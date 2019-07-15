Мотоциклист влетел в иномарку на улице Танковой

Сегодня, 15 июля, в 19:00 на улице Танковой столкнулись автомобиль Mazda 6 и мотоцикл.

«Женщина, находящаяся за рулём Mazda, ехала со стороны Кропоткина в сторону улицы Танковая с левым поворотом. Мотоциклист ехал прямо от Сухого лога по улице Кропоткина. Произошло столкновение. Травмы мотоциклиста уточняются», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.

Мотоциклиста после ДТП увезли в больницу на скорой помощи.

Проект «Куда ты рулишь?» сегодня исследовал довольно запутанную ситуацию, в которой квадроцикл, обгоняя поток транспорта, врезался в легковую «Мазду», поворачивающую налево. Кто должен пойти под суд за увечья ребенка, мы разбирали с юристом-экспертом в сфере безопасности дорожного движения.

