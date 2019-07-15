Ревнивец проткнул сердце бывшего мужа своей подруги шампуром

44-летний новосибирец из села Криводановка проткнул шампуром от шашлыка сердце бывшего сожителя своей подруги — его задержала полиция, а следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

Информация об этом появилась на сайте управления Следственного комитета России по Новосибирской области. Как уточняется на сайте, уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство. — Прим. ред.).

«Следствием установлено, что около полночи 13 июля женщина распивала спиртные напитки в компании со своим бывшим 35-летним приятелем в селе Криводановка <...>. В это время к ним пришел 44-летний сожитель. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой 44-летний подозреваемый причинил потерпевшему множественные телесные повреждения в область головы и нанес шашлычным шампуром ранение в область сердца. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия», — уточняется в сообщении ведомства.