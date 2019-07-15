15 июля понедельник
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 4/10
usd 63.02
eur 71.01
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +24°С
Пробки 4/10
usd 63.02
eur 71.01

Все новости

Все новости
Криминал

Ревнивец проткнул сердце бывшего мужа своей подруги шампуром

Ему не понравилось, что женщина отправилась на пикник с другим

Поделиться

5 239
9 Обсудить

Подозреваемого задержала полиция, а Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве

Фото: Стас Соколов / НГС, google.com/maps

44-летний новосибирец из села Криводановка проткнул шампуром от шашлыка сердце бывшего сожителя своей подруги — его задержала полиция, а следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

Информация об этом появилась на сайте управления Следственного комитета России по Новосибирской области. Как уточняется на сайте, уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство. — Прим. ред.).

«Следствием установлено, что около полночи 13 июля женщина распивала спиртные напитки в компании со своим бывшим 35-летним приятелем в селе Криводановка <...>. В это время к ним пришел 44-летний сожитель. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой 44-летний подозреваемый причинил потерпевшему множественные телесные повреждения в область головы и нанес шашлычным шампуром ранение в область сердца. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия», — уточняется в сообщении ведомства.

В пресс-службе УМВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что задержали мужчину сотрудники полиции после того, как к ним поступило сообщение об обнаружении трупа.

«Было установлено, что преступление было совершено на почве ревности. Ранее 44-летнего мужчину уже судили за кражу», — добавили в полиции.

Сейчас подозреваемый находится под стражей, а следователи собирают доказательства, подтверждающие его причастность к совершению убийства.

Совсем недавно, в конце июня, произошло другое страшное преступление — мужчина убил молодого человека одной из сотрудниц кафе, а после этого покончил с собой. Позднее в ТРЦ рассказали, что на преступление стрелявшего толкнула ревность.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ревностьубийство

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (9)

кто
15 июл 2019 в 18:13

Шампуром невозможно проткнуть. Уж поверьте.

Других новостей нет?
15 июл 2019 в 18:08

На НГС уж нельзя заходить. не приняв предварительно успокоительных.

Фото пользователя
15 июл 2019 в 17:59

"проткнул шампуром от шашлыка сердце бывшего сожителя своей подруги". Не иначе, ФЖ НГУ?