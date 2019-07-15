В новую внедорожную «Ладу» вставили коробку-автомат: теперь она стоит миллион

«В пути машины, ориентировочно 22 числа презентация. Ждем машины и тестовый автомобиль — и на экспозицию в шоурум. Такой же переднеприводный XRAY», — уточнил Илья Золотухин, руководитель отдела продаж новосибирского дилерского центра «Азия Авто».

АВТОВАЗ выпустил первые партии кроссовера Lada XRAY Cross, оснащенного автоматической коробкой передач — вариатором Jatco. Производитель коробок Jatco контролируется компанией Nissan, вариаторы Jatco традиционно ставятся на модели Nissan, а также на автомобили альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, который и владеет АВТОВАЗом. Стоимость XRAY Cross в хорошем оснащении с вариатором составит 961 900 рублей.

XRAY Cross выпускается только с передним приводом, у него увеличенный до 21,5 сантиметров клиренс, защитный пластиковый обвес. С вариатором автомобилю положен один двигатель — бензиновый 1,6 литра, выдающий 113 л. с. По паспорту машина разгоняется до сотни за 12,8 секунд.

Стартовая цена на XRAY Cross с вариатором, по данным сайта АВТОВАЗа, составит 836 900 рублей, это на 45 тысяч рублей больше, чем аналогичная машина с механикой в комплектации Classic Optima.

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