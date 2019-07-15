15 июля понедельник
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 4/10
usd 63.02
eur 71.01
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +24°С
Пробки 4/10
usd 63.02
eur 71.01

Все новости

Все новости
Стиль и красота

Блондинка с новосибирского завода выиграла Международный конкурс красоты для глухих

Победительница работает изолировщицей на Новосибирском электровозоремонтном заводе

Поделиться

4 153
4 Обсудить

27-летняя Кристина Гончарук из Новосибирска стала победительницей Международного конкурса красоты 

 

Фото: Кристина Гончарук

Жительница Новосибирска Кристина Гончарук завоевала победу на Международном конкурсе красоты Ms. Deaf International, который прошёл в Санкт-Петербурге в рамках Международного культурного форума «Неделя культуры и искусства глухих».

Сама обладательница главной короны конкурса среди «миссис» сообщила корреспонденту НГС, что верила в свою победу и чувствует себя счастливой.

«Мне 27 лет. Работаю изолировщицей на Новосибирском электровозоремонтном заводе (НЭРЗ). Веду активный образ жизни, хожу на фитнес, люблю кататься на коньках. Шопоголик. У меня есть сын — скоро пять лет», — рассказала Кристина Гончарук в переписке в мессенджере WhatsApp.

Она уточнила, что в Международном конкурсе красоты Ms. Deaf International среди «миссис» участвовали 15 девушек с Тайваня, из России, Таиланда, ЮАР, Боливии, Индии, Японии и с острова Реюньон.

В борьбе за корону победительницы Кристина Гончарук (в центре) обошла соперниц из девяти стран<br><br>

В борьбе за корону победительницы Кристина Гончарук (в центре) обошла соперниц из девяти стран

Кристина Гончарук поехала на этот конкурс, потому что весной победила в новосибирском конкурсе для женщин с ограничениями слуха «Леди Тихая красота — 2019», который организовала общественная организация «Союз женщин Сибири "Соломинка"».

Как пояснили в «Соломинке», вместе с Кристиной Гончарук для участия в Международных конкурсах красоты из Новосибирска в Санкт-Петербург на «Неделю культуры и искусства глухих» также приехали Ольга Шадрина (вторая «Леди Тихая красота — 2019») и Анастасия Ломако (третья «Леди Тихая красота — 2019»). Но в итоге в число победительниц вошла только Кристина Гончарук.

Кроме Кристины Гончарук&nbsp;(крайняя слева), на победу в конкурсах красоты в рамках «Недели культуры и искусства глухих» также претендовали жительницы Новосибирска Ольга Шадрина (в центре) и Анастасия Ломако (крайняя справа) <br>

Кроме Кристины Гончарук (крайняя слева), на победу в конкурсах красоты в рамках «Недели культуры и искусства глухих» также претендовали жительницы Новосибирска Ольга Шадрина (в центре) и Анастасия Ломако (крайняя справа)

Кристина Гончарук (вторая справа) работает изолировщицей на Новосибирском электровозоремонтном заводе

Кристина Гончарук (вторая справа) работает изолировщицей на Новосибирском электровозоремонтном заводе

В общественной организации «Соломинка» уточнили, что Международный конкурс Ms. Deaf International состоял из нескольких этапов. Это показ творческих номеров, выход в национальных костюмах, дефиле в купальниках и вечерних нарядах и интеллектуальное состязание, которое проходило на языке жестов. Кроме короны победительницы, Кристина Гончарук получила серьги, титульную ленту, диплом и памятную хрустальную статуэтку.

Второе место в конкурсе Ms. Deaf International среди «миссис» завоевала ещё одна участница из России Анастасия Гришина. Третье место досталось Трейси Дункан — участнице из Южной Африки.

Победительница Международного конкурса увлекается фитнесом и шопингом, у неё есть 4-летний сын

Победительница Международного конкурса увлекается фитнесом и шопингом, у неё есть 4-летний сын

В прошлом месяце на полуострове Кассандра в Греции также завершились два детских конкурса красоты — Little Supermodel of the World — 2019 и Children's Professional Model of the World — 2019. В них участвовали четыре юных модели из Новосибирска.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

конкурс красоты

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (4)

Фото пользователя
15 июл 2019 в 17:53

Как теперь эту красоту развидеть?

Фото пользователя
15 июл 2019 в 18:07

"«Мне 27 лет. Работаю изолировщицей на Новосибирском электроремонтном заводе (НЭРЗ). Веду активный образ жизни, хожу на фитнес, люблю кататься на коньках. Шопоголик. У меня есть сын — скоро пять лет», — рассказала Кристина Гончарук в переписке в мессенджере WhatsApp."
В данном случае нужно писать "орфография и пунктуация - авторская". Иначе - ФЖ НГУ и прочие нехорошие слова в адрес корреспондента.

Фото пользователя
15 июл 2019 в 17:55

Хороший конкурс )))