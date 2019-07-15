Мы знамениты: про отравленные Мальдивы за ТЭЦ-5 написали больше 600 изданий по всему миру

Голубое озеро-отстойник рядом с ТЭЦ-5 стало настоящей сенсацией для мировых СМИ. По оценкам новосибирской компании «Метрика», об этом феномене уже написали больше 630 изданий по всему миру, а общее количество упоминаний вместе с блогами и социальными сетями превысило 3600.

«Случай токсичного отстойника, который инстаграмеры перепутали с озером мечты» — заголовок из испанской El Pais

Заметки об отравленных «Сибирских Мальдивах» появились в большинстве ведущих мировых СМИ. Среди них, например, The New York Times, CBS News, The Washington Times (все США), Times, The Sun, The Independent, The Guardian (Великобритания), Le Figaro, Le Parisien, Paris Match (Франция), El Pais (Испания), Estado de Minas (Бразилия), The Jakarta Post (Индонезия), Japan Times (Япония) и так далее.

«Местные Мальдивы — популярное озеро у любителей инстаграма оказалось отходами электростанции» — заголовок на информационном портале одного из крупнейших сотовых операторов Японии DoCoMo

По данным BrandAnalytics, за последние 7 дней общее количество публикаций о «Новосибирских Мальдивах» только на основных европейских языках превысило 3600, сообщил директор интернет-студии «Маркетика» Сергей Вепренцев. Из них 633 публикации эксперт нашел в СМИ.



Причина такого успеха, по мнению Вепренцева, в сочетании ряда факторов. «Никто не думал, что в России, тем более в Сибири, возможны такие виды. А дальше работает принцип хайпа, когда вокруг одного повода поднимается большой шум», — говорит эксперт.

Кроме того, современный интернет — это в первую очередь красивые фотографии, добавляет Вепренцев.