Мы знамениты: про отравленные Мальдивы за ТЭЦ-5 написали больше 600 изданий по всему миру

Заметки об отравленных «Сибирских Мальдивах» появились в большинстве ведущих мировых СМИ. Среди них, например, The New York Times, CBS News, The Washington Times (все США), Times, The Sun, The Independent, The Guardian (Великобритания), Le Figaro, Le Parisien, Paris Match (Франция), El Pais (Испания), Estado de Minas (Бразилия), The Jakarta Post (Индонезия), Japan Times (Япония) и так далее.