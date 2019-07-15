Огромный сук помял машину работника управляющей компании на улице Танковой

Сегодня, 15 июля, около 14:00 во дворе дома по улице Танковой, 37 дерево упало на припаркованный автомобиль. Фотографию происшествия прислал в редакцию читатель НГС.

«Никого рядом не было. Автомобиль [пострадал] один, в нём никого не было, припаркован был, пустой. Пострадал в основном капот. Дворник как раз работала, между ветками оказалась. Но вроде всё обошлось, сказала, только ноги трясутся», — рассказал читатель НГС Сергей.