На выборы мэра выдвинулся бывший артист театра и сотрудник музея

На выборы мэра Новосибирска выдвинулся ещё один претендент: документы в избирком подал 49-летний общественник Олег Викторович. Выборы должны пройти в единый день голосования 8 сентября.



Информацию о выдвижении Викторовича корреспонденту НГС сообщили в Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, уточнив, что кандидат выдвинулся от «Партии дела». В избирательной комиссии не уточнили, что Викторович указал в своей графе трудовой занятости, пообещав выложить полную информацию о кандидате на сайт позднее.