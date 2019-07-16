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Новосибирский комик снял клип для Егора Крида

Satyr написал сценарий клипа Егора Крида после звонка Юрия Дудя

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Новосибирского актёра Илью Шабельникова с Егором Кридом познакомил журналист Юрий Дудь

Фото: Егор Крид / youtube.com

Новосибирский актёр Илья Шабельников, известный как автор пародийного канала Satyr, подготовил сценарий и сыграл одну из ролей в новом клипе Егора Крида. В конце мая Юрий Дудь опубликовал на своём канале интервью с Егором Кридом, где музыкант похвалил Илью Шабельникова за пародию на себя. На что Дудь предложил Криду исполнить пародийную песню Сатира на одном из концертов — музыкант ответил, что с номером на концерте могут возникнуть трудности, но он готов снять клип по сценарию Ильи Шабельникова.

«Я не против такой истории абсолютно. Я больше, наверное, за то, чтобы кто-то из этих чуваков, которые проходятся по самоиронии и катаются на этом сёрфе самоиронии, сделали бы мне классную идею, и сняли бы мне крутой клип, и напихали бы туда крутых шуток над собой. Это классно», — заявил Егор Крид в интервью.

За первые полчаса после премьеры клип посмотрели уже 113 тысяч человек

За первые полчаса после премьеры клип посмотрели уже 113 тысяч человек

После съёмок Юрий Дудь созвонился с Ильёй Шабельниковым и рассказал о возможном сотрудничестве с музыкантом. Спустя полтора месяца Егор Крид выпустил клип «Сердцеедка», по сюжету которого уставший от столичного шоу-бизнеса певец уезжает в деревню к простым людям, а жители провинции не узнают его. В клипе Шабельников играет деревенского парня, в чью девушку влюбился Егор Крид. К сожалению, редакция НГС не может опубликовать клип, так как по действующему законодательству запрещается публикация материалов (или ссылок на них на сторонних сайтах), в которых используется нецензурная лексика.

«Недавно я давал интервью Юрию Дудю, где мне был брошен вызов: "Сможешь ли ты снять совместный клип с Satyr? Достаточно ли у тебя самоиронии, чтобы признать, что юмор на YouTube может быть жёстким?" Я принял этот вызов! Прошло немного времени, и уже сегодня клип, снятый совместно с Сатиром и Данилой Поперечным, представлен широкой публике», — написал про клип Егор Крид.

Сейчас YouTube-канал Satyr — один из самых популярных юмористических каналов в России. В ноябре прошлого года Юрий Дудь посвятил выпуск «вДудь» трём лучшим российским комикам, среди которых был Илья Шабельников.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Вовчик1955
16 июл 2019 в 17:55

Мы, новосибирцы, не знаем таких клоунов

ВладЯ
16 июл 2019 в 17:54

Satyr один из любимых ютьюб каналов. Илья-талантище.

я не робот
16 июл 2019 в 17:54

Показал на заводе всем своим коллегам. Все осудили этот очередной креатив от креакла.