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«Выскочил и начал ломиться ко мне в машину»: таксист Uber напал на водителя на парковке

Таксисту помешал водитель, который сдавал назад

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Таксист на Hyundai атаковал водителя, который выехал с парковки

Фото: читатель НГС

В Новосибирске таксист Uber напал на водителя, который выезжал с парковки на улице Челюскинцев. Конфликт произошёл 11 июля около 14 часов дня.

«Я сходил в магазин, сдавал назад из кармана парковочного. Я вижу этого таксиста, что он едет в правой крайней полосе, а всё остальное свободное. Он едет где-то километров 10–15 [в час], ну очень медленно. Я начинаю смело сдавать назад. Думаю: если что, он просто перестроится и объедет, потому что дорога пустая абсолютно», — рассказал корреспонденту НГС водитель, попросивший не называть его имя.

Но после того, так водитель выехал из парковочного кармана, таксист, по словам собеседника, резко затормозил рядом и начал что-то кричать. 

«Этот парень что-то орёт, чтобы я прошёл на половой орган. Я ему в ответ — я по телефону разговариваю — я ему говорю: «Да сам иди». И после этого парень выскочил и начал ломиться ко мне в машину», — рассказывает водитель. 

Таксист ходил вокруг автомобиля несколько минут: он пытался открыть пассажирскую дверь и бил по водительской. На одной из дверей осталась вмятина, рассказывает водитель повреждённой машины.

Мужчина не сразу сбросил разговор и начал снимать происходящее на камеру. Ему удалось заснять момент, когда таксист последний раз ударил по стеклу его автомобиля. Затем таксист вернулся в свой Hyundai, ещё раз оскорбил потерпевшего, показал ему неприличный жест и уехал.

Потерпевший водитель несколько раз обращался в службу поддержки Uber, но ответ на своё обращение не получил.

В пресс-службе компании Uber прокомментировали ситуацию после запроса НГС.

«После того как служба поддержки получила жалобу и видео, было принято решение ограничить доступ к заказам. Мы выступаем за уважительное отношение водителей на дороге, поэтому подобное поведение считаем недопустимым», — заявили в компании. 

На двери автомобиля осталась вмятина после удара таксиста

На двери автомобиля осталась вмятина после удара таксиста

В конце июня водитель другой известной фирмы такси избил известного иллюзиониста Илью Рогулина. Инцидент произошёл около 22:00 вечером в воскресенье, 23 июня, когда машина «Яндекс.Такси» приехала на вызов Рогулина

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КОММЕНТАРИИ (8)

Денис
15 июл 2019 в 17:30

Никогда не думал,что так скажу, но я за таксиста убера в данном случае, автор выезжает, видя, что несвободно(типа не трамвай объедет) и еще по телефону трепется, потом ноет

С той стороны
15 июл 2019 в 17:30

Вообще странный товарищ ...в правилах ПДД разве написано - едь и думай за других ?? нет ! там написано - сдаешь задом , убедись в безопасности своего маневра . Какие проблемы то ?? это тоже самое как тут на НГС троли местные берут имена хороших людей и начинают плодить клонов ....думая за них. А получается - маразм.

951
15 июл 2019 в 17:40

По телефону говорим, задом выезжаем, а вы там сами смотрите и объезжайте его, а то на вас ещё и нажалуется. Вот у некоторых свои правила.