Два волейболиста из Новосибирска стали чемпионами Лиги наций

Сборная России по волейболу одержала победу в Лиге наций — россияне выиграли в финале у команды США в Чикаго. В составе команды победителей играли сразу два волейболиста новосибирского клуба «Локомотив» — блокирующий Ильяс Куркаев и либеро Роман Мартынюк. В финальном матче отличился Ильяс Куркаев — новосибирец принёс российской сборной 9 очков.

«Мужская сборная России второй год подряд выиграла Лигу наций!!! В решающем матче турнира-2019 взяли верх над американцами на их площадке в Чикаго – 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20)! Причем снова наша команда в сражении за титул взяла верх над хозяином турнира. Если в прошлом сезоне это были французы, то теперь — "звездно-полосатые". Нынешняя победа добыта с работающим в национальной дружине первый сезон Туомасом Саммелвуо, который привлек в команду целый ряд дебютантов», — говорится в сообщении Всероссийской федерации волейбола.