аналитики портала N1.RU, — в среднем квадрат подорожал на 4%.



По данным специалистов, 1 кв. м жилья в радиусе километра от метро сегодня стоит 79,2 тысяч рублей. При этом единственной в городе станцией, возле которой жильё стало дешевле, стала «Площадь Ленина»: здесь за полгода цены на квартиры снизились на 0,74%. Возле двух других центральных станций, «Красный проспект» и «Сибирская», жильё в цене почти не изменилось.



Значительнее всего, почти на 6%, подорожали квартиры в районе станций метро «Маршала Покрышкина» и «Студенческая». Кроме того, заметила руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва, заметно изменились цены возле тех станций, где строится новое жильё.

