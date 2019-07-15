Огромный сук помял машину работника управляющей компании на улице Танковой

Дерево повредило только автомобиль
Фото: читатель НГС Сергей
Сегодня, 15 июля, около 14:00 во дворе дома по улице Танковой, 37 дерево упало на припаркованный автомобиль. Фотографию происшествия прислал в редакцию читатель НГС.
«Никого рядом не было. Автомобиль [пострадал] один, в нём никого не было, припаркован был, пустой. Пострадал в основном капот. Дворник как раз работала, между ветками оказалась. Но вроде всё обошлось, сказала, только ноги трясутся», — рассказал читатель НГС Сергей.
В управляющей компании, которая обслуживает дом, знают о происшествии во дворе.
«Вышли на территорию, составили акт, будет произведена распиловка дерева. Машина нашего сотрудника [пострадала]», — рассказала корреспонденту НГС специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирных домов управляющей компании «Регион» Елена Романенко.
Специалист не смогла уточнить, было ли дерево в плане на спиливание.
В мае в Новосибирске дерево упало на машины и перегородило проезд во дворы на Дуси Ковальчук. В конце июня на «Тойоту Корса», проезжавшую под железнодорожным мостом в Ленинском районе Новосибирска, упала доска.