В Новосибирске подорожало жильё у метро

Район станции метро «Маршала Покрышкина» оказался в лидерах по росту цен на квартиры
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Жильё возле метро в Новосибирске за полгода выросло в цене, подсчитали аналитики портала N1.RU, — в среднем квадрат подорожал на 4%.
По данным специалистов, 1 кв. м жилья в радиусе километра от метро сегодня стоит 79,2 тысяч рублей. При этом единственной в городе станцией, возле которой жильё стало дешевле, стала «Площадь Ленина»: здесь за полгода цены на квартиры снизились на 0,74%. Возле двух других центральных станций, «Красный проспект» и «Сибирская», жильё в цене почти не изменилось.
Значительнее всего, почти на 6%, подорожали квартиры в районе станций метро «Маршала Покрышкина» и «Студенческая». Кроме того, заметила руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва, заметно изменились цены возле тех станций, где строится новое жильё.
«Например, разница в цене квадратного метра вблизи станций "Красный проспект" и "Октябрьская" в начале года составляла только 500 рублей, а сейчас "Октябрьская" уже впереди на 2200 рублей», — говорит она.
Число вариантов за полгода тоже выросло: их стало больше на 11%, и сегодня в районе метро можно выбрать из 9 тысяч предложений. Больше всего объявлений о продаже квартир эксперты отметили возле конечных станций: «Площадь Маркса», «Золотая Нива» и «Заельцовская».
Цены на квартиры возле метро дорожают второй год: осенью аналитики отмечали годовой рост в 10%.