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Происшествия

Огромный сук помял машину работника управляющей компании на улице Танковой

Рухнувшее дерево чудом не задело дворника, которая подметала двор

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Дерево повредило только автомобиль

Фото: читатель НГС Сергей

Сегодня, 15 июля, около 14:00 во дворе дома по улице Танковой, 37 дерево упало на припаркованный автомобиль. Фотографию происшествия прислал в редакцию читатель НГС.

«Никого рядом не было. Автомобиль [пострадал] один, в нём никого не было, припаркован был, пустой. Пострадал в основном капот. Дворник как раз работала, между ветками оказалась. Но вроде всё обошлось, сказала, только ноги трясутся», — рассказал читатель НГС Сергей.

В управляющей компании, которая обслуживает дом, знают о происшествии во дворе.

«Вышли на территорию, составили акт, будет произведена распиловка дерева. Машина нашего сотрудника [пострадала]», — рассказала корреспонденту НГС специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирных домов управляющей компании «Регион» Елена Романенко.

Специалист не смогла уточнить, было ли дерево в плане на спиливание.

В мае в Новосибирске дерево упало на машины и перегородило проезд во дворы на Дуси Ковальчук. В конце июня на «Тойоту Корса», проезжавшую под железнодорожным мостом в Ленинском районе Новосибирска, упала доска.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Basil P. Nile
15 июл 2019 в 16:19

Вот же сук!

ЫЫЫ
15 июл 2019 в 16:26

Карма, чо...

15 июл 2019 в 16:25

А ничего так машинка у содрудника УК...