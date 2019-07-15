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Дороги и транспорт

Дорожники засыпали щебнем огромную яму на площади Лыщинского

Ремонтировать ее пока не будут — до тех пор, пока не выяснят причину провала

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Дыра появилась на кольцевой развязке на площади Лыщинского в воскресенье. Асфальт внутри ямы потрескался, а вокруг просел вниз.

Фото: читатель НГС

Сегодня, 15 июля, огромную яму на площади Лыщинского в Новосибирске, которая появилась на кольцевой развязке в воскресенье, засыпали щебнем. Как объяснили в пресс-центре мэрии, это временная мера.

«Причины её возникновения выясняются. Пока не выяснят причину, нет смысла окончательно устранять. Поэтому только засыпана, чтобы предохранить автомобилистов от неприятностей», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

Вчера общественники из новосибирского микрорайона «Шлюз» проверили другую дорогу города. Они воспользовались методом мэра Анатолия Локтя и проехались со стаканом воды на приборной панели машины по улице Балтийской.

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ямы на дорогахасфальт провалился

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КОММЕНТАРИИ (10)

15 июл 2019 в 20:55

Вес Мир пристально следит за ямой на пл. Лещинского!
Если бы не наши протестные троли и картонки, провал бы только увеличивался.
Я думаю этот вопрос следует вынести на ближайшее заседание Ген.Ассамблеи ООН.
Как апофеоз кровавого режима.

Горский
15 июл 2019 в 20:35

После первого дождя щебень ссыплется в ад, а мэрия продолжит расследовать причины этого удивительного происшествия. Наконец, в конце октября поступит разнарядка. Рабочие с матерком заварят яму горячим асфальтом под первым снегом. Однако весной история повторится ))

Фото пользователя
15 июл 2019 в 20:33

Хорошую отмазу придумали в мэрии. Теперь вообще можно не чинить, кто ж его знает когда выяснится причина провала