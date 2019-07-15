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Два волейболиста из Новосибирска стали чемпионами Лиги наций

В финале российская сборная одержала победу над командой США

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Блокирующий «Локомотива» Ильяс Куркаев принёс сборной России 9 очков в финале

Фото: volley.ru

Сборная России по волейболу одержала победу в Лиге наций — россияне выиграли  в финале у команды США в Чикаго. В составе команды победителей играли сразу два волейболиста новосибирского клуба «Локомотив» — блокирующий Ильяс Куркаев и либеро Роман Мартынюк. В финальном матче отличился Ильяс Куркаев — новосибирец принёс российской сборной 9 очков.

«Мужская сборная России второй год подряд выиграла Лигу наций!!! В решающем матче турнира-2019 взяли верх над американцами на их площадке в Чикаго – 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20)! Причем снова наша команда в сражении за титул взяла верх над хозяином турнира. Если в прошлом сезоне это были французы, то теперь — "звездно-полосатые". Нынешняя победа добыта с работающим в национальной дружине первый сезон Туомасом Саммелвуо, который привлек в команду целый ряд дебютантов», — говорится в сообщении Всероссийской федерации волейбола.

Российская сборная одержала победу над хозяевами турнира&nbsp;

Российская сборная одержала победу над хозяевами турнира 

В федерации добавили, что спортсмены вернутся домой уже завтра, 16 июля.

Через три года горожане смогут побывать на матчах чемпионата мира по волейболу в Новосибирске — в мае международная федерация выбрала 8 городов, где пройдёт мужской турнир 2022 года, и Новосибирск получил право принять несколько матчей.

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КОММЕНТАРИИ (6)

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15 июл 2019 в 16:39

Был на игре. Даже в раздевалку потом зашёл, отпраздновал победу.

15 июл 2019 в 16:57

Молодцы ребята! С удовольствием смотрел волейбол, когда мог видеть. Тренер просто удивил, собрал команду новичков - и добился победы. Может, в хоккее пора так сделать?

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15 июл 2019 в 16:34

Защитник?) В волейболе?) Это хлеще, чем разгром Англии Хорватией))) (2-1 д.в.)