Мы знамениты: про отравленные Мальдивы за ТЭЦ-5 написали больше 600 изданий по всему миру

Невероятно голубое озеро за ТЭЦ-5 стало знаменито в этом году
Фото: Александр Ощепков / НГС
Голубое озеро-отстойник рядом с ТЭЦ-5 стало настоящей сенсацией для мировых СМИ. По оценкам новосибирской компании «Метрика», об этом феномене уже написали больше 630 изданий по всему миру, а общее количество упоминаний вместе с блогами и социальными сетями превысило 3600.
Заметки об отравленных «Сибирских Мальдивах» появились в большинстве ведущих мировых СМИ. Среди них, например, The New York Times, CBS News, The Washington Times (все США), Times, The Sun, The Independent, The Guardian (Великобритания), Le Figaro, Le Parisien, Paris Match (Франция), El Pais (Испания), Estado de Minas (Бразилия), The Jakarta Post (Индонезия), Japan Times (Япония) и так далее.
По данным BrandAnalytics, за последние 7 дней общее количество публикаций о «Новосибирских Мальдивах» только на основных европейских языках превысило 3600, сообщил директор интернет-студии «Маркетика» Сергей Вепренцев. Из них 633 публикации эксперт нашел в СМИ.
Причина такого успеха, по мнению Вепренцева, в сочетании ряда факторов. «Никто не думал, что в России, тем более в Сибири, возможны такие виды. А дальше работает принцип хайпа, когда вокруг одного повода поднимается большой шум», — говорит эксперт.
Кроме того, современный интернет — это в первую очередь красивые фотографии, добавляет Вепренцев.
Золоотвал ТЭЦ-5 существует давно, однако мировая слава к нему пришла после того, как сначала про необычное озеро написал НГС, а затем к нему устремились блогеры, желая запечатлеть себя на фоне бирюзовой воды. Организация фотосессий здесь, впрочем, уже на этой неделе должна усложниться. В пресс-службе СГК рассказали, что золоотвал будут патрулировать полицейские, а по периметру появится больше камер видеонаблюдения.