Блондинка с новосибирского завода выиграла Международный конкурс красоты для глухих

Жительница Новосибирска Кристина Гончарук завоевала победу на Международном конкурсе красоты Ms. Deaf International, который прошёл в Санкт-Петербурге в рамках Международного культурного форума «Неделя культуры и искусства глухих».

Сама обладательница главной короны конкурса среди «миссис» сообщила корреспонденту НГС, что верила в свою победу и чувствует себя счастливой.

«Мне 27 лет. Работаю изолировщицей на Новосибирском электровозоремонтном заводе (НЭРЗ). Веду активный образ жизни, хожу на фитнес, люблю кататься на коньках. Шопоголик. У меня есть сын — скоро пять лет», — рассказала Кристина Гончарук в переписке в мессенджере WhatsApp.

Она уточнила, что в Международном конкурсе красоты Ms. Deaf International среди «миссис» участвовали 15 девушек с Тайваня, из России, Таиланда, ЮАР, Боливии, Индии, Японии и с острова Реюньон.



В борьбе за корону победительницы Кристина Гончарук (в центре) обошла соперниц из девяти стран



Фото: общественная организация «Соломинка»

Кристина Гончарук поехала на этот конкурс, потому что весной победила в новосибирском конкурсе для женщин с ограничениями слуха «Леди Тихая красота — 2019», который организовала общественная организация «Союз женщин Сибири "Соломинка"».

Как пояснили в «Соломинке», вместе с Кристиной Гончарук для участия в Международных конкурсах красоты из Новосибирска в Санкт-Петербург на «Неделю культуры и искусства глухих» также приехали Ольга Шадрина (вторая «Леди Тихая красота — 2019») и Анастасия Ломако (третья «Леди Тихая красота — 2019»). Но в итоге в число победительниц вошла только Кристина Гончарук.

Кроме Кристины Гончарук (крайняя слева), на победу в конкурсах красоты в рамках «Недели культуры и искусства глухих» также претендовали жительницы Новосибирска Ольга Шадрина (в центре) и Анастасия Ломако (крайняя справа)

Фото: общественная организация «Соломинка»

Кристина Гончарук (вторая справа) работает изолировщицей на Новосибирском электровозоремонтном заводе Фото: общественная организация «Соломинка»

В общественной организации «Соломинка» уточнили, что Международный конкурс Ms. Deaf International состоял из нескольких этапов. Это показ творческих номеров, выход в национальных костюмах, дефиле в купальниках и вечерних нарядах и интеллектуальное состязание, которое проходило на языке жестов. Кроме короны победительницы, Кристина Гончарук получила серьги, титульную ленту, диплом и памятную хрустальную статуэтку.

Второе место в конкурсе Ms. Deaf International среди «миссис» завоевала ещё одна участница из России Анастасия Гришина. Третье место досталось Трейси Дункан — участнице из Южной Африки.

Победительница Международного конкурса увлекается фитнесом и шопингом, у неё есть 4-летний сын Фото: общественная организация «Соломинка»