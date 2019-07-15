В Дзержинском районе пропала необычная клумба. Ее сделали внутри старого «Запорожца»

Горожане сделали клумбу в брошенном автомобиле
Фото: Михаил Цененко
В Дзержинском районе Новосибирска пропала клумба с цветами, разбитая внутри капота старого советского автомобиля.
Как сообщил корреспонденту НГС читатель Михаил Цененко, он обратил внимание на пропажу клумбы совсем недавно, когда проходил мимо. Местные жители устроили цветник прямо внутри капота «Запорожца», засыпав его землёй и посадив цветы.
«В 2018-м она была. В этом её уже нет. <...> Когда расцветали все цветы на ней — она становилась особо необычна и разноцветна. Не знаю, кому она помешала, <...> [наверное людям], которые умеют только спиливать и вырывать с корнем, сносить и уничтожать», — считает Цененко.
Он уточнил, что клумба находилась на пересечении улиц Заслонова и Докучаева в Дзержинском районе Новосибирска. Неподалёку от этого места расположено Гусинобродское кладбище.
В приёмной администрации Дзержинского района корреспонденту НГС сообщили, что информацией о подобных объектах владеют лишь сотрудники отдела общественных связей и информации. Связаться с ними у корреспондента не получилось — в отделе не отвечал ни один сотрудник.
В конце мая рабочие начали обрывать цветы с декоративных яблонь сорта «Рудольф» на Михайловской набережной: в мэрии Новосибирска рассказали, что сделать это посоветовали ботаники.