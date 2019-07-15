«Выскочил и начал ломиться ко мне в машину»: таксист Uber напал на водителя на парковке

Таксист на Hyundai атаковал водителя, который выехал с парковки
Фото: читатель НГС
В Новосибирске таксист Uber напал на водителя, который выезжал с парковки на улице Челюскинцев. Конфликт произошёл 11 июля около 14 часов дня.
«Я сходил в магазин, сдавал назад из кармана парковочного. Я вижу этого таксиста, что он едет в правой крайней полосе, а всё остальное свободное. Он едет где-то километров 10–15 [в час], ну очень медленно. Я начинаю смело сдавать назад. Думаю: если что, он просто перестроится и объедет, потому что дорога пустая абсолютно», — рассказал корреспонденту НГС водитель, попросивший не называть его имя.
Но после того, так водитель выехал из парковочного кармана, таксист, по словам собеседника, резко затормозил рядом и начал что-то кричать.
«Этот парень что-то орёт, чтобы я прошёл на половой орган. Я ему в ответ — я по телефону разговариваю — я ему говорю: «Да сам иди». И после этого парень выскочил и начал ломиться ко мне в машину», — рассказывает водитель.
Таксист ходил вокруг автомобиля несколько минут: он пытался открыть пассажирскую дверь и бил по водительской. На одной из дверей осталась вмятина, рассказывает водитель повреждённой машины.
Мужчина не сразу сбросил разговор и начал снимать происходящее на камеру. Ему удалось заснять момент, когда таксист последний раз ударил по стеклу его автомобиля. Затем таксист вернулся в свой Hyundai, ещё раз оскорбил потерпевшего, показал ему неприличный жест и уехал.
Потерпевший водитель несколько раз обращался в службу поддержки Uber, но ответ на своё обращение не получил.
В пресс-службе компании Uber прокомментировали ситуацию после запроса НГС.
«После того как служба поддержки получила жалобу и видео, было принято решение ограничить доступ к заказам. Мы выступаем за уважительное отношение водителей на дороге, поэтому подобное поведение считаем недопустимым», — заявили в компании.
В конце июня водитель другой известной фирмы такси избил известного иллюзиониста Илью Рогулина. Инцидент произошёл около 22:00 вечером в воскресенье, 23 июня, когда машина «Яндекс.Такси» приехала на вызов Рогулина.