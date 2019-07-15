Дорожники засыпали щебнем огромную яму на площади Лыщинского

Сегодня, 15 июля, огромную яму на площади Лыщинского в Новосибирске, которая появилась на кольцевой развязке в воскресенье, засыпали щебнем. Как объяснили в пресс-центре мэрии, это временная мера.

«Причины её возникновения выясняются. Пока не выяснят причину, нет смысла окончательно устранять. Поэтому только засыпана, чтобы предохранить автомобилистов от неприятностей», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.