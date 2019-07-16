100 миллионов в день: Росреестр заморозил деньги дольщиков в Новосибирске

С начала месяца застройщики отправляли на регистрацию пакеты документов, но им заявили, что обратно они их пока не получат

Новосибирские застройщики сообщили о задержке регистрации договоров долевого участия Росреестром — ежедневно отрасль теряет не меньше сотни миллионов рублей, которые могли быть направлены на строительство.

15 июля комитет жилой недвижимости регионального представительства «Российской гильдии управляющих и девелоперов» (РГУД) направил в минстрой области и Росреестр письма с просьбой решить проблему (копия имеется в распоряжении редакции). В нём сказано, что застройщики вовремя подготовили документы и сдали их на регистрацию, но пройти её не могут: в Новосибирске система электронного документооборота между ведомствами оказалась нерабочей, а сами ведомства не подготовились к вступлению в силу новых правил.



Сбой в регистрации договоров возник из-за перехода с 1 июля 2019 года на продажу квартир через эскроу-счета, пояснил корреспонденту НГС руководитель комитета, директор по маркетингу и продажам компании «ДСК КПД-Газстрой» Эдуард Ляхов. По новым правилам, привлекать средства напрямую сегодня можно только на объекты, которые построены на 30% и проданы на 10%.

«Чтобы этому критерию соответствовать, нужно было до 1 июля подготовить заключение минстроя об этом и отнести в Росреестр. Мы всё это сделали и живём себе спокойно, сдаём долевики на регистрацию. А в конце прошлой недели нам поступила обратная связь от Росреестра, что их бумажная версия этого документа не устраивает, а электронное взаимодействие между минстроем и Росреестром где-то нарушено. Они у себя этого документа в электронном виде не видят, и нам всем грозят отказом», — сказал Ляхов.

Ежемесячно только застройщики, входящие в комитет жилой недвижимости РГУД (всего 13 компаний), привлекают в строительство порядка 3 млрд рублей или 100 млн рублей в день. С начала июля эти средства фактически оказались заморожены.

