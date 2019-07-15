В Дзержинском районе пропала необычная клумба. Ее сделали внутри старого «Запорожца»

В Дзержинском районе Новосибирска пропала клумба с цветами, разбитая внутри капота старого советского автомобиля.

Как сообщил корреспонденту НГС читатель Михаил Цененко, он обратил внимание на пропажу клумбы совсем недавно, когда проходил мимо. Местные жители устроили цветник прямо внутри капота «Запорожца», засыпав его землёй и посадив цветы.

«В 2018-м она была. В этом её уже нет. <...> Когда расцветали все цветы на ней — она становилась особо необычна и разноцветна. Не знаю, кому она помешала, <...> [наверное людям], которые умеют только спиливать и вырывать с корнем, сносить и уничтожать», — считает Цененко.