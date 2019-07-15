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Политика

На выборы мэра выдвинулся бывший артист театра и сотрудник музея

Он хочет вернуть городу лоск и столичность

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Общественник подал документы сегодня

Фото: Олег Викторович

На выборы мэра Новосибирска выдвинулся ещё один претендент: документы в избирком подал 49-летний общественник Олег Викторович. Выборы должны пройти в единый день голосования 8 сентября.

Информацию о выдвижении Викторовича корреспонденту НГС сообщили в Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, уточнив, что кандидат выдвинулся от «Партии дела». В избирательной комиссии не уточнили, что Викторович указал в своей графе трудовой занятости, пообещав выложить полную информацию о кандидате на сайт позднее.

«Я хочу максимально принести пользу родному городу. Отдать, так сказать, ему все долги за свою счастливую, долгую жизнь. Вернуть ему некий лоск, столичность и так далее. Я в общем уже так или иначе эти обещания выполняю. Не первый год занимаюсь охраной культурного наследия — это раз, во-вторых, по программе благоустройства у меня есть достаточно простые [решения], не требующие огромных вложений там финансовых и бюджетных», — рассказал корреспонденту НГС Олег Викторович.

Олег Викторович возглавляет фонд по сохранению памятника архитектуры «Дом с часами». Ранее он выступал в антрепризе «Дом Актёра». Кроме того, по словам Викторовича, он указал в графе занятости свою должность в музее Новосибирска.

Одним из последних из зарегистрированных кандидатов стала телеведущия Юлия Сапина. На прошлой неделе документы также подали действующий мэр Новосибирска Анатолий Локотьдепутат Евгений Лебедевновосибирский политик и бывший чиновник Виктор Козодой и бывший алкогольный магнат Сергей Проничев

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КОММЕНТАРИИ (8)

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15 июл 2019 в 15:17

Возможно дядька по жизни и не плохой, только кто ему даст что то сделать то ))) Очередной аналог кандидата "против всех". Только вот их уже очень много таких в списке, естественно голоса расползутся между всеми, ЛДПР наберет свои стабильные 5-7% психически неуравновешенных граждан, на Локтя идет массовая атака в СМИ, хотя только слепой не признает, что из новейшей истории при Локте делалось больше, чем при всех остальных вместе взятых, в итоге все голоса "против" ЕР размажутся, а "нужный" кандидат наберет своё необходимое большинство за счет бюджетников, солдат и зеков. Браво, господа! Крутой сценарий! И главное очень "хитрый" ))))

С той стороны
15 июл 2019 в 15:10

Кто угодно , но только не ЕДРО конечно .. голосуйте, за КПРФ !

Фото пользователя
15 июл 2019 в 15:17

При выборе, главное не нарваться на коммуниста как нынешний мэр.