Ревнивец проткнул сердце бывшего мужа своей подруги шампуром

Подозреваемого задержала полиция, а Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве
Фото: Стас Соколов / НГС, google.com/maps
44-летний новосибирец из села Криводановка проткнул шампуром от шашлыка сердце бывшего сожителя своей подруги — его задержала полиция, а следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.
Информация об этом появилась на сайте управления Следственного комитета России по Новосибирской области. Как уточняется на сайте, уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство. — Прим. ред.).
«Следствием установлено, что около полночи 13 июля женщина распивала спиртные напитки в компании со своим бывшим 35-летним приятелем в селе Криводановка <...>. В это время к ним пришел 44-летний сожитель. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой 44-летний подозреваемый причинил потерпевшему множественные телесные повреждения в область головы и нанес шашлычным шампуром ранение в область сердца. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия», — уточняется в сообщении ведомства.
В пресс-службе УМВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что задержали мужчину сотрудники полиции после того, как к ним поступило сообщение об обнаружении трупа.
«Было установлено, что преступление было совершено на почве ревности. Ранее 44-летнего мужчину уже судили за кражу», — добавили в полиции.
Сейчас подозреваемый находится под стражей, а следователи собирают доказательства, подтверждающие его причастность к совершению убийства.
Совсем недавно, в конце июня, произошло другое страшное преступление — мужчина убил молодого человека одной из сотрудниц кафе, а после этого покончил с собой. Позднее в ТРЦ рассказали, что на преступление стрелявшего толкнула ревность.