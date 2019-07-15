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Мы знамениты: про отравленные Мальдивы за ТЭЦ-5 написали больше 600 изданий по всему миру

Это абсолютный рекорд упоминаний Новосибирска в мировой прессе

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Невероятно голубое озеро за ТЭЦ-5 стало знаменито в этом году

Фото: Александр Ощепков / НГС

Голубое озеро-отстойник рядом с ТЭЦ-5 стало настоящей сенсацией для мировых СМИ. По оценкам новосибирской компании «Метрика», об этом феномене уже написали больше 630 изданий по всему миру, а общее количество упоминаний вместе с блогами и социальными сетями превысило 3600.

«Случай токсичного отстойника, который инстаграмеры перепутали с озером мечты» — заголовок из испанской El Pais&nbsp;

«Случай токсичного отстойника, который инстаграмеры перепутали с озером мечты» — заголовок из испанской El Pais 

Заметки об отравленных «Сибирских Мальдивах» появились в большинстве ведущих мировых СМИ. Среди них, например, The New York Times, CBS News, The Washington Times (все США), Times, The Sun, The Independent, The Guardian (Великобритания), Le Figaro, Le Parisien, Paris Match (Франция), El Pais (Испания), Estado de Minas (Бразилия), The Jakarta Post (Индонезия), Japan Times (Япония) и так далее.

«Местные Мальдивы — популярное озеро у любителей инстаграма оказалось отходами электростанции» — заголовок на информационном портале одного из крупнейших сотовых операторов Японии DoCoMo

«Местные Мальдивы — популярное озеро у любителей инстаграма оказалось отходами электростанции» — заголовок на информационном портале одного из крупнейших сотовых операторов Японии DoCoMo

По данным BrandAnalytics, за последние 7 дней общее количество публикаций о «Новосибирских Мальдивах» только на основных европейских языках превысило 3600, сообщил директор интернет-студии «Маркетика» Сергей Вепренцев. Из них 633 публикации эксперт нашел в СМИ.

Причина такого успеха, по мнению Вепренцева, в сочетании ряда факторов. «Никто не думал, что в России, тем более в Сибири, возможны такие виды. А дальше работает принцип хайпа, когда вокруг одного повода поднимается большой шум», — говорит эксперт.

Кроме того, современный интернет — это в первую очередь красивые фотографии, добавляет Вепренцев.

«Неистовство селфи у отравленных "Сибирских Мальдив" беспокоит власти» — заголовок в деловом американском издании «Блумберг»

«Неистовство селфи у отравленных "Сибирских Мальдив" беспокоит власти» — заголовок в деловом американском издании «Блумберг»

Золоотвал ТЭЦ-5 существует давно, однако мировая слава к нему пришла после того, как сначала про необычное озеро написал НГС, а затем к нему устремились блогеры, желая запечатлеть себя на фоне бирюзовой воды. Организация фотосессий здесь, впрочем, уже на этой неделе должна усложниться. В пресс-службе СГК рассказали, что золоотвал будут патрулировать полицейские, а по периметру появится больше камер видеонаблюдения.

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КОММЕНТАРИИ (16)

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15 июл 2019 в 16:53

Господи! Какая радость, в глазах селян! Ну теперь заживём!! Было бы чем гордиться. Наукой, медициной, уровнем жизни, а то написали про озеро с химией, а мы радуемся, как дети. Для всех - это дичь несусветная. Поэтому и написали во всём мире, смотрите на дикую Россию. Эх блин...

.Точняк...
15 июл 2019 в 16:48

Для полного сравнения с Мальдивами, не хватает яхты и г-на Мельниченко ныряющего с борта яхты в голубые волны.....

...?
15 июл 2019 в 16:51

какие Мальдивы, что шизу прививает НГС. это ТЭЦ-5 и отстойник технической воды..."