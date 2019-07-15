На выборы мэра выдвинулся бывший артист театра и сотрудник музея

Общественник подал документы сегодня
Фото: Олег Викторович
На выборы мэра Новосибирска выдвинулся ещё один претендент: документы в избирком подал 49-летний общественник Олег Викторович. Выборы должны пройти в единый день голосования 8 сентября.
Информацию о выдвижении Викторовича корреспонденту НГС сообщили в Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, уточнив, что кандидат выдвинулся от «Партии дела». В избирательной комиссии не уточнили, что Викторович указал в своей графе трудовой занятости, пообещав выложить полную информацию о кандидате на сайт позднее.
«Я хочу максимально принести пользу родному городу. Отдать, так сказать, ему все долги за свою счастливую, долгую жизнь. Вернуть ему некий лоск, столичность и так далее. Я в общем уже так или иначе эти обещания выполняю. Не первый год занимаюсь охраной культурного наследия — это раз, во-вторых, по программе благоустройства у меня есть достаточно простые [решения], не требующие огромных вложений там финансовых и бюджетных», — рассказал корреспонденту НГС Олег Викторович.
Олег Викторович возглавляет фонд по сохранению памятника архитектуры «Дом с часами». Ранее он выступал в антрепризе «Дом Актёра». Кроме того, по словам Викторовича, он указал в графе занятости свою должность в музее Новосибирска.
Одним из последних из зарегистрированных кандидатов стала телеведущия Юлия Сапина. На прошлой неделе документы также подали действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть, депутат Евгений Лебедев, новосибирский политик и бывший чиновник Виктор Козодой и бывший алкогольный магнат Сергей Проничев.