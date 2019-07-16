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В Новосибирске подорожало жильё у метро

Возле двух популярных станций цены выросли на 6% за полгода, зато в центре, наоборот, упали

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Район станции метро «Маршала Покрышкина» оказался в лидерах по росту цен на квартиры

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Жильё возле метро в Новосибирске за полгода выросло в цене, подсчитали аналитики портала N1.RU, — в среднем квадрат подорожал на 4%.

По данным специалистов, 1 кв. м жилья в радиусе километра от метро сегодня стоит 79,2 тысяч рублей. При этом единственной в городе станцией, возле которой жильё стало дешевле, стала «Площадь Ленина»: здесь за полгода цены на квартиры снизились на 0,74%. Возле двух других центральных станций, «Красный проспект» и «Сибирская», жильё в цене почти не изменилось.

Значительнее всего, почти на 6%, подорожали квартиры в районе станций метро «Маршала Покрышкина» и «Студенческая». Кроме того, заметила руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва, заметно изменились цены возле тех станций, где строится новое жильё.

«Например, разница в цене квадратного метра вблизи станций "Красный проспект" и "Октябрьская" в начале года составляла только 500 рублей, а сейчас "Октябрьская" уже впереди на 2200 рублей», — говорит она.

Число вариантов за полгода тоже выросло: их стало больше на 11%, и сегодня в районе метро можно выбрать из 9 тысяч предложений. Больше всего объявлений о продаже квартир эксперты отметили возле конечных станций: «Площадь Маркса», «Золотая Нива» и «Заельцовская».

Цены на квартиры возле метро дорожают второй год: осенью аналитики отмечали годовой рост в 10%.

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КОММЕНТАРИИ (11)

пенсионерка
16 июл 2019 в 13:16

Сдаю свою квартиру в хрущевке у метро, а сама живу на даче. Тоже повысила цены.

16 июл 2019 в 13:18

Это закономерно, лучше у метро жить, чем по пробкам каждый день стоять, по 2 часа добираться на работу и потом обратно.

Алекс
16 июл 2019 в 13:36

метро Октябрьская - будущий деловой центр города. Посмотрите какая там красота, ЖК "Статус", ЖК "Флотилия", ЖК "Римский Квартал", ЖК "Сибревкома", ЖК "Облака", ЖК "Академия" и многие другие красивые здания. И продолжают строить. Недалеко парк. Красота.