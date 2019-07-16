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Недвижимость Экономика
Проблема

100 миллионов в день: Росреестр заморозил деньги дольщиков в Новосибирске

Застройщики не могут получить деньги на строительство из-за сбоя в электронном документообороте

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С начала месяца застройщики отправляли на регистрацию пакеты документов, но им заявили, что обратно они их пока не получат

Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирские застройщики сообщили о задержке регистрации договоров долевого участия Росреестром — ежедневно отрасль теряет не меньше сотни миллионов рублей, которые могли быть направлены на строительство.

15 июля комитет жилой недвижимости регионального представительства «Российской гильдии управляющих и девелоперов» (РГУД) направил в минстрой области и Росреестр письма с просьбой решить проблему (копия имеется в распоряжении редакции). В нём сказано, что застройщики вовремя подготовили документы и сдали их на регистрацию, но пройти её не могут: в Новосибирске система электронного документооборота между ведомствами оказалась нерабочей, а сами ведомства не подготовились к вступлению в силу новых правил.

Сбой в регистрации договоров возник из-за перехода с 1 июля 2019 года на продажу квартир через эскроу-счета, пояснил корреспонденту НГС руководитель комитета, директор по маркетингу и продажам компании «ДСК КПД-Газстрой» Эдуард Ляхов. По новым правилам, привлекать средства напрямую сегодня можно только на объекты, которые построены на 30% и проданы на 10%.

«Чтобы этому критерию соответствовать, нужно было до 1 июля подготовить заключение минстроя об этом и отнести в Росреестр. Мы всё это сделали и живём себе спокойно, сдаём долевики на регистрацию. А в конце прошлой недели нам поступила обратная связь от Росреестра, что их бумажная версия этого документа не устраивает, а электронное взаимодействие между минстроем и Росреестром где-то нарушено. Они у себя этого документа в электронном виде не видят, и нам всем грозят отказом», — сказал Ляхов.

Ежемесячно только застройщики, входящие в комитет жилой недвижимости РГУД (всего 13 компаний), привлекают в строительство порядка 3 млрд рублей или 100 млн рублей в день. С начала июля эти средства фактически оказались заморожены.

«Понятно, что рано или поздно мы их получим, но ложка дорога к обеду, нам финансировать стройку надо сейчас, платить зарплату», — подчеркнул Эдуард Ляхов.

По его словам, единственный вариант, который застройщикам предложили в министерстве строительства, — повторить сбор и предоставление уже собранных и предоставленных документов в электронном виде, что может занять ещё несколько недель. Корреспондент НГС направила запросы в ведомство и в Росреестр с просьбой прокомментировать ситуацию и сроки её решения.

Ещё до окончательного принятия новых поправок в закон о долевом строительстве застройщики опасались серьёзных сбоев в своей сфере и называли их катастрофой.

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КОММЕНТАРИИ (18)

Типа патриот как все
16 июл 2019 в 11:51

Так стройте на свои ...слабо ? ... хорош устраивать эти "пирамиды" . Иди в банк бери кредит на пополнение оборотных средств иди к поставщику бери у него товарный кредит покупая строй материалы в отсрочку - и строй ! А нет своего капитала и нет значит тебе места на строительном рынке . И вот до тех пор пока вся эта шалупонь не отсеется и рынок не станет цивилизованным самое безопасное - покупать "вторичку" , к стати можно и в новых домах , но уже, сданных.

NOK
16 июл 2019 в 11:50

даже такая простая система дает сбои, что говорить о сложных проектах ....грустно

16 июл 2019 в 12:09

В последнее время ни один гос проект в области информационных систем не запустился нормально. Налоговая, пенсионный фонд, казначейство, теперь еще росреестр. Любой коммерческий продукт, при таком подходе, сдулся бы сразу же, на самом старте и вся команда разработчиков-внедренцев гулять "под нож" пошла бы. А тут ничего, еще бюджеты на доработку и переоснащение. И никто ни за что не отвечает.