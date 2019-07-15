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Дороги и транспорт

Мотоциклист влетел в иномарку на улице Танковой

Байкера увезли в больницу

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Мотоциклист врезался в поворачивающую Mazda 6

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Сегодня, 15 июля, в 19:00 на улице Танковой столкнулись автомобиль Mazda 6 и мотоцикл.

«Женщина, находящаяся за рулём Mazda, ехала со стороны Кропоткина в сторону улицы Танковая с левым поворотом. Мотоциклист ехал прямо от Сухого лога по улице Кропоткина. Произошло столкновение. Травмы мотоциклиста уточняются», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.

Мотоциклиста после ДТП увезли в больницу на скорой помощи.

Проект «Куда ты рулишь?» сегодня исследовал довольно запутанную ситуацию, в которой квадроцикл, обгоняя поток транспорта, врезался в легковую «Мазду», поворачивающую налево. Кто должен пойти под суд за увечья ребенка, мы разбирали с юристом-экспертом в сфере безопасности дорожного движения. 

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КОММЕНТАРИИ (2)

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15 июл 2019 в 19:46

"прямо от сухого лога по ул. Кропоткина" - это как?

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15 июл 2019 в 19:33

Если мне не изменяет память, мотоциклам "эндуро" запрещено передвигаться по дорогам общего пользования? Вот женщина и не увидела то, чего не должно было быть на этой самой дороге...

Black Oasis
15 июл 2019 в 19:35

"Хрен ты у меня проскочишь", - подумал мотоциклист и поддал газку.